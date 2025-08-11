Acidente entre motos deixa dois feridos na Rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul

Na noite deste domingo (10), um acidente de trânsito foi registrado na Rodovia AC-405, próximo ao aeroporto de Cruzeiro do Sul. Duas motocicletas foram parar sobre o canteiro central e dois homens ficaram feridos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestaram socorro às vítimas, que foram encaminhadas ao Pronto-Socorro.

Ainda não há informações sobre a participação de um terceiro veículo, e as causas do acidente permanecem desconhecidas.

Com este caso, Cruzeiro do Sul já contabiliza mais de 120 acidentes de trânsito em 2025, resultando em cinco mortes.