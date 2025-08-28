Acre
Rio Acre atinge níveis críticos de seca e expõe bancos de areia na tríplice fronteira com o Peru e Bolívia
Defesa Civil alerta para risco de desabastecimento de água e prejuízos ao transporte de produtos; governo federal reconheceu situação de emergência em todos os 22 municípios do estado
O Rio Acre atingiu níveis críticos de seca nesta quarta-feira (27), com registros alarmantes na região de fronteira com o Peru. Imagens da Ponte da Integração, que liga Assis Brasil (AC) à cidade peruana de Iñapari, região amazônica sudeste do Peru – Madre de Dios, mostram trechos completamente secos e bancos de areia expostos. O monitoramento oficial aponta que o nível do rio chegou a apenas 74 centímetros em Brasiléia e 1,51 metro em Rio Branco.
De acordo com o tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil na capital, a estiagem já impacta o transporte de produtos agrícolas e o abastecimento de comunidades ribeirinhas. “Há risco real de desabastecimento de água em Rio Branco e prejuízos ao escoamento da produção em municípios como Santa Rosa e Porto Walter”, alertou. A Defesa Civil acreana iniciou o fornecimento emergencial de água potável para áreas rurais.
O governo federal reconheceu a situação de emergência em todos os 22 municípios do Acre, enquanto a Agência Nacional de Águas (ANA) declarou oficialmente estado de escassez hídrica no estado. A previsão é de que a seca se mantenha nos próximos meses, com recomendações urgentes para o uso racional da água.
Tarauacá tem maior índice de insegurança alimentar do Acre, com 40,9% das famílias em risco, já Brasiléia tem pior índice do Alto Acre
Estudo do Ministério da Saúde revela que 2.616 domicílios no município não têm acesso regular a alimentos nutritivos; situação é crítica em 6 cidades acreanas
Um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde apontou Tarauacá como o município acreano com a maior taxa de insegurança alimentar, com 40,9% das famílias em situação de risco. Dos 6.399 domicílios avaliados na cidade, 2.616 enfrentam dificuldades para acesso regular a alimentos nutritivos.
Os dados foram constatados a partir de um questionário aplicado na atenção primária, chamado de “Triagem para Risco de Insegurança Alimentar”, usado para identificar famílias sem acesso regular e suficiente a alimentos nutritivos, e aplicado entre novembro de 2023 e maio de 2025.
Brasiléia tem 12,1% de domicílios em risco alimentar, pior índice do Alto Acre
Dados do Ministério da Saúde divulgados mostram que Brasiléia apresenta o pior índice de insegurança alimentar entre os municípios do Alto Acre, com 12,1% de seus domicílios em situação de risco. De 6.272 residências avaliadas, 760 enfrentam dificuldades para acesso regular a alimentos nutritivos.
Comparativo no Alto Acre (ordem crescente de risco):
- Xapuri: 6,0% (melhor índice da região)
- Epitaciolândia: 8,1%
- Assis Brasil: 8,8%
- Brasiléia: 12,1% (pior índice)
Detalhes do estudo:
População de Brasiléia: 27.841 habitantes
Amostragem: 6.272 domicílios avaliados
Famílias em risco: 760
Metodologia: Triagem aplicada entre novembro/2023 e maio/2025
Situação por municípios (ordem de risco):
Metodologia e ações:
O estudo usou a Triagem para Risco de Insegurança Alimentar (TRIA), questionário aplicado na atenção primária para identificar famílias que necessitam de:
- Acompanhamento das equipes de saúde
- Encaminhamento para serviços sociais
- Inclusão em políticas de segurança alimentar
Um domicílio é considerado em risco quando pelo menos um morador adulto responde positivamente às perguntas da triagem. Nesses casos, as equipes de Atenção Primária à Saúde avaliam o estado nutricional da família, encaminham para serviços de proteção social e orientam políticas e programas voltados à segurança alimentar.
No total, o Acre registrou 10.733 domicílios em risco de insegurança alimentar, o equivalente a 11,2% dos 95.514 domicílios avaliados. A triagem considera a proporção de domicílios em risco em relação ao total de famílias de cada município.
Além disso, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) define os níveis de insegurança alimentar:
- Grave: quando pessoas ficam sem comida, podendo passar um ou mais dias sem se alimentar.
- Moderada: quando há incerteza sobre a obtenção de alimentos, com necessidade de reduzir a qualidade e/ou quantidade do consumo.
O Ministério da Saúde recomenda que municípios com índices elevados fortaleçam a articulação entre saúde e assistência social e ampliem o acesso a programas como o Bolsa Família e mercados populares. Já os menores percentuais foram observados em Senador Guiomard (3,5%), Rio Branco (4,4%) e Sena Madureira (4,5%).
Estrada da Variante recebe ajustes finais antes da entrega para a população de Xapuri
Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, a entrega da estrada para a população traz as melhores perspectivas em mobilidade, escoamento da produção agrícola, para o turismo e melhorias na qualidade de vida dos moradores
A rodovia AC-380, conhecida como Estrada da Variante, em Xapuri, passa por preparativos finais em sinalização e paisagismo antes da inauguração e entrega para a população, prevista para setembro deste ano. Realizada com R$ 25 milhões frutos de emenda parlamentar e contra partida do Estado, a obra tem a supervisão do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre).
Em relação ao percurso saindo de Rio Branco, via BR-317, o acesso para a Estrada da Variante é localizado ao lado direito, no quilômetro 160, área conhecida como entroncamento. Dessa localidade, tem-se o acesso direto à área urbana de Xapuri, com a recente conclusão das obras de asfaltamento dos 17,5 quilômetros de extensão da estrada.
A recuperação da via que também é conhecida como Estrada das Laranjeiras é aguardada há 30 anos pelos moradores de Xapuri e sua concretização garantirá acesso e escoamento da produção local, além de ligar a cidade à BR-317.
O governador Gladson Camelí enfatiza que a construção desse acesso direto da BR-317 à Xapuri está dentro do compromisso de governo de melhorar todas as estradas e, com isso, melhorar cada vez mais também a vida das pessoas. “Teremos mais oportunidades, com facilidades no escoamento da produção, incentivo ao turismo na região, que naturalmente já é movimentada por ser rota de acesso à fronteira e saída para o Pacífico”, afirmou Gladson Camelí.
Sonho desde criança
Moradores consideram a construção da Estrada da Variante como um sonho por mais de 30 anos, desde quando foi concluída a BR-317. É o que relata Rubens Araújo de Oliveira, nascido na colônia Bonanza, Estrada da Variante, a três quilômetros de Xapuri.
“Tenho 36 anos, desde pequeno, vivi todas as dificuldades pela falta de pavimentação da estrada e o sonho de vê-la construída, quando ia para a escola com meus irmãos e demais crianças da região, enfrentando o lamaçal no inverno ou a buraqueira e a poeira no verão”.
O trabalhador rural relembra que, tão logo começou ajudar o pai na lida, na adolescência, passou a compartilhar o drama enfrentado pelo pai e os vizinhos para retirar a produção, tanto no inverno, como no verão. “Hoje trabalho com compra e revenda de gado e parece que estou sonhando com tamanha facilidade que a estrada traz para todos nós moradores”, destacou.
Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, a entrega da estrada para a população traz as melhores perspectivas em mobilidade, escoamento da produção agrícola, para o turismo e melhorias na qualidade de vida dos moradores. “Estamos concluindo os últimos detalhes da Estrada da Variante. Já finalizamos a sinalização horizontal e agora avançamos para a instalação das placas de orientação, advertência e localização. Em seguida, vamos executar o pórtico de identificação e o plantio de gramas e árvores, garantindo não apenas segurança e mobilidade, mas também cuidado com o meio ambiente”, esclarece Sula.
Qualidade de vida
Com a conclusão da estrada, as irmãs Angelita Cunha Xavier e Sandriane da Cunha Xavier, mais os filhos pequenos, enumeram as vantagens. “Ter que encarrar a lama para levar crianças para a escola é uma lembrança ruim, assim como retirar produção de quem trabalha por aqui. Estamos só felicidades com a estrada nova.”
Acusado de matar mulher com tábua de carne é preso: “espoquei a cabeça dela”
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Equipe de Pronto Emprego da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (EPE/ DHPP), prendeu na manhã desta quarta-feira, 27, Gerbeson do Nascimento Soares, de 26 anos, acusado de matar Ivanilde Souza, 42 anos, na noite de 26 de agosto, na Travessa do Chicão, Ramal da Zezé, bairro Belo Jardim I, em Rio Branco.
A equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e, rapidamente, se deslocou até o local do crime, que já havia sido isolado para os procedimentos policiais e periciais. Nas proximidades, os investigadores localizaram testemunhas que relataram que o suspeito teria confessado o assassinato à própria mãe, afirmando: “paga um mototáxi que eu matei a Ivanilde”, acrescentando ainda: “espoquei a cabeça dela”.
Diante da gravidade do caso, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) representou imediatamente pela prisão preventiva do acusado. O pedido foi deferido pelo Poder Judiciário e o mandado foi cumprido em menos de 12 horas após o crime.
O diretor do Departamento de polícia da Capital e Interior (DPCI), o delegado Roberth Alencar destacou que a resposta rápida demonstra o compromisso da Polícia Civil na defesa da vida e no combate à violência contra a mulher.
“A atuação célere da equipe garantiu que o acusado fosse preso rapidamente, impedindo que ele fugisse e reforçando o compromisso da Polícia Civil com a proteção das mulheres e a responsabilização dos autores de feminicídio”, afirmou Alencar.
Após a conclusão do Inquérito Policial, o caso será encaminhado à 1ª Vara do Tribunal do Júri, onde o acusado responderá por feminicídio, previsto no artigo 121, §2º, inciso VI, do Código Penal, cuja pena pode chegar a 30 anos de reclusão.
A Polícia Civil do Acre reforça seu papel no enfrentamento à violência doméstica e à proteção das mulheres, assegurando respostas rápidas e efetivas em casos graves como este.
