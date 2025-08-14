Equipe do CRAS realiza palestra sobre Gravidez na Adolescência na Escola Joaquim Rodrigues Cardilha

Nesta quarta-feira (13), a equipe técnica do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Assis Brasil formada por assistente social, psicólogo e educador social, esteve presente na Escola Rural Estadual Joaquim Rodrigues Cardilha para ministrar uma palestra com o tema “Gravidez na Adolescência”.

A atividade teve como objetivo orientar e conscientizar os estudantes sobre os riscos, responsabilidades e impactos da gravidez precoce, abordando aspectos físicos, emocionais e sociais. Durante a palestra, foram discutidos também temas como planejamento familiar, prevenção e a importância do diálogo com a família e a comunidade.

A ação faz parte do trabalho contínuo do CRAS de levar informação e apoio às famílias e jovens do município, fortalecendo vínculos e promovendo o bem-estar social.

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, reforça o compromisso de seguir realizando ações educativas que contribuam para o desenvolvimento e proteção de nossas crianças e adolescentes.

