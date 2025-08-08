Feira do Empreendedor fortalece pequenos negócios durante o Novenário em Cruzeiro do Sul

Após a confirmação de casos de sarampo em países vizinhos, como Bolívia e Peru, que fazem fronteira com o Acre e o registro de 25 casos suspeitos da doença no interior do estado, sendo seis deles na capital, Rio Branco, a procura pela vacina nos postos de saúde da cidade aumentou significativamente. A informação é da Prefeitura de Rio Branco.

A vacina contra o sarampo está disponível em todas as unidades de saúde da capital, incluindo as Unidades de Referência da Atenção Primária (URAPs). O público-alvo para a vacinação é de 6 meses até 59 anos de idade.

Socorro Martins, coordenadora municipal de Epidemiologia, destaca que a procura pelo imunizante tem aumentado substancialmente com a constatação de casos na Bolívia e as suspeitas aqui no estado.

”Nós tivemos uma procura muito grande nesses últimos meses, principalmente após os registros de casos positivos na Bolívia e no Peru. A vacina tríplice viral imuniza contra três doenças: sarampo, rubéola e caxumba. É uma vacina eficaz, disponível há muitos anos na nossa rede e que estamos utilizando no momento”.

O gerente de vendas Thawã Sodré levou o filho Miguel, de seis meses, para receber a primeira dose da vacina. Para ele, manter as vacinas do bebê em dia é essencial para a saúde

“É importante sempre manter as vacinas do neném em dia para evitar qualquer problema e garantir que ele cresça saudável. Todos devem tomar as vacinas dentro dos prazos para prevenir doenças”.

Socorro Martins reforça que o sarampo é uma doença infecciosa grave, que pode levar à morte. Qualquer pessoa que apresente sintomas como febre alta, tosse, coriza e conjuntivite (olhos vermelhos e lacrimejantes) deve procurar atendimento médico. Após alguns dias, podem surgir manchas vermelhas no rosto, que se espalham pelo corpo.

“O sarampo é uma doença gravíssima. Estávamos livres dela graças à cobertura vacinal adequada dos últimos anos, mas essa cobertura caiu para cerca de 40%, facilitando a entrada da doença. Para proteger nossas crianças, que podem sofrer graves danos à saúde, é fundamental vaciná-las com duas doses da vacina contra o sarampo.”

O sarampo é uma doença infectocontagiosa grave que pode levar ao óbito. A única forma de prevenção é a vacinação. Crianças a partir de 6 meses até adultos com até 30 anos devem receber duas doses da vacina. Para maiores de 30 anos, recomenda-se uma dose única para imunização.

Saiba quem deve se vacinar:

Crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias: dose extra (dose zero);

Crianças de 12 meses a menores de 5 anos: duas doses (aos 12 e aos 15 meses);

Pessoas de 5 a 29 anos: duas doses, conforme histórico vacinal;

Pessoas de 30 a 59 anos: uma dose única.

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça a importância da vacinação e segue empenhada em garantir o acesso à imunização para toda a população. A prevenção é a melhor forma de evitar o retorno de doenças já controladas.

Com informações PMRB

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários