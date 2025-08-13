Acre
Professores da Educação Especial de Brasiléia recebem capacitação em ABA
Nesta quarta-feira 13, a prefeitura de Brasiléia por meio da secretaria de Educação, promoveu capacitação sobre ABA (Análise do Comportamento Aplicada), voltada para professores da Educação Especial do ensino fundamental.
A formação, foi conduzida por Reginaceli Santos, pós-graduada em Neuropsicopedagogia Clínica e Institucional e Psicopedagogia, buscou descomplicar a teoria e trazer estratégias práticas para lidar com comportamentos inadequados de crianças atípicas e não atípicas, fortalecendo a inclusão e o aprendizado na rede municipal.
“Nosso objetivo é descomplicar a teoria da ABA e trazer estratégias práticas para fortalecer a inclusão e o aprendizado das crianças na rede municipal”, destaca Reginaceli Santos, palestrante da formação.
Acre tem a terceira passagem aérea mais cara do Brasil
Três estados localizados na Região Norte do Brasil lideram a lista das passagens aéreas mais caras do Brasil. O Tudo Viagem no Alto Acre pesquisou no site da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) o valor médio da tarifa aérea em todas os estados. O Acre aparece em terceiro lugar. Roraima ficou em 1º lugar e Rondônia tem a segunda maior tarifa aérea do Brasil.
De janeiro a junho deste ano o valor médio da tarifa aérea no Brasil foi de R$ 600,21. Segundo informações que constam no site da ANAC, no primeiro semestre deste ano 54,8% das passagens aéreas vendidas no país custaram até R$ 500.
No primeiro semestre de 2025 quem precisou de viajar de avião no Acre pagou tarifa média de R$ 1.00,03. O índice passagens aéreas vendidas no estado por até R$ 500 foi de apenas 17.8%. O valor quase o dobro no Acre em relação ao Brasil é resultado da pouca oferta de voos no estado.
Espírito Santo tem o menor valor
O valor pago médio da tarifa aérea paga pelos consumidores do Espírito Santo é o menor do Brasil (R$ 496,07), seguido pelo Distrito Federal (R$ 517,58), e São Paulo com o valor de R$ 539,58 aparece no terceiro lugar.
Os estados com os menores valores são os que oferecem redução na alíquota do ICMS do querosene da aviação, além de mais concorrências entre as companhias aéreas, Uma das formas de garantir economia é aproveitar as promoções e garantir a compra das passagens aéreas com pelo menos 90 dias antes do embarque.
Adolescente é apreendido por envolvimento em crime de pedofilia em Rio Branco
A Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu nesta quarta-feira, 13, um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara da Infância e Juventude de Rio Branco. A ação é resultado de uma investigação sobre crime de pedofilia, que apontou a participação de um adolescente no caso.
Durante o cumprimento do mandado, os policiais apreenderam dispositivos eletrônicos, como aparelho celular e computador, que serão encaminhados à perícia para análise detalhada.
De acordo com a autoridade policial, as investigações prosseguem e poderão resultar na representação por um mandado de internação contra o adolescente investigado, a depender das provas coletadas.
O cumprimento do mandado ocorreu no Bairro Belo Jardim, na capital acreana, e faz parte dos esforços da instituição para coibir crimes sexuais contra crianças e adolescentes, garantindo a responsabilização dos envolvidos e a proteção das vítimas.
Câmara aprova R$ 1,5 milhão para recuperação de vias em Epitaciolândia, mas vereador alerta: “Ruas estão se acabando”
Cleomar Portela (PP) denuncia situação crítica em bairros e zona rural, onde moradores chegam a fazer reparos por conta própria; Rua Naldo Mesquita e Monte Verde são exemplos de abandono
Durante a 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Epitaciolândia, o vereador Cleomar Portela (PP) no uso da tribuna anunciou a aprovação de um crédito adicional de R$ 1,5 milhão para abertura e recuperação de ruas, ramais e estradas vicinais. No entanto, o representante do povo expor a degradação generalizada da malha viária no município.
Bairros em situação crítica
Portela destacou casos emblemáticos:
Rua Naldo Mesquita (bairro Aeroporto): Falta de iluminação impede acesso a igrejas e reuniões comunitárias;
Rua Monte Verde: Caminhão de lixo caiu em buraco recentemente;
Vias periféricas: “Fora o centro e a principal rua do Aeroporto, os demais bairros estão abandonados”, afirmou.
Em tom contundente, comparou a situação a um cenário pré-histórico: “Parece que tem dinossauros, as ruas estão se acabando”.
Zona rural: Autogestão dos moradores
O parlamentar citou o Ramal do 14, onde a comunidade precisou arranjar piçarra e fazer reparos manualmente, com enxadas, devido à ausência do poder público.
Ao final, reafirmou compromisso com as demandas locais: “Estou à disposição para ouvir e lutar por melhorias”. A verba aprovada ainda não tem data definida para aplicação.
