Em meio à onda de arrombamentos e ataques ao comércio, o Sistema de Segurança Pública do Acre diz que em fevereiro houve redução de 30,43% e 14,29% na criminalidade em Rio Branco.

Já em março, mês que marca o início da pandemia no Acre, a redução foi de 30,43% no Estado e 41,18% somente em Rio Branco. Com o isolamento social e fechamento do comércio, série de furtos, roubos e assaltos foram registrados pelos estabelecimentos comerciais do Estado, especialmente na capital.

No último sábado, dia 28 de março, a Polícia Militar frustrou uma tentativa de homicídio e prendeu um líder de uma facção do Rio de Janeiro, com mandado de prisão em aberto em São Paulo e Rio. Essa ação contou com o trabalho do Setor de Inteligência do Sistema Público de Segurança do Acre.

secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha dos Santos,diz que essa redução é resposta das novas estratégias adotadas pelo serviço de inteligência dos órgãos policiais e do trabalho integrado das forças.