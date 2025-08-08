Leila manda recado à torcida do Palmeiras e defende renovação de Abel

Presidente do clube reforçou desejo de continuidade do trabalho do treinador, que sofreu críticas de torcedores

A presidente Leila Pereira pediu apoio dos torcedores sobre o momento difícil do Palmeiras, após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, e avisou que o trabalho do clube não terá mudanças.

Além disso, ela reforçou o desejo de renovar o contrato do técnico Abel Ferreira até dezembro de 2027.

Além de solicitar apoio, a mandatária pediu paciência, pois a equipe está em reformulação. Leila também disse que não admite que “falsos” torcedores duvidem da capacidade de Abel Ferreira, apesar de compreender o direito de manifestações.

“Estamos todos chateados pela classificação na Copa do Brasil. Todos lutamos muito para que passássemos para a próxima fase. Mas quem trabalha no futebol ganha e perde. Temos que estar preparados, caso o êxito não venha. Queria pedir aos milhões de torcedores, os realmente torcedores do Palmeiras. Porque aqueles que sabem que o palmeiras trabalha incansavelmente e que nem sempre as coisas acontecem. Nos momentos difíceis é que precisamos dos nossos torcedores”, disse a presidente, nesta sexta-feira (8).

“Tenham um pouco de paciência. Hoje vou apresentar o nono reforço do Palmeiras, estamos em reformulação. Precisamos de um certo tempo para que as coisas comecem a andar como desejamos. Paciência. Não tenho dúvida de que o torcedor tem direito de criticas. O que não posso admitir é as pessoas duvidarem da capacidade do treinador e da comissão técnica e do nosso trabalho, isso para mim é inadmissível. Ainda mais se tratando de um profissional que se mostrou extremamente vencedor, profissional, competente”, seguiu, antes da apresentação do lateral-direito Khellven.

Abel Ferreira renovará com o Palmeiras?

Abel Ferreira foi xingado por torcedores que compareceram ao Allianz Parque na eliminação para o Corinthians. Alguns, inclusive, pediram a saída do técnico. Leila, porém, não fará mudanças e permanece com desejo de renovar contrato do treinador. Na última quinta-feira (7), a Itatiaia publicou que a diretoria não tomaria medidas drásticas.

“Tenho todo interesse e luto para que o nosso treinador continue até dezembro de 2027. Esse é meu desejo e o que eu quero para o Palmeiras. Eu, como presidente, tenho esse direito. Algumas pessoas têm direito de criticar, eu tenho direito de decidir. Enquanto eu for presidente, quem decide sou eu. O Palmeiras tem interesse, já conversei com o Abel e quero que ele fique conosco até dezembro de 2027. O Quanto antes vamos assinar esse contrato. Assim que tiver com esse documento assinado, volto aqui para avisar vocês”, afirmou Leila Pereira.

“Falta o Abel assinar. Só. Quero que o profissional esteja feliz no clube, sabendo das obrigações”, concluiu.

O que mais disse Leila Pereira? “Pela minha personalidade, faço o melhor para o Palmeiras e decido aqui na Academia de Futebol. Eu não decido ouvindo parte mínima de torcedores e nem comentaristas. Decido profissionalmente e racionalmente. Enquanto estiver aqui como presidente, até 2027, quem decide as regras sou eu. Deixando claro pra torcedores, comentaristas e jornalistas: esse é o desejo da Sociedade Esportiva Palmeiras (manter Abel). Continuo acreditando no trabalho do nosso treinador, da comissão técnica e do diretor de futebol. Aqui quem determina as regras é a presidente, em conjunto com o nosso treinador e o diretor de futebol. O que comentarem, é livre. Estamos numa democracia. Mas aqui dentro, quem determina as diretrizes se chama Leila Pereira, presidente do clube.”

