Sem equipe para exames, sistema prisional do Acre é alvo de ação do MP

A cidade de Xapuri celebrou nesta segunda-feira (28) a inauguração de sua nova Farmácia Municipal, um espaço moderno e abastecido, que simboliza o início de uma nova fase para a saúde pública do município. A cerimônia de entrega reuniu autoridades locais e representantes da comunidade, consolidando o momento como um marco da atual gestão.

O prefeito Maxsuel Maia, acompanhado do secretário de Saúde, Daniel Lima, do chefe de gabinete, Roberto Farias, do promotor de Justiça Renan Batista e do vereador Rangel Menezes, destacou que a saúde é prioridade absoluta da administração e afirmou que além de bom atendimento as pessoas precisam de espaços dignos para serem recebidas.

“Sabemos do nosso compromisso com a cidade e da importância de avançar em todas as áreas, mas a saúde da nossa população sempre estará em primeiro lugar. Não abrimos mão do bom atendimento, mas também queremos que as pessoas cheguem aqui e se sintam confortáveis”, afirmou o prefeito.

O secretário Daniel Lima também enfatizou que a modernização não é apenas um discurso: “Estamos empenhados em fazer uma grande transformação na qualidade do atendimento às pessoas e na melhoria dos nossos espaços em Xapuri”, disse ele, após a solenidade.

Para viabilizar a nova farmácia, foram investidos recursos da ordem de R$ 620 mil – aproximadamente R$ 150 mil na revitalização do prédio da Farmácia Municipal, com recursos próprios do município; cerca de R$ 70 mil foram destinados à aquisição de móveis, aparelhos de ar-condicionado, computadores e demais equipamentos; e mais de R$ 400 mil foram aplicados na aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares para reforçar a assistência farmacêutica do município.

Mais do que palavras, as mudanças em Xapuri já podem ser percebidas. O novo prédio da Farmácia Municipal foi totalmente revitalizado, ganhou sistema de controle informatizado de medicamentos e recebeu um estoque robusto — um cenário que rompe com o passado recente de prateleiras vazias e estruturas degradadas.

O novo modelo que a prefeitura começa a implantar não passa despercebido pela população. Cláudio Bezerra, vendedor de picolés e o primeiro usuário atendido no local, resumiu em uma palavra sua impressão sobre o espaço reformulado da farmácia: “Diferenciado”.

A nova farmácia se soma a outra conquista recente: a inauguração do Centro de Endemias, que está funcionando em um espaço completamente novo, climatizado e informatizado. Ambas as entregas são apontadas como os primeiros sinais do esforço da atual gestão para reverter o cenário de abandono encontrado no início do mandato.

Além disso, o prefeito anunciou outra novidade que promete melhorar ainda mais o atendimento em saúde: a Unidade Básica de Saúde Tia Vicência passará a funcionar até às 22 horas, ampliando o acesso da população aos serviços médicos no período noturno – uma opção para quem tem dificuldades para conseguir uma consulta durante o dia.

A pegada modernizadora que a nova gestão de Xapuri promete tornar permanente também se manifesta em outra área essencial: a educação. Em apenas quatro meses, o governo municipal também reformou duas de suas principais escolas – Professora Rita Maia e A Caminho do Saber – que estavam impossibilitadas de iniciar o ano letivo dadas as péssimas condições em que se encontravam.

Com projetos já em andamento para a modernização do Gabinete do Prefeito, da Secretaria de Meio Ambiente e da Praça da Juventude, Xapuri dá sinais claros de uma nova política de valorização dos espaços públicos, focada na dignidade dos cidadãos e nas condições de trabalho dos servidores.

A inauguração da Farmácia Municipal nesta segunda-feira não representa para a atual gestão municipal a mera entrega de um prédio moderno e bem equipado — é um indicativo de que, em Xapuri, a reconstrução da cidade começou pelas bases mais essenciais: saúde, educação e cidadania. É o que a população espera e com o que o prefeito Maxsuel Maia garante estar completamente comprometido.

