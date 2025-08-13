Câmara aprova R$ 1,5 milhão para recuperação de vias em Epitaciolândia, mas vereador alerta: “Ruas estão se acabando”

Durante a 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Epitaciolândia, o vereador Cleomar Portela (PP) no uso da tribuna anunciou a aprovação de um crédito adicional de R$ 1,5 milhão para abertura e recuperação de ruas, ramais e estradas vicinais. No entanto, o representante do povo expor a degradação generalizada da malha viária no município.

Bairros em situação crítica

Portela destacou casos emblemáticos:

Rua Naldo Mesquita (bairro Aeroporto): Falta de iluminação impede acesso a igrejas e reuniões comunitárias;

Rua Monte Verde: Caminhão de lixo caiu em buraco recentemente;

Vias periféricas: “Fora o centro e a principal rua do Aeroporto, os demais bairros estão abandonados”, afirmou.

Em tom contundente, comparou a situação a um cenário pré-histórico: “Parece que tem dinossauros, as ruas estão se acabando”.

Zona rural: Autogestão dos moradores

O parlamentar citou o Ramal do 14, onde a comunidade precisou arranjar piçarra e fazer reparos manualmente, com enxadas, devido à ausência do poder público.

Ao final, reafirmou compromisso com as demandas locais: “Estou à disposição para ouvir e lutar por melhorias”. A verba aprovada ainda não tem data definida para aplicação.