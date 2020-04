O prefeito Ubiracy Vasconcelos, de Xapuri, anunciou no começo da tarde desta segunda-feira, 27, na página da prefeitura no Facebook, que o município acaba de confirmar, via teste rápido, os dois primeiros casos positivos do novo coronavírus.

De acordo com a informação divulgada, as duas pessoas que testaram positivo estão apresentando leves sintomas relacionados à covid-19. Elas aguardam agora a contraprova dos testes rápidos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Os nomes das pessoas não foram divulgados, mas foi apurou que se trata de dois Bombeiros que atuam no 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBM-AC) no município. Com a confirmação, Xapuri será o primeiro município da regional do Alto Acre a registrar casos positivos da doença.

Até o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), divulgado nesse domingo, 26, apenas 7 dos 22 municípios acreanos tinham casos registrados da doença: Acrelândia, Bujari, Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco e Senador Guiomard.

A Secretaria Municipal de Saúde de Mâncio Lima informou ainda no domingo a confirmação do primeiro caso positivo no município, também via teste rápido, mas o dado não constou na atualização do boletim da Sesacre.

Além dos dois casos confirmados via teste rápido, o município de Xapuri tem ainda mais 5 aguardando resultado de análise pelo laboratório Charles Mérieux e cerca de 40 pessoas sendo monitoradas pelo serviço de saúde municipal.

A reportagem conversou com a diretora de Atenção Básica em Saúde do município, Iraíde Mendes, que informou que os membros do comitê de enfrentamento ao novo coronavírus se reunirá nas próximas horas para discutir sobre as medidas que serão tomadas no âmbito municipal após a confirmação dos casos

