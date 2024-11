Veneza derrota o Montenegro e assume vice-liderança do grupo B

A Polícia Militar do Acre (PMAC) promoveu, nessa sexta-feira, 22, um evento no Salão Paroquial da Igreja Católica São Sebastião, em Xapuri. A solenidade reuniu três importantes marcos: a formatura de 150 alunos do projeto Guardiões da Paz na Floresta, o lançamento da 2ª Patrulha Comunitária Rural da 2ª Companhia do 5º Batalhão e a incorporação de uma nova antena de comunicação via satélite Starlink.

O evento contou com a presença de autoridades civis e militares, incluindo o comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca, o deputado federal coronel Ulysses, e o tenente Marcus Roberto, comandante da PM em Xapuri, além de representantes da comunidade local.

O projeto Guardiões da Paz na Floresta celebrou a formatura de mais uma turma, composta por alunos de diversas escolas da região. Durante a cerimônia, a aluna Raniele Teixeira, da escola Bárbara Vieira, na Comunidade Vai Quem Quer, emocionou os presentes ao relatar os aprendizados significativos proporcionados pelo programa, como a conscientização sobre bullying e violência, além de reflexões sobre sonhos e superação de desafios.

Cleitiane dos Anjos, mãe de uma aluna da escola Padre Jósimo, localizada no Seringal São João do Guarani, compartilhou como o projeto trouxe mudanças positivas no comportamento de sua filha e contribuiu para a construção de um ambiente escolar mais acolhedor. “Esse projeto fez a diferença no ambiente social e coletivo, ajudando nossas crianças a superarem medos e construírem sonhos”, afirmou.

O professor Graciano Diogo também destacou o impacto do programa na conscientização e no fortalecimento do respeito mútuo entre os alunos. Ele enfatizou que o trabalho da PMAC preenche lacunas no conhecimento dos jovens e reforça valores essenciais para a comunidade.

O lançamento da 2ª Patrulha Comunitária Rural representa um avanço no atendimento às comunidades isoladas. Implementada em 2022, sob a liderança do tenente Marcus Roberto, a patrulha segue um modelo adaptado do Estado de Goiás, com ações voltadas à proximidade e à resolução de problemas locais.

A chegada de mais uma antena Starlink, fruto de uma parceria comunitária, simboliza um importante passo na melhoria da comunicação em regiões remotas, fortalecendo a atuação da PMAC no combate à criminalidade e no suporte às comunidades rurais.

O tenente Marcos Roberto ressaltou o compromisso da Polícia Militar com a inovação e o bem-estar social. “Cada iniciativa, seja no campo da educação ou na ampliação da segurança, reflete o nosso empenho em servir à sociedade acreana”, declarou.

