Competição nacional estimula jovens a empreenderem e criarem soluções tecnológicas

Promovido pelo Sebrae, a 3ª edição do Desafio Liga Jovem encerra as inscrições na próxima segunda-feira, 18 de agosto de 2025

Estudantes de todo o país têm até a próxima segunda-feira, 18 de agosto, às 23h59 (horário de Brasília) para se inscrever na maior competição brasileira de empreendedorismo de tecnologia na escola, a 3ª edição do Desafio Liga Jovem.

Promovida pelo Sebrae, a competição é aberta a alunos do 8º ano do Ensino Fundamental ao último ano da Educação Superior. Os participantes deverão propor uma solução criativa e de impacto social para um problema da escola ou da comunidade, utilizando a tecnologia como aliada.

Pode ser a criação de um site, de uma página de rede social, um aplicativo para celular, jogos, assim como é possível desenvolver tecnologias analógicas, incluindo diferentes formas de produção e metodologias. Não é necessário qualquer tipo de conhecimento prévio: basta formar uma equipe de 2 a 5 alunos, solicitar a orientação de um professor e inserir as informações no site: https://www.desafioligajovem. com.br/

O objetivo é empoderar jovens para transformar ideias em soluções, desenvolvendo competências para a vida pessoal, acadêmica e profissional por meio de uma trilha de aprendizado, de vivências inspiradoras e prêmios.

Os vencedores ganharão uma viagem internacional de até 10 dias. Além de concorrer a essa missão internacional, os estudantes terão a chance de ganhar mais de R$ 600 mil em prêmios ao longo da competição, incluindo vales-compra, notebooks, celulares e uma viagem nacional.

Etapas da 3ª edição

até 18 de agosto – Inscrições

27 de agosto – Envio do vídeo-pitch de até 5 minutos, apresentando o projeto.

setembro e outubro – Etapa Estadual – apresentação online para uma banca de jurados.

novembro e dezembro – Etapa Nacional – apresentação presencial em uma viagem nacional.

2026 – Missão Internacional

Prêmio Educador Transformador

O prazo para as inscrições da 3ª edição do Prêmio Educador Transformador, que acontece simultaneamente a edição do Desafio Liga Jovem, segue até o dia 18 de agosto.

Direcionado a professores(as) e gestores(as) de instituições de ensino públicas e privadas que buscam inovar na educação, a premiação reconhece e valoriza práticas pedagógicas inovadoras que promovem o desenvolvimento integral dos estudantes, com foco em empreendedorismo e sustentabilidade. As inscrições são gratuitas, totalmente online e podem ser feitas através do site: educadortransformador.com.br

