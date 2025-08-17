Policiais de Sena Madureira impedem ataque de criminosos no município

Policiais militares do Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro) de Sena Madureira (8º BPM) impediram que criminosos realizassem um ataque na área do 2º Distrito do município, na noite deste sábado, 16. Na ação, uma arma de fogo, materiais para o ataque e drogas foram apreendidos.

Durante patrulhamento, uma equipe do Giro do 8ºBPM, em Sena Madureira, recebeu uma denúncia de que três homens armados estavam no bairro Bosque, na região do 2º Distrito, se preparando para efetuar um ataque na região. Após colhidas as informações, os militares foram ao local.

Durante buscas pelo local, os policiais avistaram dois suspeitos, que, ao perceberam a presença do Giro, empreenderam fuga. No entanto, a guarnição conseguiu detê-los. No local, os militares encontraram uma bolsa contendo um revólver calibre .38 com 05 munições, 16 trouxinhas de maconha, 21 trouxinhas de crack, 01 trouxinha de pasta base de cocaína, uma faca, lanternas, toucas e capuzes.

A ação criminosa foi frustrada pelos policiais e os detidos foram conduzidos com o material apreendido à delegacia, para prosseguimento das medidas legais.

