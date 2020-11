A Sejusp realizou uma análise da matriz de risco, com os tipos de crimes mais comuns: boca de urna, compra de votos, transporte irregular de eleitores e desobediência civil. Todos serão coibidos.

O secretário estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel Paulo Cézar Santos coordenou reunião com os representantes das Forças de Segurança no Acre, para traçar o planejamento estratégico para as eleições do dia 15.

Estarão à disposição da Justiça Eleitoral um contingente de cerca de 1.800 homens, sendo 1.400 militares e 400 soldados do Exército de plantão no dia 15 de novembro, com a missão de dar segurança aos eleitores e coibir os crimes eleitorais.

As tropas federais estarão de prontidão em 19 municípios no próximo fim de semana, para garantir a segurança e a integridade física dos servidores da justiça escalados para acompanharem o processo eleitoral em todo o estado.

Cuidado especial será tomado com a ação das facções nos bairros periféricos e nas cidades da região de fronteira, daí a necessidade do envio das tropas federais.

O coronel Paulo Cezar declarou que o encontro era um ensaio técnico-operacional destinado a tirar dúvidas, estabelecer a atribuição de cada corporação no processo de fiscalização e apoio ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), responsável pela condução desta eleição.

Outro encontro desta natureza será realizado nessa segunda-feira (dia 9), no município de cidade de Cruzeiro do Sul, com as forças policiais da região do Vale do Juruá e a participação do magistrado da 4ª Zona Eleitoral.

O secretário de segurança disse que a tropa vai orientar a população para respeitar o distanciamento social e evitar aglomerações. Admitiu, que com a chegada das chuvas nesta época do ano, “o acesso para algumas localidade rurais poderá ficar prejudicado, que exige um planejamento diferente”.

Para a ação em áreas rurais e de difícil acesso, Paulo Cezar explicou que será feito policiamento aéreo por meio do Ciopaer”.

A Sejusp realizou uma análise da matriz de risco, com os tipos de crimes mais comuns: boca de urna, compra de votos, transporte irregular de eleitores e desobediência civil. Todos serão coibidos.

O encontro ocorrido do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) contou com a presença de representantes da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Civil, da Polícia Militar do Acre (PMAC), do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), do Exército Brasileiro. Também participaram representantes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), do Departamento de Trânsito (Detran), da Superintendência de Trânsito de Rio Branco (RBTrans), da Justiça Eleitoral, do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

