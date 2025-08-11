Acre
Tarifaço de Donald Trump atinge 99% das exportações do Acre para os Estados Unidos
O novo pacote de tarifas do presidente norte-americano Donald Trump, em vigor desde a última quarta-feira, 06, atinge em cheio o comércio exterior do Acre. De acordo com levantamento da Folha de S. Paulo com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), entre 99% dos produtos acreanos vendidos aos Estados Unidos passarão a ser sobretaxados em 50%.
A medida eleva em 40 pontos percentuais as tarifas sobre importações brasileiras, atingindo segmentos estratégicos para o Acre, que, apesar de não figurar entre os grandes exportadores nacionais com apenas 5%, mantém pauta concentrada em produtos de baixo valor agregado e não contemplados na lista de 694 isenções da Casa Branca.
O cenário acreano é semelhante ao de outros estados do Norte e Nordeste, como Amapá, Tocantins, Rondônia e Ceará, que terão praticamente todas as suas exportações para o mercado americano afetadas.
Rio Acre atinge 1,31 m e está a 8 cm de igualar menor nível da história
O nível do Rio Acre em Rio Branco atingiu, na manhã desta segunda-feira, 11, a marca de 1,31 metros, conforme boletim da Defesa Civil Municipal. A medição foi realizada às 5h15 e aponta queda em relação aos dias anteriores, mantendo o rio a apenas 8 centímetros de igualar a menor cota já registrada na história da capital acreana: 1,23 metros, em setembro de 2024.
Segundo a Defesa Civil, o monitoramento oficial do manancial na cidade é realizado desde 1971, e o recorde anterior à marca de 2024 havia sido registrado em 2 de outubro de 2022, com 1,25 metros. A ausência de chuvas nas últimas 24 horas e o avanço do período seco agravam a crise hídrica no Acre.
A cota de alerta para o Rio Acre é de 13,50 metros e a de transbordo, 14 metros, níveis muito acima do atual, que reflete um cenário de estiagem severa.
MPAC abre procedimento para avaliar políticas culturais no Acre e em Rio Branco
Órgão quer verificar efetividade de ações públicas e privadas voltadas à valorização da cultura; secretarias têm 15 dias para enviar informações
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) instaurou, em 4 de agosto de 2025, um procedimento administrativo para avaliar a efetividade das ações públicas e privadas de proteção, valorização e promoção da cultura no estado e na capital Rio Branco.
A medida considera que o exercício dos direitos culturais é um direito humano fundamental, previsto na Constituição Federal, em tratados internacionais e na Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Lei nº 14.399/2022).
Segundo o MPAC, o patrimônio cultural brasileiro — material e imaterial — representa a identidade e a memória dos diversos grupos formadores da sociedade, incluindo povos indígenas, comunidades tradicionais, ribeirinhos, seringueiros, populações urbanas periféricas e outros coletivos socioculturais. A portaria destaca ainda a importância estratégica da cultura acreana, marcada por influências indígenas, nordestinas, africanas e europeias, preservada em manifestações populares, festivais religiosos, festas juninas e espaços históricos como o Palácio Rio Branco, o Museu da Borracha e o Sítio Histórico Quixadá.
No âmbito do procedimento, o MPAC determinou que as Secretarias Estadual e Municipal de Cultura enviem, em até 15 dias, relatórios e informações sobre ações realizadas nos últimos dois anos, incluindo a existência de Pontos ou Centros de Cultura. No mesmo prazo, a Fundação de Cultura Elias Mansour deve informar o andamento da adesão às leis de fomento, e os Conselhos Estadual e Municipal de Cultura precisam apresentar documentos sobre composição, funcionamento e atas de reuniões no período.
A assessoria jurídica da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania ficará responsável por secretariar o procedimento, que foi publicado no Diário Eletrônico do MPAC. O órgão afirma que a fiscalização e o acompanhamento das políticas culturais são instrumentos essenciais para a cidadania, a diversidade e o desenvolvimento sustentável.
Três cidades do Acre estão entre as dez com maiores taxas de gravidez na adolescência no Brasil
Um levantamento divulgado na última semana pela Folha de São Paulo, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), do Ministério da Saúde e do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, revelou que, em 2022, três municípios do Acre estavam entre os dez com as maiores taxas de gravidez na adolescência no país.
O destaque negativo vai para Tarauacá, ocupa o 2º lugar no ranking nacional, com taxa de 12,5 gestações para cada 1.000 meninas de 10 a 14 anos, ficando atrás apenas de Pacaraima, em Roraima (15,6 para cada mil). Brasileia aparece na 7ª posição, com 10,2 gestações, e Sena Madureira ocupa o 9º lugar, com índice de 9,4.
O levantamento revela ainda que, oito das dez cidades com maiores índices de gravidez precoce ficam na Região Norte. Além do Acre e de Roraima, o Amazonas tem três municípios no ranking e o Amapá, um.
De acordo com o Sinasc/Datasus, a cada hora, 44 adolescentes dão à luz no Brasil, sendo que cinco delas têm menos de 15 anos.
Em muitos casos, essas gestações estão ligadas a situações de violência sexual, já que, pela lei, qualquer relação com menores de 14 anos é considerada estupro de vulnerável. Mesmo assim, apenas 4% conseguem acessar o aborto legal.
A gravidez precoce também tem impacto direto na vida escolar e profissional dessas adolescentes. Segundo o IBGE, a gestação é a principal causa de evasão escolar feminina na América Latina, e no Brasil, 60% das mães adolescentes não estudam nem trabalham.
Com informações da Folha de São Paulo
