O Vereador Presidente Rogério Pontes(MDB), e os Vereadores Edu Queiroz(PT), Mário Jorge Fiesca (MDB), acompanharam com o Secretário municipal de saúde, Francisco Borges, na unidade de Saúde Tufic Mizael Saady a programação de três dias (14, 15 e 16) da 4° edição do programa itinerante Brasileia mais saúde, realizado pela prefeitura do município. Com atendimentos em várias especialidades de alta e média complexidade. Como, cardiologia, oftalmologia e exames e procedimentos de endoscopia, eco cardiograma e ultrassonografia.

O programa Brasileia + Saúde visa atender a demanda reprimida de pacientes, que estão na fila de agendamentos, de exames e consultas com especialistas em Rio Branco a quase um ano. Em 2019 mais de 5.000 pacientes da zona rural e da cidade foram atendidas pelo programa em Brasileia.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde para receber o atendimento é necessário que o paciente pegue o encaminhamento na Unidade Básica de Saúde-UBS e realize o cadastro na própria Secretária de Saúde.

Nesta edição do programa Brasileia Mais Saúde vários profissionais estão envolvidos prestando atendimento à comunidade, entre eles: técnicos de enfermagem, enfermeiros, clínicos gerais e médicos especialistas.

Para o Presidente da Câmara Municipal Rogério Pontes é uma alegria participar da abertura do Programa Brasiléia Mais Saúde que está atendendo as pessoas mais necessitadas. “Eu quero agradecer a prefeita Fernanda Hassem pela preocupação com o povo de Brasiléia, mais de 5 mil pessoas já foram atendidas, como vereador temos que estar juntos vendo a necessidade do povo, e a nossa intenção junto com a nossa prefeita é levar melhores condições de vida para a nossa população”, enfatizou.

O Secretário Municipal de saúde do município, Francisco Borges, destacou que o programa Brasileia+ Saúde é um compromisso da atual gestão e que a finalidade do programa é diminuir a fila de espera da população por atendimentos com especialidades. ” O Brasiléia Mais Saúde é um compromisso da prefeita Fernanda Hassem, essas pessoas estava agendado para serem atendidos em Rio Branco, uma demanda reprimida de vários meses, principalmente na área de endoscopia que é muito procurada e cara, e hoje estamos tentando diminuir essa fila para amenizar o transtorno dessas pessoas ter que ir até Rio Branco”, ressaltou.

