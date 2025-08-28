Estrada da Variante recebe ajustes finais antes da entrega para a população de Xapuri

Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, a entrega da estrada para a população traz as melhores perspectivas em mobilidade, escoamento da produção agrícola, para o turismo e melhorias na qualidade de vida dos moradores

A rodovia AC-380, conhecida como Estrada da Variante, em Xapuri, passa por preparativos finais em sinalização e paisagismo antes da inauguração e entrega para a população, prevista para setembro deste ano. Realizada com R$ 25 milhões frutos de emenda parlamentar e contra partida do Estado, a obra tem a supervisão do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre).

Em relação ao percurso saindo de Rio Branco, via BR-317, o acesso para a Estrada da Variante é localizado ao lado direito, no quilômetro 160, área conhecida como entroncamento. Dessa localidade, tem-se o acesso direto à área urbana de Xapuri, com a recente conclusão das obras de asfaltamento dos 17,5 quilômetros de extensão da estrada.

A recuperação da via que também é conhecida como Estrada das Laranjeiras é aguardada há 30 anos pelos moradores de Xapuri e sua concretização garantirá acesso e escoamento da produção local, além de ligar a cidade à BR-317.

O governador Gladson Camelí enfatiza que a construção desse acesso direto da BR-317 à Xapuri está dentro do compromisso de governo de melhorar todas as estradas e, com isso, melhorar cada vez mais também a vida das pessoas. “Teremos mais oportunidades, com facilidades no escoamento da produção, incentivo ao turismo na região, que naturalmente já é movimentada por ser rota de acesso à fronteira e saída para o Pacífico”, afirmou Gladson Camelí.

Sonho desde criança

Moradores consideram a construção da Estrada da Variante como um sonho por mais de 30 anos, desde quando foi concluída a BR-317. É o que relata Rubens Araújo de Oliveira, nascido na colônia Bonanza, Estrada da Variante, a três quilômetros de Xapuri.

“Tenho 36 anos, desde pequeno, vivi todas as dificuldades pela falta de pavimentação da estrada e o sonho de vê-la construída, quando ia para a escola com meus irmãos e demais crianças da região, enfrentando o lamaçal no inverno ou a buraqueira e a poeira no verão”.

O trabalhador rural relembra que, tão logo começou ajudar o pai na lida, na adolescência, passou a compartilhar o drama enfrentado pelo pai e os vizinhos para retirar a produção, tanto no inverno, como no verão. “Hoje trabalho com compra e revenda de gado e parece que estou sonhando com tamanha facilidade que a estrada traz para todos nós moradores”, destacou.

Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, a entrega da estrada para a população traz as melhores perspectivas em mobilidade, escoamento da produção agrícola, para o turismo e melhorias na qualidade de vida dos moradores. “Estamos concluindo os últimos detalhes da Estrada da Variante. Já finalizamos a sinalização horizontal e agora avançamos para a instalação das placas de orientação, advertência e localização. Em seguida, vamos executar o pórtico de identificação e o plantio de gramas e árvores, garantindo não apenas segurança e mobilidade, mas também cuidado com o meio ambiente”, esclarece Sula.

Qualidade de vida

Com a conclusão da estrada, as irmãs Angelita Cunha Xavier e Sandriane da Cunha Xavier, mais os filhos pequenos, enumeram as vantagens. “Ter que encarrar a lama para levar crianças para a escola é uma lembrança ruim, assim como retirar produção de quem trabalha por aqui. Estamos só felicidades com a estrada nova.”

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários