Vereadores de Brasiléia fazem indicações de melhorias na infraestrutura Urbana e Rural durante Sessão

Foi realizada nesta terça-feira (05), a 28ª sessão do Primeiro ano legislativo da 15ª legislatura do município de Brasiléia no Plenário José Cordeiro Barbosa, presidida pela presidente Arlete Amaral (SD), com a presença dos vereadores Elenilson Cruz (PT), Reinaldo Gadelha (MDB), Marinete Mesquita (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Lessandro Jorge (PT), Rogerio Pontes (PROS), Marquinhos Tibúrcio (MDB) e Leonir Castro (PP).

Durante o grande o expediente os vereadores fizeram indicações de melhorias para infraestrutura urbana e rural, melhorias de ramais, agricultura, saúde, educação e segurança.

Em uso a Tribuna os vereadores solicitaram:

Vereador Elenilson Cruz (PT): O parlamentar no uso de suas atribuições, começou suas palavras solicitando que seja vista a possibilidade, para que seja implementado policiamento na fronteira, para que assim possa dá mais segurança para a população. Solicita também que seja enviado um oficio para a casa civil pedindo para que o governador ou órgão competente, possa estar verificando a possibilidade de enviar um efetivo maior de policiais para o município, e que uma sede do Gefron seja instalada em Brasiléia. Dando continuidade o parlamentar pede que seja montado uma comissão de vereadores para ir até a secretaria de segurança, em busca soluções para problemáticas relacionadas à segurança pública na fronteira. O parlamentar parabeniza os ACS e os agentes de endemias pela comemoração de seu dia, e pelos relevantes trabalhos prestados para a população. O vereador agradece a prefeitura de Brasiléia por ter realizado a recuperação da ponte que fica no ramal do Porto Carlos, que fica no km 67. E de oportuno solicita que a prefeitura de Brasiléia através de seu órgão competente veja a possibilidade de estar realizando o piçarramento de alguns pontos críticos no ramal do km 52, tendo em vista a situação crítica que se encontra alguns trechos.

Vereador Jurandir Queiroz (PROS): O parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou sua fala, cumprimentando a todos os presentes no recinto, e aos que assistem pelas redes sociais. O vereador reconhece os relevantes trabalhos realizados pela secretaria de educação Francisca e toda sua equipe. Dando segmento o parlamentar refaz uma indicação já feita em sessões anteriores, que é a respeito da ponte que fica no ramal da Santa Luzia, no km 84, após a escola Princesa Isabel, a ponte se encontra em situação crítica, com a maioria de sua estrutura em estado precário, oferecendo assim riscos a quem trafega pela mesma. Que os reparos aconteçam com urgência, tendo em vista que a comunidade depende diretamente da ponte. Dando continuidade o parlamentar deixa sua homenagem aos educadores e a todos as pessoas que contribuem na educação. Em especial a família da saudosa Ex-professora Rosilda, irmã da também professora lurdes, por todo trabalho prestado pela família, principalmente pela ex-professora Rosilda, pelo seu legado construído na educação. O vereador estende sua homenagem até sua também ex-professora Dulcineia, pois foi uma pessoa que teve um papel fundamental em sua socialização quando chegou de sua comunidade.

Vereador Lessandro Jorge (PT): O parlamentar no uso de suas atribuições, deu início a sua fala solicitando ao poder executivo através da secretaria de obras que possa estar realizando um melhoramento no ramal do km 75, ramal do seu Bu, pai do Deurimar, pois esse ramal se encontra em situação crítica atualmente, e com a chegada do período invernoso a tendência é piorar a situação. Que os serviços sejam realizados em caráter de urgência. Continua suas indicações solicitando melhorias no ramal do km 29, pois o mesmo está oferecendo dificuldades para quem trafega. Seguindo suas indicações o vereador pede que melhorias sejam realizadas na travessa Vila Rica, que se localiza atrás da residência da vereadora Neiva. O nobre edil parabeniza mais uma vez os educadores pelo seu dia, e se solidariza com as famílias dos jovens que tiveram suas vidas interrompidas neste final de semana. Finaliza agradecendo a Deus por mais uma sessão.

Vereador Rogerio Pontes (PROS): O parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou o uso da tribuna solicitando que seja enviado um documento ao secretário de obras Francisco Lima, para que seja feita a iluminação pública de alguns locais que estão sem esse serviço no bairro Três Botequins, pois há vários pontos sem iluminação no local, causando assim riscos para a população. O parlamentar parabeniza os trabalhos realizados na entrada do ramal Porto Carlos, em especial a comunidade por ser parceira e a secretaria de obras por executar o trabalho. Dando continuidade o nobre edil se solidariza com seu amigo Fernando Oliveira pela perca de seu pai, que Deus possa confortar o coração dele e de sua família nesse momento de dor e sofrimento. O parlamentar ressalta que durante o uso da tribuna pode falar o que quiser, e que dentro da moral pode abordar todos os assuntos, e reafirma que seu compromisso é trabalhar em prol da população. Segundo o parlamentar o executivo ainda tem muito a se fazer pelo município, mas acredita que aos poucos os trabalhos serão executados. Finaliza parabenizando o secretário de saúde João Raimundo, pelo trabalho desempenhado em sua pasta e todos os pedidos que os parlamentares realizaram durante a sessão.

Vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB): O parlamentar no uso de suas atribuições, começou sua fala relatando sobre a visita que fez a ponte que liga o Brasil ao Peru, onde esteve com os taxistas do município reivindicando junto com o prefeito de Assis Brasil, comerciantes pedindo a reabertura da ponte, tendo em vista que o cenário da pandemia já melhorou. O parlamentar mais uma vez fala sobre a falta de respeito que está tendo no município a respeito do IML. A problemática é antiga, sempre levada em tribuna pelo edil. O vereador relata a grande tristeza e angustia que a família tem que passar duas vezes, pela morte e pelos transtornos que o IML traz as famílias. O edil pede que o governo do estado através de sua secretaria competente resolva esse problema de uma vez por todas. E de oportuno solicita que o governo do estado esteja resolvendo as várias problemáticas que se encontram no hospital regional. O parlamentar parabeniza os funcionários do hospital por sempre estarem desempenando seu melhor, porém os mesmos não têm o apoio necessário por parte da SESACRE. O edil finaliza solicitando que a Energisa reveja a questão dos valores cobrados na conta de energia, pois em alguns casos os valores estão fora da realidade para as famílias realizarem o pagamento.

Na ordem do Dia os vereadores aprovaram o projeto de resolução nº 5 do legislativo, “que dispõe sobre a estrutura e o funcionamento da ouvidoria parlamentar da câmara municipal de Brasiléia e da outras providencias”. Também foi aprovado o projeto de lei nº18 exarado pelo executivo, que “autoriza a abertura de credito adicional especial e da outras providencias, no valor de 576.600,00”

As sessões são transmitidas ao vivo pela Internet, no Facebook Câmara municipal de Brasiléia e no Portal Legislativo: camaramunicipaldebrasileia.com.br