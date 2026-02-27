Acre
Juntos Pelo Acre já atendeu os 22 municípios acreanos e leva serviços públicos de qualidade a comunidades de difícil acesso
Mais que oferecer serviços, o atendimento público que resolve demandas de forma gratuita proporciona a sensação de encerrar o dia com os problemas solucionados e a mente preparada para novos desafios. Essa experiência torna-se ainda mais gratificante quando ocorre perto de casa, sem exigir grandes deslocamentos ou imprevistos.
Esse é um dos principais objetivos do programa Juntos Pelo Acre: reunir os serviços ofertados pelos setores públicos e por parceiros e levá-los para perto da comunidade. Os resultados já são visíveis: mais de 150 mil pessoas foram atendidas nos 22 municípios acreanos, em locais de difícil acesso, centros urbanos, bairros periféricos, comunidades vulneráveis e povos tradicionais como indígenas e ribeirinhos , além de pessoas com deficiência e integrantes da comunidade LGBTQIA+.
sob a liderança da vice-governadora Mailza Assis, que também está á frente da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), o programa vem se consolidado como uma das políticas públicas de maior impacto na vida da população, atuando nas áreas de assistência social, direitos humanos, profissionalização, documentação, orientação jurídica, autocuidado e lazer para crianças, promovendo dignidade e cidadania.
Mailza destacou o papel essencial da iniciativa: “O Juntos Pelo Acre mostra que, quando o poder público se aproxima das pessoas, a transformação acontece de verdade. Estamos levando saúde, cidadania, oportunidades e dignidade para quem mais precisa, inclusive em comunidades remotas. Os mais de 150 mil atendimentos comprovam que essa união entre Estado, municípios e parceiros gera resultados concretos e muda vidas em todo o Acre”, afirmou.
O programa teve início em 2023 por meio de campanha de arrecadação de alimentos e agasalhos. Em seguida, passou a mobilizar doações destinadas às vítimas das enchentes e, ao final do mesmo ano, foi realizada a primeira ação no bairro Defesa Civil como projeto de governo, deixando de ser apenas uma campanha pontual.
Em 2025, foi oficializado como campanha de arrecadação de donativos em caráter permanente, em parceria com todas as secretarias de governo. Em junho do ano passado, foi regulamentado oficialmente como programa governamental. Assim, a campanha de arrecadação Juntos pelo Acre passou a ser estruturada como programa de governo, com foco na proteção social integrada.
Como a oferta de consultas ginecológicas, oftalmológicas, clínicas gerais, pediátricas, odontológicas e cardiológicas, além de vacinação, testes rápidos e outros atendimentos que fortalecem a saúde pública, previnem doenças e garantem dignidade à população que não possui acesso regular a esses serviços.
No km 52 da Estrada da Transacreana, no ramal Vai Se Ver, Maria do Socorro da Silva é exemplo de como a politica pública chegou para beneficiar a população da comunidade, ela reside na comunidade desde a infância; falou sobre o significado da ação em sua vida: “É uma demonstração de amor e cuidado. Peguei meu remédio, minhas roupas, coisas que, para resolver na cidade, é difícil. Fiquei feliz de vocês olharem para nós”, contou.
Na área da saúde, mais de 5 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social já estão com consultas, testes e vacinas atualizados. O resultado reforça o compromisso do programa de levar atendimento não apenas aos centros urbanos, mas também às regiões mais afastadas.
Grandes edições
Na capital, as regionais da Sobral, Vila Acre e São Francisco concentraram os maiores públicos, com mais de mil atendimentos registrados em cada edição.
“Nosso compromisso é fazer com que nenhum acreano se sinta esquecido. O Estado precisa estar presente onde a vida acontece, seja na cidade, no ramal, às margens do rio ou dentro de uma aldeia. É assim que a política pública cumpre seu verdadeiro papel: servindo com respeito, escuta e sensibilidade”, acrescentou a vice-governadora.
Ainda neste sábado, 28, das 7 às 14 os moradores da regional do Tancredo Neves, que integra 14 bairros em Rio Branco, receberão mais de 50 serviços em duas escolas estaduais Pedro Martinello e Joelma Oliveira de Lima. A edição vai reunir o máximo de órgãos e secretarias para levar atendimento a quem mais precisa.
Profissionalização e vagas de emprego
Para quem busca inserção no mercado de trabalho, o programa oferece, em todas as edições, vagas de emprego por meio do Sistema Nacional de Empregos (Sine), gerenciado pela Secretaria de Estado de Indústria e Tecnologia (Seict).
Durante a edição realizada na regional da Sobral, Greice Neide Ferreira, formada em Pedagogia, atualizou o currículo e saiu cadastrada para uma vaga, ampliando suas oportunidades. “Atualizei meus dados e minhas experiências profissionais. Quando surge uma vaga, eles entram em contato e recebo a informação em primeira mão por e-mail. Isso facilita muito, porque não preciso ir até o órgão só para deixar o currículo”, relatou.
Autocuidado em cada canto do estado
Os resultados do Guarda-Roupa Social evidenciam sua relevância territorial e social: mais de 114.256 peças de roupas já foram distribuídas a mais de 70 mil pessoas em todo o estado. A ação também chegou a áreas de difícil acesso por meio de logística terrestre, fluvial e aérea, além de promover inclusão efetiva das pessoas em situação de rua.
A iniciativa se consolida como exemplo de política pública que alia gestão eficiente, solidariedade e garantia de direitos. A parceria entre o governo do Acre, por meio da SEASDH, e a Receita Federal do Brasil assegura vestimentas adequadas às populações em situação de vulnerabilidade. O Vestuário Social, assim, veste corpos, aquece vidas e reafirma a dignidade humana em cada território acreano.
A distância não tem sido obstáculo para as ações. Em Marechal Thaumaturgo, equipes percorreram por dias de barco até chegar à comunidade Vila Restauração, levando assistência a quem mais precisa.
A falta de roupas nessas localidades torna a ação ainda mais essencial. A agricultora Raissa Viricio da Silva, moradora da comunidade Três Unidos, em Mâncio Lima, ressaltou o impacto da iniciativa: “É uma ação muito importante para a comunidade. Gostei bastante. Creio que faz diferença para todos que receberam”. Ela também destacou: “Nem sempre temos condições de comprar roupas, só quando vamos à cidade. Quando chegam aqui, são muito bem recebidas e agradam bastante”.
Povos tradicionais
Em comunidades indígenas e ribeirinhas, o reconhecimento cultural aliado à oferta de assistência fortalece as políticas públicas de inclusão social. A presença das equipes nas localidades permite identificar necessidades específicas de cada território.
Na comunidade Boaçu, o cacique Maurir Kulina falou em nome das 15 aldeias presentes, agradecendo a visita da vice-governadora e ressaltando a importância do diálogo direto com o governo. O líder Sinval Kulina, anfitrião da comunidade, também destacou a relevância da ação.
“É a primeira vez que uma vice-governadora vem até aqui. Estamos felizes em mostrar nossa cultura e dançar o mariri para celebrar essa data especial”, afirmou o cacique Berna Kulina, da aldeia Ipiranga Nova.
Inclusão e cidadania
A promoção da cidadania esteve presente em diversas iniciativas, como a ação com pessoas com deficiência (PCD) realizada na Fundação Hospitalar, que beneficiou aproximadamente 400 pessoas, garantindo atendimento integral e acesso a direitos.
Da mesma forma, a entrega de cestas básicas e vestuário social à Associação de Mães Atípicas da Família Azul do Acre (AFAC), em parceria com o programa, beneficiou 120 pessoas, fortalecendo o apoio às famílias. Em Rio Branco, 350 famílias de alunos do Centro de Educação Especial Dom Bosco também foram contempladas com kits de roupas e cestas básicas.
A mãe Átila Maria Santos, que tem dois filhos atendidos pela instituição, destacou a importância da ação: “É bom porque anima as mães e ajuda muita gente, ainda mais em tempos difíceis. Toda ajuda é bem-vinda”.
