Acusado de matar mulher com tábua de carne é preso: “espoquei a cabeça dela”
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Equipe de Pronto Emprego da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (EPE/ DHPP), prendeu na manhã desta quarta-feira, 27, Gerbeson do Nascimento Soares, de 26 anos, acusado de matar Ivanilde Souza, 42 anos, na noite de 26 de agosto, na Travessa do Chicão, Ramal da Zezé, bairro Belo Jardim I, em Rio Branco.
A equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e, rapidamente, se deslocou até o local do crime, que já havia sido isolado para os procedimentos policiais e periciais. Nas proximidades, os investigadores localizaram testemunhas que relataram que o suspeito teria confessado o assassinato à própria mãe, afirmando: “paga um mototáxi que eu matei a Ivanilde”, acrescentando ainda: “espoquei a cabeça dela”.
Diante da gravidade do caso, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) representou imediatamente pela prisão preventiva do acusado. O pedido foi deferido pelo Poder Judiciário e o mandado foi cumprido em menos de 12 horas após o crime.
O diretor do Departamento de polícia da Capital e Interior (DPCI), o delegado Roberth Alencar destacou que a resposta rápida demonstra o compromisso da Polícia Civil na defesa da vida e no combate à violência contra a mulher.
“A atuação célere da equipe garantiu que o acusado fosse preso rapidamente, impedindo que ele fugisse e reforçando o compromisso da Polícia Civil com a proteção das mulheres e a responsabilização dos autores de feminicídio”, afirmou Alencar.
Após a conclusão do Inquérito Policial, o caso será encaminhado à 1ª Vara do Tribunal do Júri, onde o acusado responderá por feminicídio, previsto no artigo 121, §2º, inciso VI, do Código Penal, cuja pena pode chegar a 30 anos de reclusão.
A Polícia Civil do Acre reforça seu papel no enfrentamento à violência doméstica e à proteção das mulheres, assegurando respostas rápidas e efetivas em casos graves como este.
“Mosquito” é preso durante Operação Shamar em Tarauacá
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio de sua equipe de investigação, prendeu nessa terça-feira, 27, um homem apelidado de “Mosquito”, durante diligências integradas à Operação Shamar, que ocorre ao longo de todo o mês de agosto em diversos municípios acreanos.
A operação, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com as polícias civis de todo o país, tem como objetivo combater a violência doméstica, o feminicídio e crimes correlatos.
As equipes da Polícia Civil em Tarauacá iniciaram as buscas para localizar o suspeito, realizando incursões em áreas próximas ao local dos fatos, incluindo a região conhecida como Invasão do Zequinha e terrenos adjacentes à BR-364. Durante as diligências, nas imediações do Instituto Federal do Acre (IFAC), os investigadores avistaram uma bicicleta caída ao lado de um bananal, o que levantou suspeitas e motivou uma vistoria detalhada na área.
Na varredura, os policiais localizaram um homem deitado entre as bananeiras. Seguindo os protocolos de abordagem, a equipe realizou a verbalização para que o indivíduo colocasse as mãos sobre a cabeça. Ao se aproximar, confirmaram que se tratava de “Mosquito”, alvo das diligências.
Diante da situação, foi dada voz de prisão ao suspeito, sendo necessário o uso de algemas, conforme estabelece a Súmula Vinculante nº 11 do STF, para garantir a segurança da equipe e do próprio conduzido, que apresentava sinais visíveis de embriaguez. O homem foi conduzido ileso à Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá, onde permanece à disposição da Justiça.
A prisão de “Mosquito” integra as ações da Operação Shamar, deflagrada em todo o Brasil para enfrentar a violência doméstica e proteger mulheres em situação de risco. No Acre, a operação é coordenada pela Polícia Civil, com reforço nas diligências, cumprimento de mandados, prisões e campanhas educativas.
Assista ao vídeo:
Mestre coreano ministra 1º Seminário Internacional de Poomsae no Acre
O renomado mestre Yeon Cheol Lim, 6º Dan e representante da organização mundial de Taekwondo Kukkiwon no Brasil, técnico da Seleção Brasileira e palestrante internacional, irá ministrar no sábado, 30, a partir das 8 horas, no ginásio do Sesc, o 1º Seminário Internacional Poomsae no Estado. O evento é promovido pela Associação de Taekwondo do Estado do Acre (ATAC) em parceria com a Federação de Taekwondo do Estado do Acre (FETEAC).
“O seminário será de extrema relevância para o taekwondo acreano, um marco único para a nossa federação”, avaliou o presidente da FETEAC, Tiago Marques.
Mais de 200 participantes
O taekwondo é um dos esportes em crescimento no Estado e a organização acredita em mais de 200 participantes no seminário.
“Será uma grande oportunidade para os nossos filiados. Esse evento foi pensado com bastante cuidado e os atletas e treinadores não podem perder essa oportunidade”, disse o diretor da FETEAC, Charles Melo.
23ª reunião do ano: Câmara de Epitaciolândia debate desde saúde e obras até geração de renda em sessão temática diversa
Vereadores apresentaram demandas por melhorias urbanas e reforço em serviços públicos durante a 23ª reunião do ano
Em sessão ordinária realizada nesta segunda-feira, dia 25, a Câmara Municipal de Epitaciolândia promoveu debates centrados em melhorias para a população, com ênfase em infraestrutura, saúde e políticas sociais.
Durante a 23ª reunião do ano, os vereadores apresentaram relatórios de atividades, fizeram cobranças e destacaram necessidades de investimentos em áreas como esporte e ações comunitárias.
Os discursos na tribuna abordaram desde a manutenção de vias e ampliação de serviços de saúde até propostas de incentivo a projetos sociais. A sessão reforçou o papel do legislativo na fiscalização e no avanço de agendas públicas prioritárias para o município.
Vereadora Eliade (PL) cita ações em comunidades e anuncia reparos em pontes de Rio Branco
Em discurso na Tribuna, a vereadora Eliade (PL) foi a primeira a prestar contas de seu mandato nesta semana, destacando ações realizadas em comunidades e instituições de Rio Branco. Entre as iniciativas, a parlamentar citou parcerias para reformas em escolas, cursos de capacitação e reparos em infraestrutura urbana.
Principais ações relatadas pela vereadora:
- Pintura da Escola Raimunda da Cunha Aires:
- Articulou doação de tinta em parceria com pais de alunos
- Curso de brigadistas na Câmara Municipal:
- Capacitação para situações de emergência na zona rural
- Torneio de beach tênis no bairro Aeroporto:
- Evento esportivo para promover integração comunitária
- Reparos em pontes:
- Ponte do Ramal do Prata já recebeu manutenção
- Ponte do bairro José Hassem está em fase de negociação para recuperação
Foco em comunidades vulneráveis:
A vereadora enfatizou que suas ações priorizam áreas periféricas e de maior necessidade, como a zona rural e bairros com deficit em infraestrutura. Ela também reforçou o compromisso com a transparênciae o trabalho colaborativo com a população.
Eliade afirmou que continuará fiscalizando e articulando melhorias para a cidade, com foco em educação, segurança e mobilidade urbana.
Veja vídeo com vereadora Eliade:
Vereador elogia Secretaria de Esportes, mas critica gestão de Obras de Rio Branco
Em pronunciamento na Câmara Municipal, o vereador Aldemir Sales (PP) teceu elogios e críticas a secretários do município 23ª reunião do ano. Enquanto agradeceu ao secretário de Esportes, Marcelo Galvão, pelo apoio a eventos esportivos locais com a doação de troféus e bolas, direcionou duras críticas ao secretário de Obras, Amarildo Ribeiro, por suposta falta de eficiência na pasta.
Pontos destacados pelo vereador:
- Reconhecimento ao Esporte:
- Agradeceu a Marcelo Galvão pelo apoio material a competições esportivas
- Destacou a importância do incentivo ao esporte como ferramenta social
Críticas à Secretaria de Obras:
- Acusou Amarildo Ribeiro de lentidão administrativa
- Citou a manutenção de pontes como exemplo de problemas simples não resolvidos
- Afirmou que a falta de resolutividade prejudica comunidades inteiras
As críticas ocorrem em um momento de crescentes cobranças por melhorias na infraestrutura urbanade Rio Branco, especialmente em bairros periféricos e zonas rurais, onde pontes e estradas são essenciais para o deslocamento.
O vereador sinalizou que deve protocolizar pedidos de explicação formais à Secretaria de Obras e reforçou que continuará fiscalizando as ações do Executivo municipal. Até o momento, não há posicionamento oficial do secretário Amarildo Ribeiro ou da gestão municipal sobre as críticas.
Veja vídeo com o vereador Sales:
Vereadora elogia programa Saúde Itinerante e pede identificação para veículos de transporte de pacientes
A vereadora Girlene (PP) usou a tribuna da Câmara Municipal para destacar os benefícios do programa Saúde Itinerante em Rio Branco e fazer um apelo por melhorias no transporte de pacientes. Em seu discurso, a parlamentar parabenizou a equipe de saúde pela iniciativa, mas sugeriu medidas para otimizar o deslocamento de doentes à capital.
Principais pontos da fala da vereadora:
- Elogio ao Saúde Itinerante:
- Reconheceu a importância do programa para comunidades carentes
- Destacou o trabalho de profissionais de saúde no atendimento descentralizado
Sugestão para transporte de pacientes:
- Propôs adesivos de identificação para veículos que transportam doentes
- Objetivo: facilitar o acesso a estacionamentos exclusivos em hospitais e unidades de saúde
- Medida buscaria agilizar o atendimento e reduzir transtornos a pacientes
O programa Saúde Itinerante leva serviços básicos de saúde a bairros afastados e zonas rurais, mas muitos pacientes precisam ser deslocados para unidades especializadas em Rio Branco.
A falta de identificação veicular gera dificuldades logísticas. A vereadora deve formalizar a sugestão por meio de um projeto de indicação ao Executivo municipal.
A proposta será analisada pelas secretarias de Saúde e Mobilidade Urbana. A gestão municipal ainda não se manifestou sobre a ideia, mas já sinalizou interesse em melhorar a integração entre saúde e transporte.
O vereador Miro Bispo (PDT) destacou em plenário na 23ª reunião do ano, iniciativas de geração de renda e cobrou avanços em infraestrutura no interior do estado. O parlamentar enalteceu um curso de arranjos florais com palha de milho promovido pela Associação Artes Sem Fronteiras, mas exigiu maior celeridade do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) nas obras de ramais em Epitaciolândia.
Principais pontos da fala:
- Geração de renda através do artesanato:
- Curso de arranjos com palha de milho pela Associação Artes Sem Fronteiras
- Atividade fortalece a economia criativa e oferece alternativa de renda para comunidades
Cobrança ao Deracre:
- Pedido de aceleração das obras nos ramais de Epitaciolândia
- Obras são essenciais para escoamento agrícola e acesso a serviços
Elogios à saúde:
- Reconhecimento aos avanços recentes na área de saúde no município
Epitaciolândia, cidade na fronteira com o departamento de Pando, capital Cobija, depende da malha viária para escoamento da produção e acesso a serviços de saúde e educação. Atrasos nas obras afetam diretamente a população rural.
O vereador deve encaminhar ofício ao Deracre exigindo um cronograma detalhado das intervenções. Já a proposta de apoio ao artesanato local deve ser discutida com a Secretaria de Assistência Social.
Resposta do Deracre: Até o momento, o departamento não se pronunciou sobre o cobrança.
Veja vídeo com vereador Miro Bispo:
Vereador Rosimar (Republicanos) articula demandas de comunidades rurais e Resex com Incra e Energisa
O vereador Rosimar (Republicanos) dedicou sua semana à articulação de demandas de comunidades rurais e da Reserva Extrativista (Resex) junto a órgãos públicos e concessionárias. Em pronunciamento na Câmara Municipal, o parlamentar detalhou agendas no Incra e na Energisa para tratar de questões críticas de infraestrutura e regularização fundiária.
Principais ações relatadas:
- Reunião na comunidade do Rubicón:
- Encontro com Cibele, responsável pelo cadastro da Reserva Extrativista
- Discussão sobre regularização fundiária e direitos das populações tradicionais
Visita ao Incra em Rio Branco:
- Busca de encaminhamentos para demandas da Resex
- Articulação para agilizar processos de regularização
Reunião na Energisa:
- Solicitação de soluções para o atendimento energético da comunidade da Migrejinha
- Discussão sobre expansão da rede e melhorias no fornecimento
As comunidades rurais e extrativistas do Acre frequentemente enfrentam desafios de acesso a serviços básicos como energia elétrica e regularização fundiária. A atuação do vereador busca preencher lacunas na articulação entre essas populações e o poder público.
Rosimar afirmou que dará sequência às tratativas e monitorará os compromissos assumidos pelos órgãos. O caso da Migrejinha deve ser priorizado pela Energisa, dada a vulnerabilidade da comunidade.
Expectativas: Moradores aguardam retorno das instituições sobre prazos para soluções, especialmente no que diz respeito ao fornecimento de energia e à conclusão do cadastro da Resex.
Veja vídeo com vereador Rosimar:
Vereador busca parcerias com Secretaria da Mulher e elogia programa Saúde na Comunidade
Encerrando a semana de pronunciamentos na Câmara Municipal, o vereador José Henrique (União) destacou duas frentes de atuação: a articulação de políticas para acadêmicos e o acompanhamento de serviços de saúde nas periferias. O parlamentar visitou a Secretaria da Mulherpara discutir parcerias e participou da 117ª edição do programa Saúde na Comunidade, onde elogiou a qualidade do atendimento oferecido à população.
Principais iniciativas do vereador:
- Visita à Secretaria da Mulher:
- Busca de parcerias para acadêmicos do município, com foco em políticas de gênero e inclusão
- Proposta de programas de estágio, capacitação e apoio a estudantes
Acompanhamento do Saúde na Comunidade:
- Participação na 117ª edição do programa
- Elogios à qualidade dos serviços oferecidos (consultas, exames, orientações)
- Reconhecimento da importância da ação para moradores de áreas carentes
O programa Saúde na Comunidade é uma iniciativa itinerante que leva serviços básicos de saúde a bairros periféricos de Epitaciolândia. Já a Secretaria da Mulher tem ampliado parcerias para promover políticas públicas transversais.
O vereador deve formalizar as propostas discutidas com a Secretaria da Mulher por meio de moções ou projetos de lei. A ideia é criar um programa municipal de apoio a acadêmicos, especialmente mulheres em situação de vulnerabilidade.
Reação da prefeitura: A gestão municipal sinalizou abertura para discutir as propostas, que devem ser detalhadas em reuniões técnicas nas próximas semanas.
Veja vídeo com o vereador Henrique:
A Câmara Municipal de Epitaciolândia encerrou 23ª reunião do ano, sessão plural que abrangeu desde a cobrança por obras estaduais até a valorização de iniciativas locais de geração de renda. Vereadores aproveitaram a tribuna para relatar ações em comunidades, articular políticas públicas e pressionar por melhorias em infraestrutura, saúde e educação.
Temas em destaque na sessão:
- Críticas à infraestrutura: Cobrança ao Deracre por agilidade na recuperação de ramais
- Saúde pública: Elogios ao programa Saúde Itinerante e sugestões para melhorar transporte de pacientes
- Geração de renda: Valorização de cursos de artesanato com palha de milho como alternativa econômica
- Demandas comunitárias: Visitas a órgãos como Incra e Energisa para resolver problemas de comunidades rurais
A sessão refletiu a diversidade de desafios enfrentados por Epitaciolândia, município fronteiriço cuja economia depende da agricultura familiar e do extrativismo, mas sofre com limitações de infraestrutura e acesso a serviços públicos.
As pautas levantadas serão formalizadas em indicações e requerimentos aos Poderes Executivos municipal e estadual. A presença de lideranças comunitárias no plenário sinaliza maior pressão por resultados.
O que esperar: O Legislativo local deve manter o ritmo de fiscalização, especialmente sobre as obras de ramais e o atendimento à saúde no interior, temas que dominaram os discursos dos vereadores.
