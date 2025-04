Festa do Trabalhador terá esquema de segurança reforçado no Arena da Floresta

O governo do Acre apresentou o plano de segurança para a Festa do Trabalhador, que será realizada na noite de quarta-feira, 30, no estádio Arena da Floresta, em Rio Branco. A programação gratuita começa às 20h e terá como atração principal a banda Chiclete com Banana, além de artistas locais.

Coordenado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o plano envolve ações integradas com Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Samu, RBTrans, Detran e segurança privada contratada. Segundo o tenente Nilmérisson Paiva, do 2º Batalhão da PM, haverá policiamento reforçado dentro e fora da arena, além de revista pessoal com detectores de metal. O estacionamento também será monitorado.

“Estaremos com equipes dedicadas, garantindo a segurança de quem for participar. Teremos o apoio da segurança viária, com atuação conjunta do RBTrans e do Detran/AC”, afirmou.

O coordenador de eventos do governo, Júlio César de Farias, explicou que o acesso ao espaço será feito por dois portais: um atrás do palco e outro em frente ao estádio. O público deve levar um quilo de alimento não perecível para participar do evento, que será destinado a ações sociais. “Vamos fazer uma grande festa, com muita alegria, segurança e também pensando em ajudar quem mais precisa”, disse.

Além da segurança, o evento também vai movimentar a economia local. De acordo com a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), mais de 40 empreendedores vão trabalhar com alimentação durante a festa. No ano passado, a movimentação com a economia solidária superou os R$ 100 mil, e a expectativa é aumentar esse número em 2025.

“Queremos que as famílias saiam daqui com dinheiro no bolso para usufruírem melhor com seus entes queridos. É uma oportunidade de gerar renda e, ao mesmo tempo, proporcionar um momento de alegria para todos que participarem do evento”, ressaltou a diretora de Empreendedorismo da Sete, Patrícia Parente.

A programação artística começa às 21h com bandas locais. Já o show da banda Chiclete com Banana está previsto para as 23h e deve seguir até as 3h da manhã.

