PM prende dois por receptação após encontrar moto roubada em frente a casa noturna em Rio Branco

Dupla tentou fugir ao avistar policiais; com um dos suspeitos, agentes encontraram chave do veículo com restrição de roubo

Policiais militares do 3º Batalhão da PMAC prenderam dois homens por receptação na noite deste sábado (16), após localizarem uma motocicleta roubada estacionada em frente ao Espaço Dançante VIP, na Estrada Jarbas Passarinho.

Durante patrulhamento de rotina, os militares identificaram a moto de placa NCP-7A53, que constava com restrição de roubo. Ao avistarem a equipe policial, dois homens próximos ao veículo tentaram se esconder dentro do clube, mas foram abordados. Com um deles, os agentes encontraram a chave que ligava a motocicleta.

Ao serem questionados, os suspeitos deram versões conflitantes sobre como haviam obtido o veículo. Diante das inconsistências e da comprovação do roubo, a dupla foi detida e levada à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), junto com a moto recuperada. O caso segue para as providências legais.

A ação faz parte do trabalho contínuo de combate a crimes contra o patrimônio na região. A PMAC reforça a importância da população comunicar atividades suspeitas.

