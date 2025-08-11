Diretoria do São Francisco anuncia as contratações dos meias Jota e Manga

Os meias Jota e Manga, destaques do Vasco na disputa do Campeonato Estadual da 1ª Divisão, irão reforçar o São Francisco na disputa do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Os dois atletas desembarcam em Rio Branco nesta segunda, 11, e a diretoria Católica trabalha para colocar os dois atletas em campo na estreia.

“O Jota e o Manga foram os melhores jogadores do Estadual atuando pelo Vasco. São dois reforços importantes para podermos ter a possibilidade de colocar o São Francisco na primeira divisão”, comentou o técnico Erick Rodrigues.

Fecha preparação

Com um treino de bolas paradas nesta segunda, no Carlos Simão, o elenco do São Francisco fecha preparação para a estreia no Estadual da 2ª Divisão. O primeiro desafio na competição será contra o Náuas, de Cruzeiro do Sul, nesta terça, 12, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.

