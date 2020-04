O governo federal publicou no Diário Oficial da União um decreto que estende o veto à entrada de estrangeiros por via aérea no país por mais um mês. A medida visa conter a propagação do novo coronavírus no país.

Rudá Moreira Da CNN, em Brasília

A decisão foi recomendada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e já está valendo a partir desta terça-feira (28).

As fronteiras aéreas do país estavam fechadas desde o dia 27 de março.

A portaria interministerial, assinada pelos ministros da Casa Civil, Justiça, Infraestrutura e Saúde, foi publicada no meio da tarde, em edição extra do Diário Oficial da União.

Com a ampliação do prazo, continuam liberados a desembarcarem no país apenas os brasileiros nativos ou naturalizados, ou estrangeiros que cumpram os seguintes requisitos:

– imigrante com residência de caráter definitivo, por prazo determinado ou indeterminado, no território brasileiro;

– profissional estrangeiro em missão a serviço de organismo internacional, desde que devidamente identificado;

– funcionário estrangeiro acreditado junto ao Governo brasileiro;

– estrangeiro:

a) cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador de brasileiro;

b) cujo ingresso seja autorizado especificamente pelo Governo brasileiro em vista do interesse público; e

c) portador de Registro Nacional Migratório

A proibição também não será aplicada nos casos de transporte de cargas, passageiro em trânsito internacional (desde que não saia da área internacional do aeroporto e que o país de destino admita o seu ingresso) e pouso técnico para reabastecer (quando não houver necessidade de desembarque de passageiros das nacionalidades com restrição).

Ainda de acordo com o texto da portaria, “excepcionalmente, o estrangeiro que estiver em um dos países de fronteira terrestre e precisar atravessá-la para embarcar em voo de retorno a seu país de residência poderá ingressar na República Federativa do Brasil com autorização da Polícia Federal”. Nesses casos, “o estrangeiro deve dirigir-se diretamente ao aeroporto, deve haver demanda oficial da embaixada ou do consulado de seu país de residência e devem ser apresentados os bilhetes aéreos correspondentes”.

