Flamengo anuncia a demissão de Rogério Ceni

Por Redação do ge — Rio de Janeiro

Rogério Ceni não é mais o técnico do Flamengo. Utilizando sua conta no Twitter, a direção do clube comunicou na madrugada deste sábado a demissão do treinador. Para a partida contra a Chapecoense, domingo no Maracanã (pela 11ª rodada do Brasileiro), a equipe rubro-negra será dirigida por Maurício Souza.

– O Clube de Regatas do Flamengo informa que não continuará com Rogério Ceni à frente do time principal. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios – diz o comunicado.