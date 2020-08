As aulas presenciais da rede pública de ensino no Acre continuarão suspensas. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (3), durante reunião do Fórum Estadual de Educação.

Em maio, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE) havia divulgado uma previsão de retorno para setembro, caso houvesse cenário propício. Desta vez, as aulas foram suspensas por tempo indeterminado.

De acordo com o secretário Mauro Sérgio Cruz, ainda não há condições para o retorno dos alunos à sala de aula. “A gente não sabe o que pode acontecer caso os estudantes voltem às escolas. Não queremos tomar uma decisão que possa causar algo negativo para a saúde pública do nosso estado. O foco é dar segurança para alunos e profissionais e seus familiares”, disse.

O encontro do fórum se deu de forma presencial e virtual e contou com a participação da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Colegiado de Diretores de Escolas Públicas (Codep), Universidade Federal do Acre (Ufac), Ministério Público do Estado (MPAC), Tribunal de Contas, Secretaria de Estado de Saúde, prefeitura de Rio Branco, sindicatos de profissionais da educação, entre outros.

A rede estadual de ensino tem hoje 150 mil alunos matriculados.

