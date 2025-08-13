fbpx
Deputado Tadeu Hassem articula recursos para Epitaciolândia em reunião com vereadores

Publicado

58 minutos atrás

em

Encontro discutiu emendas e investimentos para o município. Objetivo é fortalecer a cidade e melhorar a qualidade de vida da população

O deputado Tadeu Hassem recebeu, em seu gabinete, os vereadores Miro Bispo, Rozimar do Rubicon, Ari Mendes e Jezo Batista, todos de Epitaciolândia. O encontro teve como foco a articulação de emendas parlamentares e investimentos voltados para o desenvolvimento do município.

Segundo o parlamentar, o trabalho por Epitaciolândia é também um compromisso pessoal, já que a cidade faz parte de suas origens. “Trabalhar por Epitaciolândia é trabalhar pelas minhas raízes, por pessoas que amo e pelo futuro de todos que acreditam em dias melhores”, destacou.

As propostas discutidas visam ampliar oportunidades e implementar melhorias que impactem diretamente a vida dos moradores, reforçando o compromisso com o crescimento sustentável e a valorização da comunidade local.

Preparativos para a Expofronteira: Exames de anemia em equinos garantem segurança na cavalgada

Publicado

58 minutos atrás

em

13 de agosto de 2025

Por

A Prefeitura de Assis Brasil segue com os preparativos para a Expofronteira 2025. Um dos cuidados essenciais é a saúde dos animais que participam do evento, incluindo a tradicional cavalgada.

Foram realizadas 19 coletas de sangue em equinos, realizadas pelo veterinário da Secretaria de Agricultura, Jeovane Oliveira, e todos os resultados testaram negativos para anemia infecciosa equina (AIE), garantindo que os animais estão saudáveis e aptos a participar da cavalgada e das demais atrações da Expofronteira.

A gestão municipal reforça que ações de prevenção como essa são fundamentais para o bem-estar dos animais e a segurança dos participantes, assegurando que todos possam aproveitar o evento com tranquilidade.

Governadora em exercício, Mailza recebe diretoria do Conselho Estadual de Assistência Social e reforça compromisso com fortalecimento do SUAS

Publicado

1 hora atrás

em

13 de agosto de 2025

Por

A governadora em exercício e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, recebeu nesta terça-feira, 12, membros da diretoria do Conselho Estadual de Assistência Social do Acre (CEAS/AC). O encontro reforçou o diálogo e a parceria entre o governo e o colegiado, com foco na valorização e no fortalecimento da política de assistência social no estado.

Mailza recebeu membro do Conselho Estadual de Assistência Social. Foto: Ingrid Kelly/Secom

Participaram da reunião o presidente do CEAS, Gabriel Gelpke, a vice-presidente, Ivanete Rodrigues, a secretária executiva, Adeni Neves, e a chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Sandra Amorim.

Entre os temas discutidos, esteve o pedido de apoio para a atualização da Lei do CEAS, alinhada ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS). “Se essa atualização for concretizada será um avanço, a última atualização ocorreu em 2020, muita coisa de lá pra cá mudou, do ponto de vista legislativo”, afirmou Gelpke.

Outro ponto da pauta foi a organização da 14ª Conferência Estadual de Assistência Social, marcada para os dias 22 e 23 de outubro, no auditório da Unimeta, em Rio Branco. O evento contará com a presença do secretário nacional de Assistência Social, André Quintão, do presidente do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), Edgilson Tavares, e do conselheiro Paulo Henrique Souza.

Membros do CEAS se reuniram com Mailza nesta terça-feira Foto: Ingrid Kelly/Secom

Também foi discutida a possibilidade de realização de uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) em homenagem aos 20 anos do SUAS, atendendo a proposta do Conselho Nacional.

Mailza reafirmou seu apoio às ações do CEAS. “O trabalho integrado com o Conselho é fundamental para avançarmos na construção de políticas públicas de proteção social que cheguem a quem mais precisa. Estou à disposição para contribuir em todas as frentes,” destacou.

Diretor do Ceas, Gabriel Gelpke, agradeceu apoio da governadora em exercício Foto: Ingrid Kelly/Secom

O encontro também abordou a previsão orçamentária necessária para a realização das etapas estadual e nacional da conferência.

Governador Gladson Camelí participa da 1ª Reunião do Consórcio da Amazônia Legal sobre a COP30

Publicado

18 horas atrás

em

12 de agosto de 2025

Por

O governador Gladson Camelí participou na tarde desta terça-feira, 12, no Palácio dos Despachos, em Belém, no Pará, da 1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral dos Governadores da Amazônia Legal, cujo objetivo foi debater e repassar aos estados informes sobre as articulações para COP30.

Governador participou da reunião ordinária na tarde desta terça-feira, 12, em Belém. Foto: Pedro Devani/Secom

Organizada pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL), a reunião discutiu estratégias do consórcio para o evento, ratificando o trabalho das Câmaras Setoriais dos estados membros, sendo que o Acre tem assento em todos os grupos de trabalho, além de estratégias de comunicação nacional e internacional, entre outros informes gerais.

O governador do Pará e presidente do Consórcio de Governadores, Helder Barbalho, deu as boas-vindas aos seus pares, destacando as pautas a serem apresentadas na reunião, ressaltando a importância das discussões acerca da estrutura do consórcio para que a COP30 resulte em avanços para todos os setores da sociedade, sobretudo ao meio ambiente.

Helder Barbalho destacou a importância das discussões para que a COP30 resulte em avanços, principalmente ao meio ambiente. Foto: Pedro Devani/Secom

Marcelo Brito, secretário executivo do CAL, apresentou as estratégias para espaços na COP30, compartilhando propostas organizacionais sobre os espaços a serem ocupados pelos estados da Amazônia e eventos nacionais que serão realizados em zonas específicas do evento.

De acordo com Marcelo Brito, os nove estados da Amazônia Legal, por meio dos seus governadores, e as respectivas Câmaras Técnicas do CAL, estão participando ativamente do planejamento da COP30, com destaque para a Câmara Setorial de Comunicação, que está com estrutura montada para atender todos os estados.

Marcelo Brito, secretário executivo do CAL, durante apresentação. Foto: Pedro Devani/Secom

Ainda no setor de mídias, o CAL pretende dispor de um painel intitulado “Amazônia 2050”, projetado em vários idiomas com escala e tecnologia de ponta para divulgar as potencialidades e belezas da  Amazônia brasileira.

Camelí reafirma apoio do Acre na organização do CAL para a COP30

Com participação ativa nas atividades do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal, Gladson Camelí agradeceu a 1ª Reunião da Assembleia Geral e apresentou propostas no setor da agricultura, destacando o excelente desempenho do estado do Acre no tocante à produção agroflorestal, e colocando-se à disposição para ampliar a contribuição do estado na organização da COP30.

Durante a reunião, foram apresentados, ainda, informes gerais sobre o evento e outras pautas a serem analisadas pelos governadores juntamente com suas equipes técnicas,  a serem concluídas nesta quarta-feira, 13, durante a 17ª Reunião do Fórum Nacional de Governadores, que será realizada também em Belém, a partir das 10h, no Parque da Cidade, incluindo a apresentação de uma agenda federativa de todos os estados da Amazônia Legal para a COP30.

Governador Gladson Camelí apresentou propostas no setor da agricultura e destacou o desempenho do estado do Acre na produção agroflorestal. Foto: Pedro Devani/Secom

“Para o Acre é sempre uma grande satisfação participar desses encontros em que a pauta é a construção coletiva em torno do bem comum, pois é assim que o Consórcio de Governadores da Amazônia e o Fórum Nacional de Governadores atua. Estamos trabalhando unidos para que a Amazônia e sua preservação, a cultura e a beleza dos nossos povos sejam conhecidas e reconhecidas por seu valor, sua dignidade e hospitalidade, entre tantas outras virtudes que o mundo verá durante a COP30”, disse Camelí.

A COP30 será realizada pela primeira vez no Brasil entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, em Belém, sendo o maior evento global em torno dos debates e negociações sobre a preservação da Amazônia e os desafios impostos pelas mudanças climáticas.

