Acre

Tarifaço de Donald Trump atinge 99% das exportações do Acre para os Estados Unidos

Publicado

3 horas atrás

em

O novo pacote de tarifas do presidente norte-americano Donald Trump, em vigor desde a última quarta-feira, 06, atinge em cheio o comércio exterior do Acre. De acordo com levantamento da Folha de S. Paulo com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), entre 99% dos produtos acreanos vendidos aos Estados Unidos passarão a ser sobretaxados em 50%.

A medida eleva em 40 pontos percentuais as tarifas sobre importações brasileiras, atingindo segmentos estratégicos para o Acre, que, apesar de não figurar entre os grandes exportadores nacionais com apenas 5%, mantém pauta concentrada em produtos de baixo valor agregado e não contemplados na lista de 694 isenções da Casa Branca.

O cenário acreano é semelhante ao de outros estados do Norte e Nordeste, como Amapá, Tocantins, Rondônia e Ceará, que terão praticamente todas as suas exportações para o mercado americano afetadas.

Acre

Rio Acre atinge 1,31 m e está a 8 cm de igualar menor nível da história

Publicado

4 horas atrás

em

11 de agosto de 2025

Por

Foto: Sérgio Vale/arquivo ac24horas

O nível do Rio Acre em Rio Branco atingiu, na manhã desta segunda-feira, 11, a marca de 1,31 metros, conforme boletim da Defesa Civil Municipal. A medição foi realizada às 5h15 e aponta queda em relação aos dias anteriores, mantendo o rio a apenas 8 centímetros de igualar a menor cota já registrada na história da capital acreana: 1,23 metros, em setembro de 2024.

Segundo a Defesa Civil, o monitoramento oficial do manancial na cidade é realizado desde 1971, e o recorde anterior à marca de 2024 havia sido registrado em 2 de outubro de 2022, com 1,25 metros. A ausência de chuvas nas últimas 24 horas e o avanço do período seco agravam a crise hídrica no Acre.

A cota de alerta para o Rio Acre é de 13,50 metros e a de transbordo, 14 metros, níveis muito acima do atual, que reflete um cenário de estiagem severa.

Acre

MPAC abre procedimento para avaliar políticas culturais no Acre e em Rio Branco

Publicado

4 horas atrás

em

11 de agosto de 2025

Por

Órgão quer verificar efetividade de ações públicas e privadas voltadas à valorização da cultura; secretarias têm 15 dias para enviar informações

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) instaurou, em 4 de agosto de 2025, um procedimento administrativo para avaliar a efetividade das ações públicas e privadas de proteção, valorização e promoção da cultura no estado e na capital Rio Branco.

A medida considera que o exercício dos direitos culturais é um direito humano fundamental, previsto na Constituição Federal, em tratados internacionais e na Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Lei nº 14.399/2022).

Segundo o MPAC, o patrimônio cultural brasileiro — material e imaterial — representa a identidade e a memória dos diversos grupos formadores da sociedade, incluindo povos indígenas, comunidades tradicionais, ribeirinhos, seringueiros, populações urbanas periféricas e outros coletivos socioculturais. A portaria destaca ainda a importância estratégica da cultura acreana, marcada por influências indígenas, nordestinas, africanas e europeias, preservada em manifestações populares, festivais religiosos, festas juninas e espaços históricos como o Palácio Rio Branco, o Museu da Borracha e o Sítio Histórico Quixadá.

No âmbito do procedimento, o MPAC determinou que as Secretarias Estadual e Municipal de Cultura enviem, em até 15 dias, relatórios e informações sobre ações realizadas nos últimos dois anos, incluindo a existência de Pontos ou Centros de Cultura. No mesmo prazo, a Fundação de Cultura Elias Mansour deve informar o andamento da adesão às leis de fomento, e os Conselhos Estadual e Municipal de Cultura precisam apresentar documentos sobre composição, funcionamento e atas de reuniões no período.

A assessoria jurídica da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania ficará responsável por secretariar o procedimento, que foi publicado no Diário Eletrônico do MPAC. O órgão afirma que a fiscalização e o acompanhamento das políticas culturais são instrumentos essenciais para a cidadania, a diversidade e o desenvolvimento sustentável.

Acre

Três cidades do Acre estão entre as dez com maiores taxas de gravidez na adolescência no Brasil

Publicado

4 horas atrás

em

11 de agosto de 2025

Por

Maioria das vítimas de estupros é menina na faixa dos 10 aos 14 anos de idade(Foto: Divulgação/Febrasgo)

Um levantamento divulgado na última semana pela Folha de São Paulo, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), do Ministério da Saúde e do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, revelou que, em 2022, três municípios do Acre estavam entre os dez com as maiores taxas de gravidez na adolescência no país.

O destaque negativo vai para Tarauacá, ocupa o 2º lugar no ranking nacional, com taxa de 12,5 gestações para cada 1.000 meninas de 10 a 14 anos, ficando atrás apenas de Pacaraima, em Roraima (15,6 para cada mil). Brasileia aparece na 7ª posição, com 10,2 gestações, e Sena Madureira ocupa o 9º lugar, com índice de 9,4.

O levantamento revela ainda que, oito das dez cidades com maiores índices de gravidez precoce ficam na Região Norte. Além do Acre e de Roraima, o Amazonas tem três municípios no ranking e o Amapá, um.

 

De acordo com o Sinasc/Datasus, a cada hora, 44 adolescentes dão à luz no Brasil, sendo que cinco delas têm menos de 15 anos.

Em muitos casos, essas gestações estão ligadas a situações de violência sexual, já que, pela lei, qualquer relação com menores de 14 anos é considerada estupro de vulnerável. Mesmo assim, apenas 4% conseguem acessar o aborto legal.

A gravidez precoce também tem impacto direto na vida escolar e profissional dessas adolescentes. Segundo o IBGE, a gestação é a principal causa de evasão escolar feminina na América Latina, e no Brasil, 60% das mães adolescentes não estudam nem trabalham.

Com informações da Folha de São Paulo

