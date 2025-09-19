Flash
Empresa varejista é responsabilizada por publicar vídeo de cliente nas redes sociais
1ª Turma Recursal manteve a sentença que determina o pagamento de R$ 5 mil por danos morais ao consumidor
1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por unanimidade, manteve a sentença contra a empresa varejista que publicou a imagem, voz e parte da conversa de um dos seus clientes nas redes sociais, sem qualquer autorização prévia. Foi estabelecido o pagamento de R$ 5 mil por danos morais ao consumidor.
O relator do caso, juiz de Direito Danniel Bomfim, julgou comprovado o tom ofensivo da publicação, conforme prints, boletim de ocorrência e depoimentos anexados ao processo. O magistrado argumentou que o direito à imagem e à honra não podem ser violados sob a justificativa de liberdade de expressão.
Ele também considerou que a empresa infringiu o exercício regular do direito de informação, ao expor de maneira pejorativa o cliente, “especialmente quando existem meios adequados para a defesa de reputação comercial, como Procon ou o Judiciário”.
O colegiado da 1ª Turma Recursal entendeu que “a divulgação em rede social, por fornecedor, de vídeo contendo voz, imagem e conversa privada de consumidor, sem consentimento e de forma depreciativa, configura violação aos direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais, nos termos do art. 186 do Código Civil”.
O acordão foi publicado na edição n.° 7.862 do Diário da Justiça (p.24), desta quinta-feira, 18.
(Recurso Inominado Cível n.° 0706217-61.2024.8.01.0070)
Comentários
Flash
Jovem de 17 anos é baleado em Brasiléia e transferido em estado grave para Rio Branco
Um adolescente de 17 anos foi baleado na noite desta quarta-feira (17), no bairro Samaúma, em Brasiléia, e precisou ser transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco. O caso é investigado pela polícia como tentativa de homicídio.
De acordo com informações preliminares, quatro suspeitos chegaram em duas motocicletas, pararam em frente a uma residência e efetuaram vários disparos contra a vítima, que foi atingida na região do tórax.
O jovem, identificado pelas iniciais A.S.D.F., recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao Hospital Regional Raimundo Chaar, onde foi estabilizado. No entanto, devido à gravidade do ferimento e à necessidade de retirada do projétil, foi transferido para a capital após a meia-noite.
Até o momento, não há informações oficiais sobre seu estado de saúde, mas ele passaria por cirurgia emergencial ainda na madrugada desta quinta-feira (18). Nenhum suspeito foi preso até o fechamento desta reportagem.
Comentários
Flash
Três mulheres presas: Polícia Federal e Civil apreendem 21 quilos de drogas no centro de Brasiléia
Três mulheres, entre brasileiras e boliviana, foram presas em flagrante em Brasiléia; apreensão inclui cocaína, pasta base e dinheiro em espécie
Uma ação integrada da Polícia Federal (delegacia de Epitaciolândia) e da Polícia Civil do Acre resultou na apreensão de 21 kg de cocaína e pasta base e na prisão em flagrante de três mulheres na última terça-feira (16), no centro de Brasiléia. Durante a diligência na rua Genny Assis, os agentes também encontraram R$ 3.350 em espécie no interior do imóvel, que era usado como ponto de armazenamento e distribuição de drogas na região de fronteira.
A operação foi iniciada com base em investigações de inteligência que apontavam a casa alugada como centro de atividades criminosas como sendo um ponto estratégico. No local, estavam presentes oito pessoas – incluindo homens e crianças – no momento da abordagem segundo informações. Endereço era monitorado há dias até a abordagem, que confirmou a atividade criminosa no centro de Brasiléia.
No local, além da droga, foram apreendidos celulares, dinheiro e outros materiais que devem reforçar as investigações. Segundo a polícia, o caso reforça a suspeita de utilização da fronteira acreana como rota de escoamento de entorpecentes vindos de países vizinhos.
As três presas foram levadas à Delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia e, posteriormente, transferidas para o presídio em Rio Branco, onde aguardam decisão da Justiça.
Comentários
Flash
Mototaxista é executado com tiro na cabeça em Rio Branco
Vítima de 22 anos foi morta após corrida marcada por celular; polícia investiga ligação com facção criminosa
O mototaxista Leoni Mota Pereira, de 22 anos, foi executado com um disparo na cabeça na manhã desta quinta-feira (18), na Travessa Ferreirinha, bairro Belo Jardim I, no Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com a Polícia, Leoni, que trabalhava como mototaxista informal, recebeu uma chamada para corrida na noite anterior. Ao chegar ao endereço, foi surpreendido por criminosos que revistaram seu celular. Após encontrarem supostos indícios de ligação com uma facção criminosa, obrigaram a vítima a se ajoelhar e o mataram com um tiro à queima-roupa.
Moradores ouviram o disparo durante a noite, mas o corpo só foi encontrado pela manhã, caído em um terreno abandonado. O Samu apenas constatou o óbito.
A motocicleta de Leoni foi localizada abandonada no bairro Recanto dos Buritis e levada ao pátio do Detran. O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Você precisa fazer login para comentar.