Três cidades do Acre estão entre as dez com maiores taxas de gravidez na adolescência no Brasil

Um levantamento divulgado na última semana pela Folha de São Paulo, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), do Ministério da Saúde e do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, revelou que, em 2022, três municípios do Acre estavam entre os dez com as maiores taxas de gravidez na adolescência no país.

O destaque negativo vai para Tarauacá, ocupa o 2º lugar no ranking nacional, com taxa de 12,5 gestações para cada 1.000 meninas de 10 a 14 anos, ficando atrás apenas de Pacaraima, em Roraima (15,6 para cada mil). Brasileia aparece na 7ª posição, com 10,2 gestações, e Sena Madureira ocupa o 9º lugar, com índice de 9,4.

O levantamento revela ainda que, oito das dez cidades com maiores índices de gravidez precoce ficam na Região Norte. Além do Acre e de Roraima, o Amazonas tem três municípios no ranking e o Amapá, um.

De acordo com o Sinasc/Datasus, a cada hora, 44 adolescentes dão à luz no Brasil, sendo que cinco delas têm menos de 15 anos.

Em muitos casos, essas gestações estão ligadas a situações de violência sexual, já que, pela lei, qualquer relação com menores de 14 anos é considerada estupro de vulnerável. Mesmo assim, apenas 4% conseguem acessar o aborto legal.

A gravidez precoce também tem impacto direto na vida escolar e profissional dessas adolescentes. Segundo o IBGE, a gestação é a principal causa de evasão escolar feminina na América Latina, e no Brasil, 60% das mães adolescentes não estudam nem trabalham.

Com informações da Folha de São Paulo

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários