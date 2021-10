Vândalos, arruaceiros, andarilhos, roubos e pequenos assaltos assolam Brasiléia

Quando se acha que o ser pode se capaz de absurdos, sempre tem algo a mais para se mostrar o quando é mais imbecil e capaz de idiotices que no fim, irá prejudicar a ele mesmo.

Nos últimos dias, uma onde de eventos ilícitos vem sendo registrados pelo centro de Brasiléia, como pequenos furtos e assaltos, a exemplo de uma senhora que resolveu passear no início da noite desta terça-feira, dia 5, e foi abordada por assaltantes que lhe levaram o celular. Os meliantes pouco se importam se está a poucos metros da delegacia.

Soma-se a esse fato, assaltos em frente ao Fórum do Município, só não concretizado devido a intervenção dos policiais militares. Furtos e arrombamentos a residências também vêm sendo registrados, sendo que alguns desses casos não são registrados.

Na manhã desta quarta-feira, dia 6, a Prefeitura Municipal é acionada para ver mais um vandalismo na Praça Ugo Poli. Após ser palco de várias cenas de bebedeiras e arruaças, agora é palco de vandalismo praticados por arruaceiros que depredam o patrimônio público.

Os sistemas de vigilância da Polícia Militar estarão sendo analisados para identificar os arruaceiros que destruíram as iluminações do letreiro “Eu amo Brasiléia”, existente na praça Ugo Poli durante a madrugada.

Não sabem esses vândalos, que estão destruindo o patrimônio público, investidos com o dinheiro arrecadados de impostos e talvez, do desconto do contracheque de seus pais, dos empresários que concede empregos para alguém da família, que arrecadam através do turista que viaja até a fronteira para tirar um foto e mostrar que a cidade é bonita.