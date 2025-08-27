“Mosquito” é preso durante Operação Shamar em Tarauacá

Vereadores apresentaram demandas por melhorias urbanas e reforço em serviços públicos durante a 23ª reunião do ano

Em sessão ordinária realizada nesta segunda-feira, dia 25, a Câmara Municipal de Epitaciolândia promoveu debates centrados em melhorias para a população, com ênfase em infraestrutura, saúde e políticas sociais.

Durante a 23ª reunião do ano, os vereadores apresentaram relatórios de atividades, fizeram cobranças e destacaram necessidades de investimentos em áreas como esporte e ações comunitárias.

Os discursos na tribuna abordaram desde a manutenção de vias e ampliação de serviços de saúde até propostas de incentivo a projetos sociais. A sessão reforçou o papel do legislativo na fiscalização e no avanço de agendas públicas prioritárias para o município.

Vereadora Eliade (PL) cita ações em comunidades e anuncia reparos em pontes de Rio Branco

Em discurso na Tribuna, a vereadora Eliade (PL) foi a primeira a prestar contas de seu mandato nesta semana, destacando ações realizadas em comunidades e instituições de Rio Branco. Entre as iniciativas, a parlamentar citou parcerias para reformas em escolas, cursos de capacitação e reparos em infraestrutura urbana.

Principais ações relatadas pela vereadora:

Pintura da Escola Raimunda da Cunha Aires:

Articulou doação de tinta em parceria com pais de alunos

Curso de brigadistas na Câmara Municipal:

Capacitação para situações de emergência na zona rural

Torneio de beach tênis no bairro Aeroporto:

Evento esportivo para promover integração comunitária

Reparos em pontes:

Ponte do Ramal do Prata já recebeu manutenção

Ponte do bairro José Hassem está em fase de negociação para recuperação

Foco em comunidades vulneráveis:

A vereadora enfatizou que suas ações priorizam áreas periféricas e de maior necessidade, como a zona rural e bairros com deficit em infraestrutura. Ela também reforçou o compromisso com a transparênciae o trabalho colaborativo com a população.

Eliade afirmou que continuará fiscalizando e articulando melhorias para a cidade, com foco em educação, segurança e mobilidade urbana.

Veja vídeo com vereadora Eliade:

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Vereador elogia Secretaria de Esportes, mas critica gestão de Obras de Rio Branco

Em pronunciamento na Câmara Municipal, o vereador Aldemir Sales (PP) teceu elogios e críticas a secretários do município 23ª reunião do ano. Enquanto agradeceu ao secretário de Esportes, Marcelo Galvão, pelo apoio a eventos esportivos locais com a doação de troféus e bolas, direcionou duras críticas ao secretário de Obras, Amarildo Ribeiro, por suposta falta de eficiência na pasta.

Pontos destacados pelo vereador:

Reconhecimento ao Esporte:

Agradeceu a Marcelo Galvão pelo apoio material a competições esportivas

Destacou a importância do incentivo ao esporte como ferramenta social

Críticas à Secretaria de Obras:

Acusou Amarildo Ribeiro de lentidão administrativa

Citou a manutenção de pontes como exemplo de problemas simples não resolvidos

Afirmou que a falta de resolutividade prejudica comunidades inteiras

As críticas ocorrem em um momento de crescentes cobranças por melhorias na infraestrutura urbanade Rio Branco, especialmente em bairros periféricos e zonas rurais, onde pontes e estradas são essenciais para o deslocamento.

O vereador sinalizou que deve protocolizar pedidos de explicação formais à Secretaria de Obras e reforçou que continuará fiscalizando as ações do Executivo municipal. Até o momento, não há posicionamento oficial do secretário Amarildo Ribeiro ou da gestão municipal sobre as críticas.

Veja vídeo com o vereador Sales:

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Vereadora elogia programa Saúde Itinerante e pede identificação para veículos de transporte de pacientes

A vereadora Girlene (PP) usou a tribuna da Câmara Municipal para destacar os benefícios do programa Saúde Itinerante em Rio Branco e fazer um apelo por melhorias no transporte de pacientes. Em seu discurso, a parlamentar parabenizou a equipe de saúde pela iniciativa, mas sugeriu medidas para otimizar o deslocamento de doentes à capital.

Principais pontos da fala da vereadora:

Elogio ao Saúde Itinerante:

Reconheceu a importância do programa para comunidades carentes

Destacou o trabalho de profissionais de saúde no atendimento descentralizado

Sugestão para transporte de pacientes:

Propôs adesivos de identificação para veículos que transportam doentes

Objetivo: facilitar o acesso a estacionamentos exclusivos em hospitais e unidades de saúde

Medida buscaria agilizar o atendimento e reduzir transtornos a pacientes

O programa Saúde Itinerante leva serviços básicos de saúde a bairros afastados e zonas rurais, mas muitos pacientes precisam ser deslocados para unidades especializadas em Rio Branco.

A falta de identificação veicular gera dificuldades logísticas. A vereadora deve formalizar a sugestão por meio de um projeto de indicação ao Executivo municipal.

A proposta será analisada pelas secretarias de Saúde e Mobilidade Urbana. A gestão municipal ainda não se manifestou sobre a ideia, mas já sinalizou interesse em melhorar a integração entre saúde e transporte.

O vereador Miro Bispo (PDT) destacou em plenário na 23ª reunião do ano, iniciativas de geração de renda e cobrou avanços em infraestrutura no interior do estado. O parlamentar enalteceu um curso de arranjos florais com palha de milho promovido pela Associação Artes Sem Fronteiras, mas exigiu maior celeridade do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) nas obras de ramais em Epitaciolândia.

Principais pontos da fala:

Geração de renda através do artesanato:

Curso de arranjos com palha de milho pela Associação Artes Sem Fronteiras

Atividade fortalece a economia criativa e oferece alternativa de renda para comunidades

Cobrança ao Deracre:

Pedido de aceleração das obras nos ramais de Epitaciolândia

Obras são essenciais para escoamento agrícola e acesso a serviços

Elogios à saúde:

Reconhecimento aos avanços recentes na área de saúde no município

Epitaciolândia, cidade na fronteira com o departamento de Pando, capital Cobija, depende da malha viária para escoamento da produção e acesso a serviços de saúde e educação. Atrasos nas obras afetam diretamente a população rural.

O vereador deve encaminhar ofício ao Deracre exigindo um cronograma detalhado das intervenções. Já a proposta de apoio ao artesanato local deve ser discutida com a Secretaria de Assistência Social.

Resposta do Deracre: Até o momento, o departamento não se pronunciou sobre o cobrança.

Veja vídeo com vereador Miro Bispo:

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Vereador Rosimar (Republicanos) articula demandas de comunidades rurais e Resex com Incra e Energisa

O vereador Rosimar (Republicanos) dedicou sua semana à articulação de demandas de comunidades rurais e da Reserva Extrativista (Resex) junto a órgãos públicos e concessionárias. Em pronunciamento na Câmara Municipal, o parlamentar detalhou agendas no Incra e na Energisa para tratar de questões críticas de infraestrutura e regularização fundiária.

Principais ações relatadas:

Reunião na comunidade do Rubicón:

Encontro com Cibele, responsável pelo cadastro da Reserva Extrativista

Discussão sobre regularização fundiária e direitos das populações tradicionais

Visita ao Incra em Rio Branco:

Busca de encaminhamentos para demandas da Resex

Articulação para agilizar processos de regularização

Reunião na Energisa:

Solicitação de soluções para o atendimento energético da comunidade da Migrejinha

Discussão sobre expansão da rede e melhorias no fornecimento

As comunidades rurais e extrativistas do Acre frequentemente enfrentam desafios de acesso a serviços básicos como energia elétrica e regularização fundiária. A atuação do vereador busca preencher lacunas na articulação entre essas populações e o poder público.

Rosimar afirmou que dará sequência às tratativas e monitorará os compromissos assumidos pelos órgãos. O caso da Migrejinha deve ser priorizado pela Energisa, dada a vulnerabilidade da comunidade.

Expectativas: Moradores aguardam retorno das instituições sobre prazos para soluções, especialmente no que diz respeito ao fornecimento de energia e à conclusão do cadastro da Resex.

Veja vídeo com vereador Rosimar:

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Vereador busca parcerias com Secretaria da Mulher e elogia programa Saúde na Comunidade

Encerrando a semana de pronunciamentos na Câmara Municipal, o vereador José Henrique (União) destacou duas frentes de atuação: a articulação de políticas para acadêmicos e o acompanhamento de serviços de saúde nas periferias. O parlamentar visitou a Secretaria da Mulherpara discutir parcerias e participou da 117ª edição do programa Saúde na Comunidade, onde elogiou a qualidade do atendimento oferecido à população.

Principais iniciativas do vereador:

Visita à Secretaria da Mulher:

Busca de parcerias para acadêmicos do município, com foco em políticas de gênero e inclusão

Proposta de programas de estágio, capacitação e apoio a estudantes

Acompanhamento do Saúde na Comunidade:

Participação na 117ª edição do programa

Elogios à qualidade dos serviços oferecidos (consultas, exames, orientações)

Reconhecimento da importância da ação para moradores de áreas carentes

O programa Saúde na Comunidade é uma iniciativa itinerante que leva serviços básicos de saúde a bairros periféricos de Epitaciolândia. Já a Secretaria da Mulher tem ampliado parcerias para promover políticas públicas transversais.

O vereador deve formalizar as propostas discutidas com a Secretaria da Mulher por meio de moções ou projetos de lei. A ideia é criar um programa municipal de apoio a acadêmicos, especialmente mulheres em situação de vulnerabilidade.

Reação da prefeitura: A gestão municipal sinalizou abertura para discutir as propostas, que devem ser detalhadas em reuniões técnicas nas próximas semanas.

Veja vídeo com o vereador Henrique:

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

A Câmara Municipal de Epitaciolândia encerrou 23ª reunião do ano, sessão plural que abrangeu desde a cobrança por obras estaduais até a valorização de iniciativas locais de geração de renda. Vereadores aproveitaram a tribuna para relatar ações em comunidades, articular políticas públicas e pressionar por melhorias em infraestrutura, saúde e educação.

Temas em destaque na sessão:

Críticas à infraestrutura: Cobrança ao Deracre por agilidade na recuperação de ramais

Saúde pública: Elogios ao programa Saúde Itinerante e sugestões para melhorar transporte de pacientes

Geração de renda: Valorização de cursos de artesanato com palha de milho como alternativa econômica

Demandas comunitárias: Visitas a órgãos como Incra e Energisa para resolver problemas de comunidades rurais

A sessão refletiu a diversidade de desafios enfrentados por Epitaciolândia, município fronteiriço cuja economia depende da agricultura familiar e do extrativismo, mas sofre com limitações de infraestrutura e acesso a serviços públicos.

As pautas levantadas serão formalizadas em indicações e requerimentos aos Poderes Executivos municipal e estadual. A presença de lideranças comunitárias no plenário sinaliza maior pressão por resultados.

O que esperar: O Legislativo local deve manter o ritmo de fiscalização, especialmente sobre as obras de ramais e o atendimento à saúde no interior, temas que dominaram os discursos dos vereadores.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários