Feira do Empreendedor fortalece pequenos negócios durante o Novenário em Cruzeiro do Sul
Sebrae apoia a participação de mais de 30 empreendedores com produtos e serviços diversificados
De 7 a 15 de agosto, Cruzeiro do Sul será palco da Feira do Empreendedor Nossa Senhora da Glória, um espaço dedicado a destacar os talentos locais e impulsionar a economia da região. A iniciativa integra a programação do tradicional Novenário da Padroeira da Diocese.
A feira reúne mais de 30 empreendedores com produtos e serviços diversificados para a comunidade, visando fortalecer o comércio local, valorizar os pequenos negócios e incentivar o espírito empreendedor.
Para Laiz Mappes, gerente do Escritório Regional do Juruá, Tarauacá e Envira do Sebrae, a Feira do Empreendedor representa um importante espaço de visibilidade para os pequenos negócios da região. “A população está convidada a visitar a feira, conhecer os empreendedores da terra e se encantar com a variedade de opções oferecidas, contribuindo para o crescimento dos negócios locais e sua valorização”, frisou a gerente.
A Feira do Empreendedor Nossa Senhora da Glória acontece das 18h às 23h, em frente à Catedral de Cruzeiro do Sul. O evento é uma realização da Diocese de Cruzeiro do Sul, com a correalização do Sebrae e apoio do Governo do Acre, Prefeitura Municipal, ACECS (Associação Comercial e Empresarial de Cruzeiro do Sul) e rádio Verdes Florestas.
Divulgado resultado parcial do InovaGov: candidatos habilitados avançam para fase de entrevistas
Fapac e Sead anunciam os classificados após análise documental, curricular e dos projetos de inovação; apenas quem obteve nota igual ou superior a 7,0 segue na seleção.
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac) e a Secretaria de Estado de Administração (Sead) divulgaram, nesta sexta-feira (8), o resultado parcial do processo seletivo do programa InovaGov. A lista contempla os candidatos habilitados após a conclusão das três primeiras etapas da seleção: Análise Documental, Avaliação Curricular e Análise do Projeto Individual de Inovação.
De acordo com as instituições responsáveis, os critérios considerados nesta fase incluíram a conformidade da bibliografia com as normas da ABNT, a aderência ao escopo do edital e o cumprimento de exigências formais, como o limite de páginas e a assinatura dos documentos. Apenas os candidatos que alcançaram nota igual ou superior a 7,0 na etapa de análise do projeto seguem para a próxima fase: a entrevista individual.
O InovaGov tem como foco principal o apoio a propostas inovadoras voltadas à melhoria da gestão pública no Acre. O programa busca fomentar soluções criativas que impactem positivamente a qualidade dos serviços oferecidos à população, promovendo eficiência e modernização no setor público estadual.
Rio Branco tem aumento na procura pela vacina contra o sarampoc
Após a confirmação de casos de sarampo em países vizinhos, como Bolívia e Peru, que fazem fronteira com o Acre e o registro de 25 casos suspeitos da doença no interior do estado, sendo seis deles na capital, Rio Branco, a procura pela vacina nos postos de saúde da cidade aumentou significativamente. A informação é da Prefeitura de Rio Branco.
A vacina contra o sarampo está disponível em todas as unidades de saúde da capital, incluindo as Unidades de Referência da Atenção Primária (URAPs). O público-alvo para a vacinação é de 6 meses até 59 anos de idade.
Socorro Martins, coordenadora municipal de Epidemiologia, destaca que a procura pelo imunizante tem aumentado substancialmente com a constatação de casos na Bolívia e as suspeitas aqui no estado.
”Nós tivemos uma procura muito grande nesses últimos meses, principalmente após os registros de casos positivos na Bolívia e no Peru. A vacina tríplice viral imuniza contra três doenças: sarampo, rubéola e caxumba. É uma vacina eficaz, disponível há muitos anos na nossa rede e que estamos utilizando no momento”.
O gerente de vendas Thawã Sodré levou o filho Miguel, de seis meses, para receber a primeira dose da vacina. Para ele, manter as vacinas do bebê em dia é essencial para a saúde
“É importante sempre manter as vacinas do neném em dia para evitar qualquer problema e garantir que ele cresça saudável. Todos devem tomar as vacinas dentro dos prazos para prevenir doenças”.
Socorro Martins reforça que o sarampo é uma doença infecciosa grave, que pode levar à morte. Qualquer pessoa que apresente sintomas como febre alta, tosse, coriza e conjuntivite (olhos vermelhos e lacrimejantes) deve procurar atendimento médico. Após alguns dias, podem surgir manchas vermelhas no rosto, que se espalham pelo corpo.
“O sarampo é uma doença gravíssima. Estávamos livres dela graças à cobertura vacinal adequada dos últimos anos, mas essa cobertura caiu para cerca de 40%, facilitando a entrada da doença. Para proteger nossas crianças, que podem sofrer graves danos à saúde, é fundamental vaciná-las com duas doses da vacina contra o sarampo.”
O sarampo é uma doença infectocontagiosa grave que pode levar ao óbito. A única forma de prevenção é a vacinação. Crianças a partir de 6 meses até adultos com até 30 anos devem receber duas doses da vacina. Para maiores de 30 anos, recomenda-se uma dose única para imunização.
Saiba quem deve se vacinar:
Crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias: dose extra (dose zero);
Crianças de 12 meses a menores de 5 anos: duas doses (aos 12 e aos 15 meses);
Pessoas de 5 a 29 anos: duas doses, conforme histórico vacinal;
Pessoas de 30 a 59 anos: uma dose única.
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça a importância da vacinação e segue empenhada em garantir o acesso à imunização para toda a população. A prevenção é a melhor forma de evitar o retorno de doenças já controladas.
Com informações PMRB
Villa bate o Real Sociedade e é finalista do Estadual Sub-17
O Villa derrotou o Real Sociedade por 5 a 1 nesta quinta, 7, no ginásio do Sesc, e é o primeiro finalista do Campeonato Estadual de Futsal Feminino Sub-17. A ala Marcela e a pivô Ketlyn marcaram os gols do Villa.
“As meninas estão em uma maratona de jogos nas duas últimas semanas e felizmente conseguimos jogar na superação. Teremos um tempo para recuperar a parte física para jogar a final”, declarou o treinador Marcelo Fontenele.
Segundo finalista
Café com Leite/Porto Acre e Epitaciolândia disputam a segunda semifinal do Estadual Feminino Sub-17 no sábado, 9, a partir das 17 horas, no CIEC, da Estação.
