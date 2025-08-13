Acre
Adolescente é apreendido por envolvimento em crime de pedofilia em Rio Branco
A Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu nesta quarta-feira, 13, um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara da Infância e Juventude de Rio Branco. A ação é resultado de uma investigação sobre crime de pedofilia, que apontou a participação de um adolescente no caso.
Durante o cumprimento do mandado, os policiais apreenderam dispositivos eletrônicos, como aparelho celular e computador, que serão encaminhados à perícia para análise detalhada.
De acordo com a autoridade policial, as investigações prosseguem e poderão resultar na representação por um mandado de internação contra o adolescente investigado, a depender das provas coletadas.
O cumprimento do mandado ocorreu no Bairro Belo Jardim, na capital acreana, e faz parte dos esforços da instituição para coibir crimes sexuais contra crianças e adolescentes, garantindo a responsabilização dos envolvidos e a proteção das vítimas.
Acre
Câmara aprova R$ 1,5 milhão para recuperação de vias em Epitaciolândia, mas vereador alerta: “Ruas estão se acabando”
Cleomar Portela (PP) denuncia situação crítica em bairros e zona rural, onde moradores chegam a fazer reparos por conta própria; Rua Naldo Mesquita e Monte Verde são exemplos de abandono
Durante a 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Epitaciolândia, o vereador Cleomar Portela (PP) no uso da tribuna anunciou a aprovação de um crédito adicional de R$ 1,5 milhão para abertura e recuperação de ruas, ramais e estradas vicinais. No entanto, o representante do povo expor a degradação generalizada da malha viária no município.
Bairros em situação crítica
Portela destacou casos emblemáticos:
Rua Naldo Mesquita (bairro Aeroporto): Falta de iluminação impede acesso a igrejas e reuniões comunitárias;
Rua Monte Verde: Caminhão de lixo caiu em buraco recentemente;
Vias periféricas: “Fora o centro e a principal rua do Aeroporto, os demais bairros estão abandonados”, afirmou.
Em tom contundente, comparou a situação a um cenário pré-histórico: “Parece que tem dinossauros, as ruas estão se acabando”.
Zona rural: Autogestão dos moradores
O parlamentar citou o Ramal do 14, onde a comunidade precisou arranjar piçarra e fazer reparos manualmente, com enxadas, devido à ausência do poder público.
Ao final, reafirmou compromisso com as demandas locais: “Estou à disposição para ouvir e lutar por melhorias”. A verba aprovada ainda não tem data definida para aplicação.
Acre
Deputado André Vale destaca investimentos, obras e melhorias na saúde e infraestrutura
Durante a sessão realizada na manhã desta quarta-feira (13), o deputado André Vale (Podemos) fez um balanço das ações que têm beneficiado municípios acreanos, destacando investimentos em infraestrutura, agricultura e saúde. Ele mencionou recursos de R$ 300 mil destinados ao apoio de eventos e atividades culturais, e outros R$ 500 mil para recuperação de áreas em municípios como Manoel Urbano, fruto de parcerias e articulações políticas. Vale informou que, na próxima semana, fará visitas a prefeituras buscando ampliar apoios e viabilizar novos projetos.
O parlamentar reforçou a importância de investimentos voltados ao escoamento da produção agrícola, lembrando que entre 40% e 50% da economia local depende diretamente da atividade rural. Ele citou uma indicação feita há cerca de 40 dias para que o hospital de referência da região receba melhorias e ampliação nos serviços, incluindo exames de ressonância magnética. “Temos buscado junto ao secretário estadual de Saúde soluções para que possamos vencer as dificuldades no atendimento de alta complexidade”, afirmou.
Vale também destacou reuniões com o Ministério Público e secretarias para viabilizar avanços na saúde, com foco no atendimento pediátrico e na ampliação de procedimentos no hospital regional. Segundo ele, o objetivo é atender de forma mais eficiente as demandas da população, inclusive nas comunidades mais distantes. “Estamos trabalhando para garantir que nossos hospitais tenham condições de atender todas as regionais, com qualidade e agilidade”, pontuou.
Texto: Andressa Oliveira
Foto: Sérgio Vale
Acre
Incêndio em terreno baldio na Via Chico Mendes mobiliza comerciantes
Um incêndio em um terreno baldio na Via Chico Mendes causou transtornos no fim da manhã desta terça-feira, 13, em Rio Branco (AC). A fumaça intensa se espalhou pela via, atrapalhando a visibilidade dos motoristas.
Segundo informações colhidas no local pelo repórter, David Medeiros, o fogo começou por volta das 11h25. Funcionários de estabelecimentos próximos tentaram conter as chamas com baldes de água até a chegada do Corpo de Bombeiros, que foi acionado por populares, mas ainda não havia comparecido no momento da reportagem.
Apesar de os vizinhos terem conseguido reduzir a intensidade do fogo, ainda havia focos ativos e grande quantidade de fumaça no local no momento da cobertura.
