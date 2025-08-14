fbpx
Homem é preso em Brasiléia durante patrulhamento conjunto da PM e Exército

38 segundos atrás

Suspeito tinha mandado de prisão expedido pela Comarca de Xapuri

Na noite de quarta-feira (13), por volta das 21h11, um homem foi preso no bairro Alberto Castro, em Brasiléia (AC), durante patrulhamento conjunto realizado pela Polícia Militar do 5to Batalhão do Alto Acre e pelo Exército Brasileiro.

A abordagem ocorreu na Rua da Olaria, nas proximidades de uma olaria. Segundo informações da PM, durante a verificação dos dados do suspeito no sistema, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto, com validade até 2029, expedido pela Comarca de Xapuri.

A ação foi planejada para que fosse concluída com êxito, o indivíduo foi surpreendido e detido, para em seguida ser encaminhado à Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil para a adoção das medidas cabíveis.

A ação integra as operações de segurança realizadas na região de fronteira, que visam o combate à criminalidade e o cumprimento de mandados judiciais pendentes.

 

Competição nacional estimula jovens a empreenderem e criarem soluções tecnológicas

8 horas atrás

13 de agosto de 2025

Promovido pelo Sebrae, a 3ª edição do Desafio Liga Jovem encerra as inscrições na próxima segunda-feira, 18 de agosto de 2025

Estudantes de todo o país têm até a próxima segunda-feira, 18 de agosto, às 23h59 (horário de Brasília) para se inscrever na maior competição brasileira de empreendedorismo de tecnologia na escola, a 3ª edição do Desafio Liga Jovem.

Promovida pelo Sebrae, a competição é aberta a alunos do 8º ano do Ensino Fundamental ao último ano da Educação Superior. Os participantes deverão propor uma solução criativa e de impacto social para um problema da escola ou da comunidade, utilizando a tecnologia como aliada.

Pode ser a criação de um site, de uma página de rede social, um aplicativo para celular, jogos, assim como é possível desenvolver tecnologias analógicas, incluindo diferentes formas de produção e metodologias. Não é necessário qualquer tipo de conhecimento prévio: basta formar uma equipe de 2 a 5 alunos, solicitar a orientação de um professor e inserir as informações no site: https://www.desafioligajovem.com.br/

O objetivo é empoderar jovens para transformar ideias em soluções, desenvolvendo competências para a vida pessoal, acadêmica e profissional por meio de uma trilha de aprendizado, de vivências inspiradoras e prêmios.

Os vencedores ganharão uma viagem internacional de até 10 dias. Além de concorrer a essa missão internacional, os estudantes terão a chance de ganhar mais de R$ 600 mil em prêmios ao longo da competição, incluindo vales-compra, notebooks, celulares e uma viagem nacional.

Etapas da 3ª edição

  • até 18 de agosto – Inscrições
  • 27 de agosto – Envio do vídeo-pitch de até 5 minutos, apresentando o projeto.
  • setembro e outubro – Etapa Estadual – apresentação online para uma banca de jurados.
  • novembro e dezembro – Etapa Nacional – apresentação presencial em uma viagem nacional.
  • 2026 – Missão Internacional

Prêmio Educador Transformador

    O prazo para as inscrições da 3ª edição do Prêmio Educador Transformador, que acontece simultaneamente a edição do Desafio Liga Jovem, segue até o dia 18 de agosto.

Direcionado a professores(as) e gestores(as) de instituições de ensino públicas e privadas que buscam inovar na educação, a premiação reconhece e valoriza práticas pedagógicas inovadoras que promovem o desenvolvimento integral dos estudantes, com foco em empreendedorismo e sustentabilidade. As inscrições são gratuitas, totalmente online e podem ser feitas através do site: educadortransformador.com.br

 

Deputado Tadeu Hassem articula recursos para Epitaciolândia em reunião com vereadores

14 horas atrás

13 de agosto de 2025

Encontro discutiu emendas e investimentos para o município. Objetivo é fortalecer a cidade e melhorar a qualidade de vida da população

O deputado Tadeu Hassem recebeu, em seu gabinete, os vereadores Miro Bispo, Rozimar do Rubicon, Ari Mendes e Jezo Batista, todos de Epitaciolândia. O encontro teve como foco a articulação de emendas parlamentares e investimentos voltados para o desenvolvimento do município.

Segundo o parlamentar, o trabalho por Epitaciolândia é também um compromisso pessoal, já que a cidade faz parte de suas origens. “Trabalhar por Epitaciolândia é trabalhar pelas minhas raízes, por pessoas que amo e pelo futuro de todos que acreditam em dias melhores”, destacou.

As propostas discutidas visam ampliar oportunidades e implementar melhorias que impactem diretamente a vida dos moradores, reforçando o compromisso com o crescimento sustentável e a valorização da comunidade local.

Preparativos para a Expofronteira: Exames de anemia em equinos garantem segurança na cavalgada

14 horas atrás

13 de agosto de 2025

A Prefeitura de Assis Brasil segue com os preparativos para a Expofronteira 2025. Um dos cuidados essenciais é a saúde dos animais que participam do evento, incluindo a tradicional cavalgada.

Foram realizadas 19 coletas de sangue em equinos, realizadas pelo veterinário da Secretaria de Agricultura, Jeovane Oliveira, e todos os resultados testaram negativos para anemia infecciosa equina (AIE), garantindo que os animais estão saudáveis e aptos a participar da cavalgada e das demais atrações da Expofronteira.

A gestão municipal reforça que ações de prevenção como essa são fundamentais para o bem-estar dos animais e a segurança dos participantes, assegurando que todos possam aproveitar o evento com tranquilidade.

