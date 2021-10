Prefeito Sérgio Lopes viaja a Brasília em busca de recursos para Epitaciolândia

O Prefeito de Epitaciolândia, Dr. Sérgio Lopes cumpre agenda na capital do país em busca de recursos para melhorar diversas áreas do município.

Na terça feira dia 05/10, o prefeito se reuniu com os três Senadores da Republica para tratar da execução de emendas já enviadas para o município. Ele foi recebido pela Senadora Mailza Gomes, na ocasião o prefeito apresentou diversas reivindicações, em seguida se reuniu com o Senador Sérgio Petecão e depois com o Senador Márcio Bittar, todos os senadores garantiram que vão alocar emendas para o município de Epitaciolândia.