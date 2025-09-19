fbpx
Prefeito Jerry Correia recebe deputado estadual Pedro Longo em Assis Brasil

56 minutos atrás

Hoje, sexta-feira(19), o município de Assis Brasil recebeu com entusiasmo o deputado estadual Pedro Longo em uma reunião realizada no auditório da Câmara de Vereadores. O encontro foi mobilizado pelo diretor da Cooperacre e da Coopaeb, José de Araújo, e contou com a presença de importantes representantes, como Valdemiro, presidente da OCB, e um representante do MAPA Acre. O objetivo do encontro foi fortalecer parcerias voltadas ao desenvolvimento da cidade e à valorização das cooperativas locais.

Durante a visita, o prefeito Jerry Correia agradeceu ao deputado pelas emendas destinadas ao município e destacou a importância do ativismo sociativista no fortalecimento da economia local. “Ficamos muito felizes com sua presença e com as palavras de incentivo. Esperamos consolidar ainda mais essa parceria em benefício de Assis Brasil e de toda nossa população”, afirmou o prefeito.

O deputado Pedro Longo parabenizou a gestão de Jerry Correia pelo vínculo próximo com a população e reforçou o compromisso de colaborar com o desenvolvimento do município. “Assis Brasil está avançando graças às oportunidades geradas pelas cooperativas, e nosso objetivo é continuar apoiando iniciativas que fortaleçam os produtores da zona rural”, disse.

Na ocasião, o deputado veio para realizar simbolicamente o lançamento da pedra fundamental para a construção de uma agroindústria voltada ao processamento de polpas de frutas, que será administrada pela Coopaeb. O projeto representa um passo importante para o crescimento econômico do município e para a geração de novas oportunidades para os produtores locais.

Assis Brasil reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento das cooperativas, pilares essenciais para a construção de uma cidade mais próspera e inclusiva.

Obras do elevado avançam dentro do cronograma e devem ser concluídas ainda este ano

3 horas atrás

19 de setembro de 2025

Grande parte da concretagem já está concluída e o elevado deve ser finalizado ainda este ano, segundo a Secretaria de Infraestrutura

As obras do elevado de Rio Branco seguem em ritmo acelerado e dentro do cronograma estabelecido. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Infraestrutura, Cid Ferreira, durante visita técnica realizada nesta semana ao canteiro de obras.

Segundo o secretário, grande parte da ferragem já foi instalada e boa parte da concretagem concluída, restando apenas quatro vãos para fechar a parte superior da estrutura.

“O cronograma aqui está super bem respeitado. Já estamos finalizando a ferragem e a concretagem da parte superior. A expectativa é de entregar, sim, ainda este ano”, destacou Ferreira.

“O cronograma aqui está super bem respeitado e a expectativa é de entregar ainda este ano”, destacou Ferreira (Foto: Marcos Araújo/Secom)

A vistoria contou com a presença do engenheiro responsável pela obra, João Albuquerque Filho, e do prefeito Tião Bocalom, que reforçou a importância do projeto. O gestor explicou que, paralelamente à conclusão da estrutura, será iniciado o trabalho de urbanismo na parte inferior do elevado, nos mesmos moldes do que já foi executado no Elevado Beth Bocalom, que conta com áreas de lazer e piscinas.

Durante a visita, o engenheiro apresentou a nova estrutura metálica curvada, uma das peças mais pesadas já utilizadas na obra, com 58 toneladas. “A equipe está a todo vapor, trabalhando até em horas extras, para garantir que a obra seja entregue no prazo”, reforçou.

“Além de deixar a cidade mais bonita, o recurso da prefeitura está sendo bem aplicado”, destacou o prefeito. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O prefeito também ressaltou a relevância da obra para a mobilidade urbana da capital e valorizou o fato de contar com uma empresa local na execução do serviço.

“É um orgulho para nós. Além de deixar a cidade mais bonita, o recurso da prefeitura está sendo bem aplicado. É uma satisfação ver uma empresa acreana mostrando sua capacidade técnica em um projeto tão estratégico para Rio Branco”, afirmou Bocalom.

Com previsão de entrega ainda em 2025, o elevado é considerado uma obra-chave para melhorar o tráfego e dar mais fluidez à mobilidade urbana na capital.

Empresa varejista é responsabilizada por publicar vídeo de cliente nas redes sociais

3 horas atrás

19 de setembro de 2025

1ª Turma Recursal manteve a sentença que determina o pagamento de R$ 5 mil por danos morais ao consumidor

1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por unanimidade, manteve a sentença contra a empresa varejista que publicou a imagem, voz e parte da conversa de um dos seus clientes nas redes sociais, sem qualquer autorização prévia.  Foi estabelecido o pagamento de R$ 5 mil por danos morais ao consumidor.

O relator do caso, juiz de Direito Danniel Bomfim, julgou comprovado o tom ofensivo da publicação, conforme prints, boletim de ocorrência e depoimentos anexados ao processo. O magistrado argumentou que o direito à imagem e à honra não podem ser violados sob a justificativa de liberdade de expressão.

Ele também considerou que a empresa infringiu o exercício regular do direito de informação, ao expor de maneira pejorativa o cliente, “especialmente quando existem meios adequados para a defesa de reputação comercial, como Procon ou o Judiciário”.

O colegiado da 1ª Turma Recursal entendeu que “a divulgação em rede social, por fornecedor, de vídeo contendo voz, imagem e conversa privada de consumidor, sem consentimento e de forma depreciativa, configura violação aos direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais, nos termos do art. 186 do Código Civil”.

O acordão foi publicado na edição n.° 7.862 do Diário da Justiça (p.24), desta quinta-feira, 18.

(Recurso Inominado Cível n.° 0706217-61.2024.8.01.0070)

Jovem de 17 anos é baleado em Brasiléia e transferido em estado grave para Rio Branco

19 horas atrás

18 de setembro de 2025

Um adolescente de 17 anos foi baleado na noite desta quarta-feira (17), no bairro Samaúma, em Brasiléia, e precisou ser transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco. O caso é investigado pela polícia como tentativa de homicídio.

De acordo com informações preliminares, quatro suspeitos chegaram em duas motocicletas, pararam em frente a uma residência e efetuaram vários disparos contra a vítima, que foi atingida na região do tórax.

O jovem, identificado pelas iniciais A.S.D.F., recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao Hospital Regional Raimundo Chaar, onde foi estabilizado. No entanto, devido à gravidade do ferimento e à necessidade de retirada do projétil, foi transferido para a capital após a meia-noite.

Até o momento, não há informações oficiais sobre seu estado de saúde, mas ele passaria por cirurgia emergencial ainda na madrugada desta quinta-feira (18). Nenhum suspeito foi preso até o fechamento desta reportagem.

