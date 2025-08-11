Veneza bate Assermurb e vai decidir Campeonato Estadual Sub-20

A equipe das Craques do Futuro derrotou o Grêmio Xapuriense por 6 a 4 neste domingo, 10, no Florestinha, e conquistou o título do Campeonato Estadual Feminino Sub-18. A primeira competição da temporada foi inédita e faz parte do processo de investimento da Federação de Futebol do Acre (FFAC) no feminino.

Fala, Neila!

“Esse primeiro título na base tem um sabor muito especial. Estamos investindo na formação de atletas e isso é fundamental para o nosso futebol feminino. Boa parte do elenco campeão vai jogar o Sub-16 e também iremos subir algumas atletas para o adulto”, declarou a técnica Neila Rosas.

Próxima competição

A FFAC vai promover a partir do próximo dia 30 o Campeonato Estadual Sub-16. O torneio vai ser disputado pela segunda vez e terá sete equipes.

“Estamos ampliando o investimento nos torneios de base no feminino. Essa é uma determinação do nosso presidente (Adem Araújo) e a ideia é oferecer as mesmas oportunidades do masculino”, declarou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

