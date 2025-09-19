Obras do elevado avançam dentro do cronograma e devem ser concluídas ainda este ano

As obras do elevado de Rio Branco seguem em ritmo acelerado e dentro do cronograma estabelecido. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Infraestrutura, Cid Ferreira, durante visita técnica realizada nesta semana ao canteiro de obras.

Segundo o secretário, grande parte da ferragem já foi instalada e boa parte da concretagem concluída, restando apenas quatro vãos para fechar a parte superior da estrutura.

“O cronograma aqui está super bem respeitado. Já estamos finalizando a ferragem e a concretagem da parte superior. A expectativa é de entregar, sim, ainda este ano”, destacou Ferreira.

A vistoria contou com a presença do engenheiro responsável pela obra, João Albuquerque Filho, e do prefeito Tião Bocalom, que reforçou a importância do projeto. O gestor explicou que, paralelamente à conclusão da estrutura, será iniciado o trabalho de urbanismo na parte inferior do elevado, nos mesmos moldes do que já foi executado no Elevado Beth Bocalom, que conta com áreas de lazer e piscinas.

Durante a visita, o engenheiro apresentou a nova estrutura metálica curvada, uma das peças mais pesadas já utilizadas na obra, com 58 toneladas. “A equipe está a todo vapor, trabalhando até em horas extras, para garantir que a obra seja entregue no prazo”, reforçou.

O prefeito também ressaltou a relevância da obra para a mobilidade urbana da capital e valorizou o fato de contar com uma empresa local na execução do serviço.

“É um orgulho para nós. Além de deixar a cidade mais bonita, o recurso da prefeitura está sendo bem aplicado. É uma satisfação ver uma empresa acreana mostrando sua capacidade técnica em um projeto tão estratégico para Rio Branco”, afirmou Bocalom.

Com previsão de entrega ainda em 2025, o elevado é considerado uma obra-chave para melhorar o tráfego e dar mais fluidez à mobilidade urbana na capital.