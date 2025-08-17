A Base de Aviação do Juruá é fruto de um investimento de quase R$ 6 milhões, obtidos por meio de operações de crédito com o Banco do Brasil e viabilizados pela Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan). A obra vai atender aos municípios de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, além de reforçar a segurança em Cruzeiro do Sul.
PM prende dois por receptação após encontrar moto roubada em frente a casa noturna em Rio Branco
Dupla tentou fugir ao avistar policiais; com um dos suspeitos, agentes encontraram chave do veículo com restrição de roubo
Policiais militares do 3º Batalhão da PMAC prenderam dois homens por receptação na noite deste sábado (16), após localizarem uma motocicleta roubada estacionada em frente ao Espaço Dançante VIP, na Estrada Jarbas Passarinho.
Durante patrulhamento de rotina, os militares identificaram a moto de placa NCP-7A53, que constava com restrição de roubo. Ao avistarem a equipe policial, dois homens próximos ao veículo tentaram se esconder dentro do clube, mas foram abordados. Com um deles, os agentes encontraram a chave que ligava a motocicleta.
Ao serem questionados, os suspeitos deram versões conflitantes sobre como haviam obtido o veículo. Diante das inconsistências e da comprovação do roubo, a dupla foi detida e levada à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), junto com a moto recuperada. O caso segue para as providências legais.
A ação faz parte do trabalho contínuo de combate a crimes contra o patrimônio na região. A PMAC reforça a importância da população comunicar atividades suspeitas.
Operação da PM em Sena Madureira prende suspeitos por tráfico e apreende arma e drogas
Material incluía entorpecentes, pistola, touca ninja e faca; detidos foram levados para delegacia, mas polícia ainda não divulgou detalhes completos
Em uma operação de patrulhamento na noite deste sábado (16), a Polícia Militar de Sena Madureira prendeu em flagrante suspeitos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Segundo as autoridades, além dos entorpecentes e da arma, foram apreendidos uma touca ninja, uma faca e outros objetos.
A ação ocorreu durante uma abordagem da PM, mas detalhes como o número de detidos, o local exato da ocorrência e a quantidade de drogas apreendidas ainda não foram divulgados. Os suspeitos e os materiais recolhidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que deve assumir as investigações e fornecer novas informações em breve.
A polícia reforça que as prisões fazem parte de ações contínuas de combate ao crime na região. A população aguarda mais esclarecimentos sobre o caso.
O que se sabe até agora:
- Prisões em flagrante: Número exato de detidos não foi informado, mas todos estavam com drogas e uma arma
- Material apreendido: Além dos entorpecentes e da pistola, policiais encontraram uma touca ninja e uma faca
- Local: A PM não detalhou onde ocorreu a abordagem, mas confirmou que foi durante patrulhamento de rotina
Andamento do caso:
Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil
A PC assumiu as investigações e deve divulgar mais informações nas próximas horas
Entre os crimes apurados estão tráfico de drogas e porte ilegal de arma
Contexto: A região tem registrado operações frequentes contra o tráfico. Esta é a segunda apreensão de armas em Sena Madureira neste mês, segundo fontes policiais.
🔹 Aguardando detalhes: A PM informou que o comando regional deve emitir nota oficial com números oficiais de prisões e quantidade de drogas apreendidas ainda neste domingo (17).
PM prende jovem e recupera moto roubada durante perseguição em Sena Madureira
Suspeito de 18 anos caiu da motocicleta ao tentar fugir da polícia; veículo será devolvido ao dono após perícia
Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante na noite deste sábado (16) após tentar fugir da Polícia Militar em uma motocicleta roubada. A ação ocorreu no município de Sena Madureira, a 143 km de Rio Branco.
Como aconteceu a prisão:
- Perseguição policial: PMs avistaram o suspeito em alta velocidade e ordenaram parada, mas ele acelerou
- Queda e prisão: Ao tentar manobrar, o jovem perdeu o controle da moto, caiu e foi capturado
- Atendimento médico: Ferido na queda, ele foi socorrido pelos policiais e levado ao hospital antes de ser encaminhado à delegacia
Situação da moto roubada:
O veículo foi recuperado e levado para perícia na Delegacia de Polícia
Será devolvido ao proprietário após conclusão dos procedimentos
Próximos passos: O suspeito responderá pelo crime de receptação ou roubo (a ser definido nas investigações). A PM reforçou que continuará com operações de combate a furtos e roubos de veículos na região.
Dado relevante: Esse é o terceiro veículo recuperado pela PM em Sena Madureira somente neste mês, segundo dados da corporação.
Segurança Pública realiza primeiro voo após inauguração da Base de Aviação do Juruá
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) realizou neste sábado, 16, o primeiro voo oficial após a inauguração da nova Base de Aviação do Juruá, em Cruzeiro do Sul. O passeio marcou o início simbólico das atividades da base aérea e foi realizado com o vencedor da promoção “Um Dia com a Segurança”, promovida durante a Expoacre Juruá 2025.
O ganhador, Heberte Gomes, teve a oportunidade de sobrevoar os principais pontos turísticos de Cruzeiro do Sul e também a própria residência. Emocionado, ele descreveu a experiência como um sonho realizado. “Coloquei apenas um bilhete e fui sorteado. Nunca achei que fosse possível, porque no ano passado eu coloquei três cartões e não consegui. Mas hoje estou aqui, com nervosismo, porém muito feliz”, afirmou.
Heberte convidou um amigo para acompanhá-lo no voo. “Eu e meu amigo combinamos no dia do sorteio que, se algum de nós fosse sorteado, levaria o outro. E agora vamos voar”, contou.
O voo panorâmico foi acompanhado por equipes da Segurança Pública e marcou uma nova fase para a região do Juruá. Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, o momento é histórico. “É um sonho inimaginável termos uma base com essa qualidade aqui no Juruá. Estrear com esse voo oficial após a inauguração é um ícone para a segurança pública. Quem ganha com isso é a sociedade, pois mostramos a presença do Estado em todas as partes do Juruá”, declarou.
