Acre
Polícia investiga ligação entre os crimes que resultou em duas mortes a tiros em ataques distintos
A capital acreana viveu momentos de tensão na noite desta quinta-feira (7), com o registro de dois homicídios em sequência. As mortes, ocorridas em diferentes bairros de Rio Branco, deixaram a polícia em alerta e levantam suspeitas de que possam estar relacionadas.
O primeiro caso foi registrado na Rua Alameda Sabiá, no Conjunto Universitário. De acordo com informações da Polícia Militar, o Centro de Operações (COPOM) recebeu denúncia de um possível assalto em um comércio local. Uma guarnição da Força Tática do 1º Batalhão foi deslocada e, ao chegar, ouviu de testemunhas que um homem havia entrado na distribuidora pedindo cigarros e, em seguida, questionou o atendente sobre o paradeiro do proprietário.
Ao ser chamado pelo funcionário, Ronaildo dos Santos Nunes, 39 anos, se aproximou. O suspeito então sacou uma arma e efetuou ao menos cinco disparos contra ele, atingindo o tórax da vítima. O criminoso fugiu em seguida. Um vizinho ouviu os tiros e correu para ajudar, levando Ronaildo ao Pronto Socorro, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.
Minutos depois, um segundo ataque ocorreu na Rua Padre Paulino, no Conjunto Ruilino. A vítima, Fagner Braga de Lima, 27 anos, havia acabado de chegar de Manoel Urbano dirigindo uma Volkswagen Saveiro preta, acompanhado de um passageiro identificado como Aprecio Araújo de Souza. Segundo relato, uma dupla em uma motocicleta se aproximou e o garupa abriu fogo contra o veículo, disparando pelo menos sete vezes.
Fagner foi atingido na cabeça, mas ainda conseguiu dirigir por alguns metros antes de parar no meio da rua. Moradores, assustados com o barulho dos tiros, se depararam com a cena e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi socorrida pela equipe de suporte avançado, levada em estado grave ao Pronto Socorro e encaminhada ao centro cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos.
Equipes da Polícia Civil, incluindo investigadores da Equipe de Pronto Emprego (EPE), estiveram nos locais para coletar informações e iniciar as diligências. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ficará responsável pelas investigações para identificar os autores e apurar se os dois crimes têm ligação.
Até o momento, ninguém foi preso.
Comentários
Acre
Bocalom visita Sena Madureira, participa de evento religioso e se reúne com prefeito Gerlen Diniz
Comentários
Acre
Divulgado resultado parcial do InovaGov: candidatos habilitados avançam para fase de entrevistas
Fapac e Sead anunciam os classificados após análise documental, curricular e dos projetos de inovação; apenas quem obteve nota igual ou superior a 7,0 segue na seleção.
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac) e a Secretaria de Estado de Administração (Sead) divulgaram, nesta sexta-feira (8), o resultado parcial do processo seletivo do programa InovaGov. A lista contempla os candidatos habilitados após a conclusão das três primeiras etapas da seleção: Análise Documental, Avaliação Curricular e Análise do Projeto Individual de Inovação.
De acordo com as instituições responsáveis, os critérios considerados nesta fase incluíram a conformidade da bibliografia com as normas da ABNT, a aderência ao escopo do edital e o cumprimento de exigências formais, como o limite de páginas e a assinatura dos documentos. Apenas os candidatos que alcançaram nota igual ou superior a 7,0 na etapa de análise do projeto seguem para a próxima fase: a entrevista individual.
O InovaGov tem como foco principal o apoio a propostas inovadoras voltadas à melhoria da gestão pública no Acre. O programa busca fomentar soluções criativas que impactem positivamente a qualidade dos serviços oferecidos à população, promovendo eficiência e modernização no setor público estadual.
Comentários
Acre
Feira do Empreendedor fortalece pequenos negócios durante o Novenário em Cruzeiro do Sul
Sebrae apoia a participação de mais de 30 empreendedores com produtos e serviços diversificados
De 7 a 15 de agosto, Cruzeiro do Sul será palco da Feira do Empreendedor Nossa Senhora da Glória, um espaço dedicado a destacar os talentos locais e impulsionar a economia da região. A iniciativa integra a programação do tradicional Novenário da Padroeira da Diocese.
A feira reúne mais de 30 empreendedores com produtos e serviços diversificados para a comunidade, visando fortalecer o comércio local, valorizar os pequenos negócios e incentivar o espírito empreendedor.
Para Laiz Mappes, gerente do Escritório Regional do Juruá, Tarauacá e Envira do Sebrae, a Feira do Empreendedor representa um importante espaço de visibilidade para os pequenos negócios da região. “A população está convidada a visitar a feira, conhecer os empreendedores da terra e se encantar com a variedade de opções oferecidas, contribuindo para o crescimento dos negócios locais e sua valorização”, frisou a gerente.
A Feira do Empreendedor Nossa Senhora da Glória acontece das 18h às 23h, em frente à Catedral de Cruzeiro do Sul. O evento é uma realização da Diocese de Cruzeiro do Sul, com a correalização do Sebrae e apoio do Governo do Acre, Prefeitura Municipal, ACECS (Associação Comercial e Empresarial de Cruzeiro do Sul) e rádio Verdes Florestas.
Você precisa fazer login para comentar.