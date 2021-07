Policia Civil prende estuprador em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil no município de Cruzeiro do Sul por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente (DEAM/DEPCA) prendeu na manhã desta sexta-feira, 09, o acusado de estupro de vulnerável C. da C. S.,de 29 anos.

O crime ocorreu em a novembro de 2016 e a vítima, sua própria enteada, tinha há época dos fatos apenas 06 anos de idade.

O processo, transitado e julgado na justiça do Acre, teve sentença condenatória estabelecida pelo Tribunal do Júri em 15 anos e 3 meses de reclusão em regime inicialmente fechado.

O mandado de prisão, expedido pela Vara da Infância e Juventude de Cruzeiro do Sul, foi cumprido pelos agentes de Policia Civil do Núcleo DEAM/DEPCA do município.

A prisão se deu em consequência da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP) e faz parte do trabalho da “Operação Acalento”, a nível nacional, que busca coibir a prática de crimes sexuais e de outras estirpes contra crianças e adolescentes.

Após a prisão o acusado foi encaminhado à Delegacia Geral do município pe a procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.