Por Kelton Pinho

O acreano José Luciano Costa e Silva, 20 anos, natural do município de Rodrigues Alves, distante 627 km da capital Rio Branco (AC), deu mais um grande passo na carreira como jogador de handebol profissional. Depois de se destacar no Taubaté-SP – clube que defendia desde o início desta temporada -, o lateral-esquerdo agora encara um novo desafio em terras lusitanas com a camisa do Benfica, de Portugal.

O Benfica anunciou a contratação de Luciano por meio de uma publicação no Instagram. O acreano já desembarcou em Lisboa e conheceu a sede do seu novo clube.

Em entrevista nessa quarta-feira (4), Luciano disse que planejava seguir no Taubaté-SP nesta temporada, mas com a pandemia do novo coronavírus e a paralisação de competições, não teve muitas oportunidades para atuar. O que seria frustração, acabou se tornando alegria após receber a proposta do Benfica.

– O Benfica é um dos maiores clubes do mundo. É muito bem estruturado, tem uma boa equipe e eu vi que a proposta era boa, acabei aceitando – conta. __________________

“Estou muito ansioso para jogar. Fui muito bem recebido, estou sendo muito bem tratado e tenho muito sonhos para alcançar e muitas metas a cumprir. Mas a princípio, eu quero muito jogar”. (José Luciano, lateral-esquerdo do Benfica)

Luciano estava cursando a faculdade de economia, mas com a oportunidade fora do país, precisou trancar o curso para se dedicar integralmente ao esporte e seguir carreira. Trajetória no esporte Luciano começou cedo na modalidade, aos 14 anos de idade, quando ainda morava na cidade de Rodrigues Alves. Dois anos depois, passou a residir na capital acreana, onde conciliava os estudos e a prática do esporte. – Eu comecei jogando pela escola. Quando fui para o HandFamília, também continuei jogando pela escola e jogando os campeonatos estaduais – relembra. Figura frequente em campeonatos estudantis, aos 17 anos recebeu a oportunidade de seguir para o Mato Grosso, defender o Campo Verde-MT, no Zonal do Brasileiro Juvenil e também os Jogos Escolares. A ascensão no cenário nacional proporcionou ao acreano uma oportunidade em acampamento para jovens atletas realizado pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), em 2018. Foi então que Luciano recebeu uma proposta do Itajaí-SC, clube que defendeu até 2019. Nesse mesmo ano, foi campeão sul-americano com a seleção brasileira de base e participou do Mundial Juvenil, na Macedônia. Mesmo sem uma boa atuação do Brasil, Luciano foi destaque. Posteriormente, o acreano rumou para Taubaté-SP, último clube que defendeu no Brasil. Dificuldades e sonhos Luciano se orgulha de cada passo conquistado, principalmente de ter superado a desconfiança e as dificuldades de apoio ao esporte que é praticado no extremo oeste do Brasil, longe dos grandes centros. Ele conta que já chegou a perder oportunidades por conta da falta de investimento. – Eu já perdi várias oportunidades de ir para campeonatos nacionais pelas escolas por causa disso. Sempre era cancelado, não tinha verba, então é muito precário. Foi muito difícil minha trajetória para sair. Eu consegui, mas muitos poderiam ter chances de sair e não saíram por questões de recursos. Tive que ir escalando, passei por muitas dificuldades, não foi fácil – diz. ___________________ “Eu amo representar meu estado, amo representar meu país. É realmente precário os investimentos, a organização da modalidade e dos outros esportes, tanto no Acre quanto na região Norte”. (José Luciano, lateral-esquerdo do Benfica) ___________________ Atravessar o Oceano Atlântico e ter a chance de atuar profissionalmente na Europa sempre foi um sonho desse acreano, que desde aos 16 anos encara a saudade da família. Distante do Acre, ele ainda não está satisfeito e pretende chegar ainda mais longe. – Com certeza meu maior sonho é chegar na seleção principal, quero ter essa oportunidade. Certamente vou fazer um bom trabalho no meu clube aqui na Europa para conseguir alcançar esse objetivo. Jogar às Olimpíadas seria um sonho muito alto e eu quero sim realizar – ressalta. O Benfica é o atual terceiro colocado no Campeonato Português de Handebol com 24 pontos. O clube volta a quadra contra Sanjoanense, no próximo sábado (7), pela 10ª rodada da competição.

