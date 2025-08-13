O encontro também abordou a previsão orçamentária necessária para a realização das etapas estadual e nacional da conferência.
Deputado Tadeu Hassem articula recursos para Epitaciolândia em reunião com vereadores
Encontro discutiu emendas e investimentos para o município. Objetivo é fortalecer a cidade e melhorar a qualidade de vida da população
O deputado Tadeu Hassem recebeu, em seu gabinete, os vereadores Miro Bispo, Rozimar do Rubicon, Ari Mendes e Jezo Batista, todos de Epitaciolândia. O encontro teve como foco a articulação de emendas parlamentares e investimentos voltados para o desenvolvimento do município.
Segundo o parlamentar, o trabalho por Epitaciolândia é também um compromisso pessoal, já que a cidade faz parte de suas origens. “Trabalhar por Epitaciolândia é trabalhar pelas minhas raízes, por pessoas que amo e pelo futuro de todos que acreditam em dias melhores”, destacou.
As propostas discutidas visam ampliar oportunidades e implementar melhorias que impactem diretamente a vida dos moradores, reforçando o compromisso com o crescimento sustentável e a valorização da comunidade local.
Preparativos para a Expofronteira: Exames de anemia em equinos garantem segurança na cavalgada
A Prefeitura de Assis Brasil segue com os preparativos para a Expofronteira 2025. Um dos cuidados essenciais é a saúde dos animais que participam do evento, incluindo a tradicional cavalgada.
Foram realizadas 19 coletas de sangue em equinos, realizadas pelo veterinário da Secretaria de Agricultura, Jeovane Oliveira, e todos os resultados testaram negativos para anemia infecciosa equina (AIE), garantindo que os animais estão saudáveis e aptos a participar da cavalgada e das demais atrações da Expofronteira.
A gestão municipal reforça que ações de prevenção como essa são fundamentais para o bem-estar dos animais e a segurança dos participantes, assegurando que todos possam aproveitar o evento com tranquilidade.
Governadora em exercício, Mailza recebe diretoria do Conselho Estadual de Assistência Social e reforça compromisso com fortalecimento do SUAS
A governadora em exercício e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, recebeu nesta terça-feira, 12, membros da diretoria do Conselho Estadual de Assistência Social do Acre (CEAS/AC). O encontro reforçou o diálogo e a parceria entre o governo e o colegiado, com foco na valorização e no fortalecimento da política de assistência social no estado.
Participaram da reunião o presidente do CEAS, Gabriel Gelpke, a vice-presidente, Ivanete Rodrigues, a secretária executiva, Adeni Neves, e a chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Sandra Amorim.
Entre os temas discutidos, esteve o pedido de apoio para a atualização da Lei do CEAS, alinhada ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS). “Se essa atualização for concretizada será um avanço, a última atualização ocorreu em 2020, muita coisa de lá pra cá mudou, do ponto de vista legislativo”, afirmou Gelpke.
Outro ponto da pauta foi a organização da 14ª Conferência Estadual de Assistência Social, marcada para os dias 22 e 23 de outubro, no auditório da Unimeta, em Rio Branco. O evento contará com a presença do secretário nacional de Assistência Social, André Quintão, do presidente do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), Edgilson Tavares, e do conselheiro Paulo Henrique Souza.
Também foi discutida a possibilidade de realização de uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) em homenagem aos 20 anos do SUAS, atendendo a proposta do Conselho Nacional.
Mailza reafirmou seu apoio às ações do CEAS. “O trabalho integrado com o Conselho é fundamental para avançarmos na construção de políticas públicas de proteção social que cheguem a quem mais precisa. Estou à disposição para contribuir em todas as frentes,” destacou.
Governador Gladson Camelí participa da 1ª Reunião do Consórcio da Amazônia Legal sobre a COP30
O governador Gladson Camelí participou na tarde desta terça-feira, 12, no Palácio dos Despachos, em Belém, no Pará, da 1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral dos Governadores da Amazônia Legal, cujo objetivo foi debater e repassar aos estados informes sobre as articulações para COP30.
Organizada pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL), a reunião discutiu estratégias do consórcio para o evento, ratificando o trabalho das Câmaras Setoriais dos estados membros, sendo que o Acre tem assento em todos os grupos de trabalho, além de estratégias de comunicação nacional e internacional, entre outros informes gerais.
O governador do Pará e presidente do Consórcio de Governadores, Helder Barbalho, deu as boas-vindas aos seus pares, destacando as pautas a serem apresentadas na reunião, ressaltando a importância das discussões acerca da estrutura do consórcio para que a COP30 resulte em avanços para todos os setores da sociedade, sobretudo ao meio ambiente.
Marcelo Brito, secretário executivo do CAL, apresentou as estratégias para espaços na COP30, compartilhando propostas organizacionais sobre os espaços a serem ocupados pelos estados da Amazônia e eventos nacionais que serão realizados em zonas específicas do evento.
De acordo com Marcelo Brito, os nove estados da Amazônia Legal, por meio dos seus governadores, e as respectivas Câmaras Técnicas do CAL, estão participando ativamente do planejamento da COP30, com destaque para a Câmara Setorial de Comunicação, que está com estrutura montada para atender todos os estados.
Ainda no setor de mídias, o CAL pretende dispor de um painel intitulado “Amazônia 2050”, projetado em vários idiomas com escala e tecnologia de ponta para divulgar as potencialidades e belezas da Amazônia brasileira.
Camelí reafirma apoio do Acre na organização do CAL para a COP30
Com participação ativa nas atividades do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal, Gladson Camelí agradeceu a 1ª Reunião da Assembleia Geral e apresentou propostas no setor da agricultura, destacando o excelente desempenho do estado do Acre no tocante à produção agroflorestal, e colocando-se à disposição para ampliar a contribuição do estado na organização da COP30.
Durante a reunião, foram apresentados, ainda, informes gerais sobre o evento e outras pautas a serem analisadas pelos governadores juntamente com suas equipes técnicas, a serem concluídas nesta quarta-feira, 13, durante a 17ª Reunião do Fórum Nacional de Governadores, que será realizada também em Belém, a partir das 10h, no Parque da Cidade, incluindo a apresentação de uma agenda federativa de todos os estados da Amazônia Legal para a COP30.
“Para o Acre é sempre uma grande satisfação participar desses encontros em que a pauta é a construção coletiva em torno do bem comum, pois é assim que o Consórcio de Governadores da Amazônia e o Fórum Nacional de Governadores atua. Estamos trabalhando unidos para que a Amazônia e sua preservação, a cultura e a beleza dos nossos povos sejam conhecidas e reconhecidas por seu valor, sua dignidade e hospitalidade, entre tantas outras virtudes que o mundo verá durante a COP30”, disse Camelí.
A COP30 será realizada pela primeira vez no Brasil entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, em Belém, sendo o maior evento global em torno dos debates e negociações sobre a preservação da Amazônia e os desafios impostos pelas mudanças climáticas.
