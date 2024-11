Condenado: Justiça do Acre sentencia “sargento do trisal” por homicídio de adolescente

A data de 22 de novembro de 2024 ficará marcada na história de Rio Branco, capital do Acre, como o dia em que o município ganhou seu Hino Oficial, após 142 anos de fundação. A cerimônia ocorreu em frente à Prefeitura de Rio Branco, em um evento que atraiu grande público e foi marcado por apresentações artísticas e homenagens.

“É uma festa legal para escolher o Hino de Rio Branco. É um prazer enorme participar dessa festa e cantar aquela canjinha especial. Isso já valeu”, expressou o cantor e intérprete, Sergio Souto.

O concurso público para a escolha do hino foi promovido pela Prefeitura de Rio Branco com base em um projeto de lei, de autoria do vereador Marcos Luz, aprovado pela Câmara Municipal. Durante o evento que marcou a etapa final do concurso para seleção do hino, o vereador João Marcos Luz agradeceu à equipe envolvida na pesquisa e aos vereadores que apoiaram a iniciativa. Ele destacou ainda a força simbólica do hino, que, segundo ele, representará a história, o amor e o sentimento do povo de Rio Branco.

Em seu discurso, o parlamentar adiantou a intenção de apresentar um novo projeto de lei para tornar obrigatória a execução do hino nas escolas do município, garantindo que as crianças possam conhecer e valorizar esse símbolo cívico.

“Eu vou apresentar um projeto de lei obrigando que esse hino seja executado nas escolas, para que as crianças tenham a oportunidade de cantá-lo”, disse o vereador.

Ao todo, 17 composições foram inscritas na competição. Cinco delas chegaram à fase final e foram apresentadas ao público e ao júri durante a solenidade.

“Se inscreveram no concurso, ao todo, 17 autores. Após as fases de classificação e avaliação, ficaram cinco para esta grande final. Quero parabenizar todos os candidatos que apresentaram o seu hino, mesmo àqueles que hoje não estão aqui participando da final. Parabéns, porque demonstraram o compromisso e a civilidade com o nosso município”, explicou o diretor-presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Klowsbey Campos Pereira.

A programação começou com a apresentação da banda do Colégio Militar, que animou o público, antes da abertura oficial. Entre as autoridades presentes estavam o governador Gladson Cameli e o prefeito Tião Bocalom, deputado federal coronel Ulysses, vereadores e secretários estaduais e municipais, que compuseram o palanque oficial. O evento teve início com a execução do Hino Nacional e do Hino Acreano, destacando o espírito cívico da ocasião.

Durante a cerimônia, o governador Gladson Cameli ressaltou a importância do concurso e a expectativa gerada em torno da escolha do primeiro hino oficial da cidade.

“Esse hino vai expressar toda a determinação de um estado e de um povo que lutou para ser brasileiro e, ao mesmo tempo, luta para reduzir as diferenças. Rio Branco é uma capital que representa várias regiões. Temos aqui uma grande parte da população do Juruá, do Alto Acre, do Purus. O que mais importa é esse sentimento de bravura.”

O prefeito de Rio Branco foi homenageado e recebeu das mãos do governador um quadro do artista plástico, já falecido, Rivasplata. Após a homenagem, o prefeito relatou que, ao assumir o cargo, questionou a secretária de Educação municipal, Nabiha Bestene, se as crianças da cidade cantavam o Hino de Rio Branco nas escolas municipais. A resposta negativa surpreendeu o gestor, que constatou a inexistência do hino oficial.

O gestor destacou que, enquanto prefeito de Acrelândia, um de seus primeiros atos foi criar os símbolos oficiais do município, incluindo a bandeira.

“Tenho orgulho de dizer que eu, como prefeito de Acrelândia, quando criei o município, um dos meus primeiros atos foi criar os símbolos oficiais: a bandeira, o brasão e o hino. Fizemos isso lá em Acrelândia. Agora, criar a lei que institui o Hino de Rio Branco é um orgulho muito grande para mim, porque ser prefeito de duas cidades, principalmente da nossa capital, é algo marcante. Essa história ficará bem escrita e bonita.”

O júri, composto por cinco especialistas, avaliou cada uma das composições apresentadas, ao vivo, por seus intérpretes e compositores. Após as apresentações, o hino vencedor foi anunciado, marcando um momento histórico para a cultura e a identidade de Rio Branco.

“Estou felicíssimo, porque Rio Branco não tinha esse símbolo tão importante. A oportunidade de participar é inigualável, é uma sensação que nunca vamos esquecer. A minha esposa fez o refrão, então ela participa como coautora da letra, e o meu cunhado, Chico Chagas, que é um músico renomado no Brasil e fora do Brasil, fez a melodia. Foi algo feito em família e estamos muito felizes por participar da história”, enalteceu o musico e compositor, Paulo Arante.

