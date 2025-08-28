Mestrado gratuito na FGV é aberto para servidores da Segurança Pública do Acre

Segundo o edital, a formação visa preparar os profissionais para atuar em posições estratégicas e de liderança, com foco em políticas públicas, administração e segurança

Oficiais da Polícia Militar, delegados da Polícia Civil e integrantes do Corpo de Bombeiros do Acre têm uma oportunidade inédita de qualificação profissional: estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Mestrado Profissional em Administração Pública da FGV EBAPE, com início previsto ainda este ano. O curso, reconhecido nacionalmente, será oferecido de forma intensiva e totalmente custeado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP/AC), sem custos para os aprovados. As informações são do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 28 (leia o edital na íntegra abaixo).

São disponibilizadas apenas 10 vagas, sendo 5 para a PM, 3 para a Polícia Civil e 2 para o Corpo de Bombeiros, conforme o edital publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (28). As inscrições devem ser feitas até 5 de setembro, exclusivamente online, em ambiente reservado aos servidores públicos das três corporações.

Com duração de 22 meses, o curso será ofertado pela FGV EBAPE, instituição referência na área de gestão pública no Brasil, com aulas e atividades desenvolvidas em regime intensivo. Segundo o edital, a formação visa preparar os profissionais para atuar em posições estratégicas e de liderança, com foco em políticas públicas, administração e segurança.

Requisitos e processo seletivo

Podem se inscrever os profissionais com no mínimo cinco anos de experiência comprovada nas áreas de segurança, administração ou gestão pública. É necessário possuir diploma de graduação reconhecido pelo MEC ou estar em fase de conclusão do curso, desde que a colação de grau seja comprovada no momento da matrícula.

A seleção será realizada em duas etapas, todas com caráter eliminatório. A primeira fase, marcada para o dia 21 de setembro, consistirá em provas online de Redação, Matemática (raciocínio lógico e quantitativo) e Inglês. Os candidatos aprovados nesta etapa seguirão para a segunda fase, que inclui entrevista individual e análise curricular, entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro. O resultado final será divulgado no dia 3 de outubro.

Matrícula e início das aulas

Os aprovados deverão realizar a matrícula digital entre os dias 6 e 10 de outubro, com envio de documentação e assinatura eletrônica dos contratos. O início das atividades online está previsto para o dia 20 de outubro, com o início das aulas presenciais marcado para 30 de outubro, na sede da FGV EBAPE.

O curso será integralmente financiado pelo governo do Acre, por meio do contrato firmado entre a Sejusp e a Fundação Getulio Vargas, conforme prevê o edital. Dessa forma, os candidatos aprovados não terão custos com mensalidades, sendo responsáveis apenas pela documentação exigida durante o processo seletivo e a matrícula.

Leia o edital na íntegra:

