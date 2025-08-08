Cotidiano
Finais do Estadual Sub-18 e 23 serão disputadas em Tarauacá
Serão disputadas neste sábado, 9, a partir das 8 horas, na quadra da escola Djalma Batista, em Tarauacá, as finais do Campeonato Estadual 3×3 de Basquete nas categorias Sub-18 e 23.
“O título Estadual vale as vagas do Acre na fase Regional do Brasileiro em Manaus. Vamos fechar as primeiras competições da temporada”, declarou o diretor técnico da Federação Acreana de Basquete, professor Manieldem Távora.
Adulto sem disputas
Segundo Manieldem Távora, as equipes no adulto, no feminino e masculino, decidiram não se deslocar para Tarauacá e por isso não teremos finais.
“Jordão e Atlético serão os representantes do Acre no Regional, no feminino, e no masculino, Feijó e Tarauacá. Os critérios estavam definidos desde o início da competição e vamos cumprir o regulamento”, explicou o dirigente.
Cotidiano
Weverton é vetado e está fora da partida contra o Altos
O lateral Weverton, com uma lesão no joelho esquerdo, foi vetado pelo departamento médico do Independência e não enfrenta o Altos. A partida será disputada neste sábado, 9, a partir das 15 horas (hora Acre), no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí.
“O Weverton não tem a menor condição de jogar. Vamos improvisar o Lucca na lateral direita”, disse o técnico Ivan Mazzuia.
Time definido
Ivan Mazzuia confirmou o Independência com: Tião, Lucca, Jô, Pablo, Gustavo, Léo Oliveira, Larusso, Eduardo, Polaco, Fininho e Felipinho.
“Vamos ter uma marcação mais forte no meio e aposta na habilidade dos nossos atacantes. Precisamos fazer uma grande partida”, comentou o treinador.
Cinco gols de diferença
Depois da derrota por 5 a 1, na Arena da Floresta, o Independência precisa derrotar o Altos por cinco gols de diferença para conquistar uma vaga na 3ª fase do Campeonato Brasileiro da Série D.
Cotidiano
Leila manda recado à torcida do Palmeiras e defende renovação de Abel
Presidente do clube reforçou desejo de continuidade do trabalho do treinador, que sofreu críticas de torcedores
A presidente Leila Pereira pediu apoio dos torcedores sobre o momento difícil do Palmeiras, após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, e avisou que o trabalho do clube não terá mudanças.
Além disso, ela reforçou o desejo de renovar o contrato do técnico Abel Ferreira até dezembro de 2027.
Além de solicitar apoio, a mandatária pediu paciência, pois a equipe está em reformulação. Leila também disse que não admite que “falsos” torcedores duvidem da capacidade de Abel Ferreira, apesar de compreender o direito de manifestações.
“Estamos todos chateados pela classificação na Copa do Brasil. Todos lutamos muito para que passássemos para a próxima fase. Mas quem trabalha no futebol ganha e perde. Temos que estar preparados, caso o êxito não venha. Queria pedir aos milhões de torcedores, os realmente torcedores do Palmeiras. Porque aqueles que sabem que o palmeiras trabalha incansavelmente e que nem sempre as coisas acontecem. Nos momentos difíceis é que precisamos dos nossos torcedores”, disse a presidente, nesta sexta-feira (8).
“Tenham um pouco de paciência. Hoje vou apresentar o nono reforço do Palmeiras, estamos em reformulação. Precisamos de um certo tempo para que as coisas comecem a andar como desejamos. Paciência. Não tenho dúvida de que o torcedor tem direito de criticas. O que não posso admitir é as pessoas duvidarem da capacidade do treinador e da comissão técnica e do nosso trabalho, isso para mim é inadmissível. Ainda mais se tratando de um profissional que se mostrou extremamente vencedor, profissional, competente”, seguiu, antes da apresentação do lateral-direito Khellven.
Abel Ferreira renovará com o Palmeiras?
Abel Ferreira foi xingado por torcedores que compareceram ao Allianz Parque na eliminação para o Corinthians. Alguns, inclusive, pediram a saída do técnico. Leila, porém, não fará mudanças e permanece com desejo de renovar contrato do treinador. Na última quinta-feira (7), a Itatiaia publicou que a diretoria não tomaria medidas drásticas.
“Tenho todo interesse e luto para que o nosso treinador continue até dezembro de 2027. Esse é meu desejo e o que eu quero para o Palmeiras. Eu, como presidente, tenho esse direito. Algumas pessoas têm direito de criticar, eu tenho direito de decidir. Enquanto eu for presidente, quem decide sou eu. O Palmeiras tem interesse, já conversei com o Abel e quero que ele fique conosco até dezembro de 2027. O Quanto antes vamos assinar esse contrato. Assim que tiver com esse documento assinado, volto aqui para avisar vocês”, afirmou Leila Pereira.
“Falta o Abel assinar. Só. Quero que o profissional esteja feliz no clube, sabendo das obrigações”, concluiu.
O que mais disse Leila Pereira?
“Pela minha personalidade, faço o melhor para o Palmeiras e decido aqui na Academia de Futebol. Eu não decido ouvindo parte mínima de torcedores e nem comentaristas. Decido profissionalmente e racionalmente. Enquanto estiver aqui como presidente, até 2027, quem decide as regras sou eu.
Deixando claro pra torcedores, comentaristas e jornalistas: esse é o desejo da Sociedade Esportiva Palmeiras (manter Abel). Continuo acreditando no trabalho do nosso treinador, da comissão técnica e do diretor de futebol. Aqui quem determina as regras é a presidente, em conjunto com o nosso treinador e o diretor de futebol. O que comentarem, é livre. Estamos numa democracia. Mas aqui dentro, quem determina as diretrizes se chama Leila Pereira, presidente do clube.”
Fonte: CNN
Cotidiano
Manu e Quemile disputam 6ª etapa do Circuito Banco do Brasil no Top 16
A dupla formada pela mineira Manu e a acreana Quemile disputa a partir desta sexta, 8, na praia do Francês, em Maceió, Alagoas, a 6ª etapa do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia no Top 16.
“Vai ser mais um grande desafio, mas estamos preparadas. Trabalhamos muito para jogar a etapa e vamos tentar realizar uma grande campanha”, disse a acreana Quemile.
8ª colocação no ranking
Manu e Quemile ocupam a 8ª colocação no ranking do Circuito com 4.360 pontos. Carol Horta e Elize lideram com 5.600 pontos e as campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia estão em 3º e somam 5.440 pontos.
