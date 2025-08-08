Bocalom visita Sena Madureira, participa de evento religioso e se reúne com prefeito Gerlen Diniz

A capital acreana viveu momentos de tensão na noite desta quinta-feira (7), com o registro de dois homicídios em sequência. As mortes, ocorridas em diferentes bairros de Rio Branco, deixaram a polícia em alerta e levantam suspeitas de que possam estar relacionadas.

O primeiro caso foi registrado na Rua Alameda Sabiá, no Conjunto Universitário. De acordo com informações da Polícia Militar, o Centro de Operações (COPOM) recebeu denúncia de um possível assalto em um comércio local. Uma guarnição da Força Tática do 1º Batalhão foi deslocada e, ao chegar, ouviu de testemunhas que um homem havia entrado na distribuidora pedindo cigarros e, em seguida, questionou o atendente sobre o paradeiro do proprietário.

Ao ser chamado pelo funcionário, Ronaildo dos Santos Nunes, 39 anos, se aproximou. O suspeito então sacou uma arma e efetuou ao menos cinco disparos contra ele, atingindo o tórax da vítima. O criminoso fugiu em seguida. Um vizinho ouviu os tiros e correu para ajudar, levando Ronaildo ao Pronto Socorro, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

Minutos depois, um segundo ataque ocorreu na Rua Padre Paulino, no Conjunto Ruilino. A vítima, Fagner Braga de Lima, 27 anos, havia acabado de chegar de Manoel Urbano dirigindo uma Volkswagen Saveiro preta, acompanhado de um passageiro identificado como Aprecio Araújo de Souza. Segundo relato, uma dupla em uma motocicleta se aproximou e o garupa abriu fogo contra o veículo, disparando pelo menos sete vezes.

Fagner foi atingido na cabeça, mas ainda conseguiu dirigir por alguns metros antes de parar no meio da rua. Moradores, assustados com o barulho dos tiros, se depararam com a cena e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi socorrida pela equipe de suporte avançado, levada em estado grave ao Pronto Socorro e encaminhada ao centro cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes da Polícia Civil, incluindo investigadores da Equipe de Pronto Emprego (EPE), estiveram nos locais para coletar informações e iniciar as diligências. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ficará responsável pelas investigações para identificar os autores e apurar se os dois crimes têm ligação.

Até o momento, ninguém foi preso.

