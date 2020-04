O sábado (25) encerrou com o total de 258 casos, 116 a mais que o último dia da semana anterior

O balanço semanal dos novos casos de coronavírus no Acre mostra, pela segunda vez consecutiva, uma rápida aceleração do contágio. A semana passada, entre os dias 19 e 25 de abril, registrou um crescimento de 81% no número de novos infectados confirmados. O total, que estava em 142 no dia 18, saltou, sete dias depois, para 258.

Os números são baseados apenas nos casos comprovados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). A quantidade real de contaminados pode ser maior, algo em torno de 700, segundo o médico infectologista e professor da Universidade Federal do Acre (Ufac) Thor Dantas, que tem estudado e informado à população sobre o comportamento da pandemia por aqui.

A semana retrasada, que foi do dia 12 a 18 apresentou, até o momento, o maior crescimento da infecção, quando o total subiu de 72 na semana anterior para 142, um incremento de quase 100% na relação entre os dois períodos.

Já são, no total, 279 casos oficiais. Onze pessoas já morreram de covid-19 no Acre. Quase 100 estão curadas e outras 169 continuam doentes, 24 delas internadas em unidades de terapia intensiva (oito) e enfermarias (16).

