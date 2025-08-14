Com R$ 100 mil em emendas, Tadeu Hassem viabiliza sistema automatizado de irrigação para produtores de Cruzeiro do Sul

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) comemorou a implantação de um moderno sistema de irrigação automatizado que beneficiará agricultores de Cruzeiro do Sul. O projeto, no valor de R$ 100 mil, foi viabilizado por emenda parlamentar de sua autoria e contará com execução conjunta do Governo do Acre e da Secretaria de Agricultura (Seagri).

O investimento será destinado à Associação Renascer da Vila Santa Luzia, contemplando 30 famílias que cultivam hortaliças em estufas. A tecnologia vai reduzir o esforço manual, otimizar o uso da água e aumentar a produtividade. “Essa conquista mostra que parcerias sólidas trazem resultados concretos. Com o apoio do deputado e da Seagri, conseguimos avançar e oferecer melhores condições para quem vive da agricultura”, destacou Arlindo Pinheiro, dirigente da associação.

O produtor Seu Chiquinho, morador da comunidade, disse estar esperançoso com a novidade. “Nunca usei um sistema como esse, mas tenho certeza de que vai facilitar muito. Antes, era tudo no braço, gastando tempo e água. Agora, acredito que a produção vai melhorar bastante”, contou.

Para Tadeu Hassem, o objetivo é valorizar o trabalho no campo e fortalecer a agricultura familiar no Vale do Juruá. “A maior recompensa do nosso mandato é ver mudanças reais acontecendo. Cada recurso investido é uma oportunidade de transformar vidas”, afirmou o parlamentar.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários