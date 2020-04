Material foi coletado na quarta (1) e segue para análise. Imigrante segue isolado em Assis Brasil até o resultado sair.

O imigrante africano que foi isolado com sintomas do novo coronavírus em Assis Brasil, no interior do Acre, foi submetido ao teste para saber se foi infectado. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do município na quinta-feira (2).