Diretoria do São Francisco anuncia as contratações dos meias Jota e Manga
Os meias Jota e Manga, destaques do Vasco na disputa do Campeonato Estadual da 1ª Divisão, irão reforçar o São Francisco na disputa do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Os dois atletas desembarcam em Rio Branco nesta segunda, 11, e a diretoria Católica trabalha para colocar os dois atletas em campo na estreia.
“O Jota e o Manga foram os melhores jogadores do Estadual atuando pelo Vasco. São dois reforços importantes para podermos ter a possibilidade de colocar o São Francisco na primeira divisão”, comentou o técnico Erick Rodrigues.
Fecha preparação
Com um treino de bolas paradas nesta segunda, no Carlos Simão, o elenco do São Francisco fecha preparação para a estreia no Estadual da 2ª Divisão. O primeiro desafio na competição será contra o Náuas, de Cruzeiro do Sul, nesta terça, 12, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.
Craques do Futuro derrota Grêmio Xapuriense e conquista Estadual Sub-18
A equipe das Craques do Futuro derrotou o Grêmio Xapuriense por 6 a 4 neste domingo, 10, no Florestinha, e conquistou o título do Campeonato Estadual Feminino Sub-18. A primeira competição da temporada foi inédita e faz parte do processo de investimento da Federação de Futebol do Acre (FFAC) no feminino.
Fala, Neila!
“Esse primeiro título na base tem um sabor muito especial. Estamos investindo na formação de atletas e isso é fundamental para o nosso futebol feminino. Boa parte do elenco campeão vai jogar o Sub-16 e também iremos subir algumas atletas para o adulto”, declarou a técnica Neila Rosas.
Próxima competição
A FFAC vai promover a partir do próximo dia 30 o Campeonato Estadual Sub-16. O torneio vai ser disputado pela segunda vez e terá sete equipes.
“Estamos ampliando o investimento nos torneios de base no feminino. Essa é uma determinação do nosso presidente (Adem Araújo) e a ideia é oferecer as mesmas oportunidades do masculino”, declarou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.
Veneza bate Assermurb e vai decidir Campeonato Estadual Sub-20
O Veneza bateu a Assermurb por 5 a 1 neste sábado, 9, no CIEC, da Estação, e é o primeiro finalista do Campeonato Estadual Feminino Sub-20. A equipe dominou a partida desde o início e chega com méritos na decisão do torneio.
Segunda semifinal
Café com Leite/Porto Acre e Villa disputam a segunda semifinal da competição. O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) vai definir nesta segunda, 11, a data do confronto.
Acre conquista 42 medalhas no Meeting Paralímpico Loterias Caixa
A Seleção Acreana formada por paratletas da natação, atletismo e halterofilismo conquistou nesse sábado, 9, em Brasília, no Distrito Federal, 42 medalhas no Meeting Paralímpico Loterias Caixa. Foram 29 medalhas de ouro, 11 de prata e duas de bronze.
“Essa competição foi classificatória para os torneios nacionais ainda em 2025 e 2026 e os resultados foram satisfatórios. O Acre vem desenvolvendo um trabalho bem planejado com os paratletas e as medalhas são importantes para continuar treinando forte”, declarou o técnico Onássis Brito.
Recorde Brasileiro
O principal destaque da Seleção Acreana foi o paratleta João Fontenelle. O acreano bateu o recorde Brasileiro no arremesso de peso com a marca de 13 metros e 14 centímetros.
Natação
Ouro 13
Prata 4
Bronze 2
Atletismo
Ouro 14
Prata 4
Halterofilismo
Ouro 2
Prata 3
