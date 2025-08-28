Extra
Polícia Civil impede que moto roubada em Xapuri fosse levada para a Bolívia
Dupla tentou fugir, mas foi detida em barreira montada na BR-317, em Epitaciolândia
Uma ação da Polícia Civil realizada na manhã desta quinta-feira (28), em Epitaciolândia, frustrou a tentativa de levar para a Bolívia uma moto roubada na zona rural de Xapuri.
De acordo com as investigações, o veículo, uma Honda Bros vermelha, placa QWP 2F39, havia sido roubado por encomenda de um grupo criminoso para o pagamento de dívida. No lado boliviano, já havia um receptador aguardando a entrega.
Durante a operação, policiais montaram uma barreira na BR-317, km 3, onde deram ordem de parada à dupla que transportava a motocicleta. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram perseguidos e interceptados próximo ao Fórum da Comarca de Epitaciolândia.
O condutor foi identificado como Jacó Batista da Silva, 19 anos. O passageiro, um adolescente de 16 anos, também foi apreendido. Ambos foram conduzidos à delegacia sob coordenação do delegado Erick Maciel, onde permanecerão à disposição da Justiça e do Conselho Tutelar.
Acre ganha prêmio inédito para reconhecer empreendedores locais
Premiação leva o nome do empresário Rodrigo Pires e terá seis categorias na edição de 2025
A Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), em parceria com o Conselho do Jovem Empreendedor (Conjove), a Federacre, o Cmec e a Agência PWS, lançou oficialmente nesta quarta-feira (27) o Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo, durante coletiva de imprensa realizada em Rio Branco. O evento contou com a presença da presidente da Acisa, Patrícia Dossa, da representante do Conjove, Karenna Lima, além de convidados.
A iniciativa nasce com o objetivo de valorizar, incentivar e reconhecer os empreendedores acreanos que contribuem para transformar o cenário empresarial, com destaque para criatividade, inovação, resiliência e impacto social positivo.
De acordo com Patrícia Dossa, a premiação deverá ser realizada anualmente e, em breve, alcançará outros municípios do estado. “Cada município, por meio de associações ou entidades interessadas, poderá realizar a etapa local do prêmio e depois participar da grande final em Rio Branco”, explicou.
Inspirada na trajetória do empresário Rodrigo Pires, a premiação busca fortalecer o ecossistema empreendedor, estimular a competitividade saudável, o associativismo e a responsabilidade social.
A edição 2025 contará com seis categorias:
- Inovação em Gestão Empresarial
- Responsabilidade Socioambiental
- Empreendedorismo Feminino
- Transformação Digital
- Associativismo
- Revelação Empresarial do Ano
O cronograma prevê inscrições gratuitas entre 27 de agosto e 10 de setembro; votação popular de 16 de setembro a 5 de outubro; e a cerimônia de premiação no dia 10 de outubro, com transmissão ao vivo pela TV aberta e internet, além de ampla divulgação nas mídias digitais e offline.
“Nasci de novo”: repórter que sobreviveu a grave acidente emociona ao falar sobre fé e superação
Quem faz a notícia, por vezes, vira notícia. Foi o que aconteceu com Otávio Damasceno, repórter de 20 anos que sofreu um acidente de moto no último dia 11 de agosto. Para ele, a história não se resumiu a uma tragédia, mas se transformou em um verdadeiro milagre de superação. Após 14 dias de internação, incluindo um período na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o jovem voltou para casa com a família, carregando uma nova perspectiva sobre a vida.
Em entrevista ao ContilNet, Otávio contou que não se lembra de absolutamente nada do momento da colisão com o ônibus escolar e foi reconstruindo os acontecimentos por meio dos relatos da família. “Eu não lembro absolutamente de nada do momento do acidente,” relata Otávio, com um tom de quem ainda processa a realidade. Ele acordou no pronto-socorro desorientado, em um estado que ele descreve como um sonho.
Segundo ele, não há explicação para sua sobrevivência que não passe pela fé. O repórter afirmou que enxerga o episódio como um milagre de Deus em sua vida.
A mãe, Maria Antônia Nascimento, e a avó, dona Raimunda, também estavam presentes durante a entrevista e não contiveram a emoção ao falar sobre o retorno do jovem para casa. “É como se ele tivesse nascido de novo. Agradeço a cada pessoa que orou por ele. Cada oração fez diferença na vida do meu filho”, disse Maria.
Já dona Raimunda revelou que só voltou a dormir e a se alimentar depois da volta do neto. “O pesadelo acabou. Hoje eu consigo sorrir e agradecer a Deus por esse milagre”.
Além das marcas físicas, como a fratura no braço que exigiu cirurgia, e diante de situação tão delicada, Otávio fez questão de compartilhar uma reflexão. Ele defendeu que as pessoas não devem esperar o futuro para demonstrar amor ou ajudar o próximo, já que o amanhã pertence a Deus.
“Se você puder dizer que ama alguém, diga hoje. Se puder ajudar alguém, ajude hoje. Porque o amanhã pertence a Deus. Eu não sou santo, mas sou positivo, e acredito que Deus me usou para ensinar outras pessoas a valorizar a vida e a fé”, declarou.
O repórter também agradeceu o apoio recebido de colegas de trabalho e até de seu patrão, que foi visitá-lo no hospital. Para ele, cada gesto de carinho foi fundamental em sua recuperação.
Apesar de ainda precisar de cuidados médicos, Otávio não esconde a ansiedade de voltar à rotina. “Noticiar é bom, mas virar notícia não é. Estou com muita saudade de comunicar, de acordar cedo para levar informação para quem me acompanha. Essa vontade de voltar logo vai acelerar minha recuperação”, afirmou.
Brasiléia promove 12ª Conferência Municipal de Assistência Social e reforça compromisso com o SUAS
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), realizou nesta quarta-feira (28) a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento aconteceu no antigo prédio do CEDUP hoje polo da UnB, ao lado da Primeira da Prefeitura representantes da sociedade civil, trabalhadores e usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Com o tema “20 anos do SUAS – Construção, Proteção Social e Resistência”, a conferência destacou a importância de fortalecer a rede de proteção social no município e de assegurar os direitos das famílias em situação de vulnerabilidade.
Ao longo do dia, a programação contou com palestras, oficinas temáticas, mesas de debates e apresentações culturais, criando um ambiente de diálogo democrático e participativo.
O prefeito Carlinhos do Pelado ressaltou que o encontro reafirma o compromisso da gestão municipal com a população.
“Estamos celebrando os 20 anos do SUAS, um sistema que representa cidadania e inclusão. Aqui em Brasiléia, nosso desafio é garantir que essas políticas públicas cheguem com eficácia a quem mais precisa. Esta conferência é a oportunidade de unir forças, ouvir a comunidade e avançar na construção de uma sociedade mais justa,” destacou o prefeito.
A secretária municipal de Assistência Social, Suly Guimarães, reforçou a relevância do espaço de debates para o futuro da política social no município.
“O SUAS é fruto de uma construção coletiva e participativa. Reunir governo e sociedade civil para avaliar e propor melhorias é fundamental para que a assistência social continue sendo um direito de todos, especialmente das famílias mais vulneráveis,” afirmou a secretária.
Entre as autoridades presentes estavam: Isaías, representante dos usuários do SUAS e da comunidade dos povos originários em condição urbana Jaminawa; Rosimeire Nunes Carvalho, representante dos trabalhadores do SUAS; o defensor público Dr. Henry Sandres; o presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio; a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Joana Bandeira; o presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, Gabriel Gelpke; além do prefeito Carlinhos do Pelado e da secretária municipal de Assistência Social, Suly Guimarães.
A 12ª Conferência Municipal de Assistência Social de Brasiléia reafirmou o papel fundamental da participação popular na construção de políticas públicas que promovam dignidade, cidadania e igualdade social.
