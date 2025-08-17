Operação da PM em Sena Madureira prende suspeitos por tráfico e apreende arma e drogas

Material incluía entorpecentes, pistola, touca ninja e faca; detidos foram levados para delegacia, mas polícia ainda não divulgou detalhes completos

Em uma operação de patrulhamento na noite deste sábado (16), a Polícia Militar de Sena Madureira prendeu em flagrante suspeitos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Segundo as autoridades, além dos entorpecentes e da arma, foram apreendidos uma touca ninja, uma faca e outros objetos.

A ação ocorreu durante uma abordagem da PM, mas detalhes como o número de detidos, o local exato da ocorrência e a quantidade de drogas apreendidas ainda não foram divulgados. Os suspeitos e os materiais recolhidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que deve assumir as investigações e fornecer novas informações em breve.

A polícia reforça que as prisões fazem parte de ações contínuas de combate ao crime na região. A população aguarda mais esclarecimentos sobre o caso.

O que se sabe até agora:

Prisões em flagrante: Número exato de detidos não foi informado, mas todos estavam com drogas e uma arma

Material apreendido: Além dos entorpecentes e da pistola, policiais encontraram uma touca ninja e uma faca

Local: A PM não detalhou onde ocorreu a abordagem, mas confirmou que foi durante patrulhamento de rotina

Andamento do caso:

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil

A PC assumiu as investigações e deve divulgar mais informações nas próximas horas

Entre os crimes apurados estão tráfico de drogas e porte ilegal de arma

Contexto: A região tem registrado operações frequentes contra o tráfico. Esta é a segunda apreensão de armas em Sena Madureira neste mês, segundo fontes policiais.

🔹 Aguardando detalhes: A PM informou que o comando regional deve emitir nota oficial com números oficiais de prisões e quantidade de drogas apreendidas ainda neste domingo (17).

