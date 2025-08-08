Brasil
Marinha lança navio e pede atenção à defesa das riquezas naturais do Brasil
O comandante da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, defendeu, em meio à crescente instabilidade geopolítica que vive o mundo, uma maior atenção para a defesa das riquezas naturais e da soberania nacional.
O almirante argumenta que, com o que ele chama de “reordenamento” das esferas de influência e o acirramento da rivalidade entre grandes potências, a afirmação do poder naval nacional é essencial.c
“Para o Brasil, detentor de peculiares atributos geoeconômicos, tal panorama demanda atenção e reclama ação deliberada, planejada e coerente com a estatura do Estado. Os recursos abrigados nos mares e rios, que integram o entorno estratégico brasileiro, constituem eixo estruturante para a economia e prosperidade da nação”, argumenta o almirante.
O subsolo brasileiro é considerado um dos mais ricos do mundo, com recursos naturais que variam de petróleo a minerais críticos e estratégicos.
A espionagem internacional está no radar da Marinha.
Em abril de 2023, a Marinha do Brasil precisou expulsar um navio alemão que realizava pesquisas sem autorização em águas jurisdicionais brasileiras, nas proximidades da Elevação do Rio Grande, uma área rica em minerais críticos e estratégicos.
“A magnitude dessas riquezas não passa incólume. É pois no mar, que convergem interesses difusos, legítimos ou não, tornando esse ambiente propício a oportunidades e potencial palco de dissensões”, afirmou o comandante da Marinha.
As declarações foram dadas no lançamento da fragata “Jerônimo de Albuquerque” (F201), a segunda das embarcações previstas no Programa Fragatas Classe Tamandaré (PFCT) — considerado um dos mais inovadores projetos navais do país nas últimas décadas.
Neymar e Bruna Biancardi descobrem câmeras escondidas e deixam mansão; veja
Neymar e Bruna Biancardi não moram mais na mansão em Cotia, no interior de São Paulo. O casal de famosos deixou o local depois de descobrir que vinha sendo monitorado pelas câmeras de segurança.
Os advogados da influenciadora entraram com uma ação contra os proprietários da residência, em abril. De acordo com o documento, obtido pela CNN, Bruna sentiu que “teve a sua vida acompanhada como se fosse um reality show”. No entanto, após negado silêncio de justiça, a empresária desistiu da ação.
A ação foi protocolada com intuito de declarar inadimplemento contratual e rescisão. A advogada de Biancardi pediu a devolução total dos R$ 129.690,73 mil da caução, além de indenização em R$ 10.000 por danos morais.
Em seu pleito, Biancardi alegou abalo psicológico diante da violação de sua intimidade e da experiência de ter sua localização divulgada a terceiros. A influencer também afirma que foi tratada de maneira invasiva pelo casal, que pediu fotos com Neymar.
O casal de famosos pagava R$ 41,401,47 de aluguel e tentou acordo amigável com os proprietários antes de entrar com a ação. Eles também são acusados de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.
Desistência da ação
Bruna havia pedido que a tramitação do processo ocorresse sob segredo de justiça, já que a ação envolvia “questões íntimas e financeiras” do casal. O juiz, contudo, indeferiu a solicitação de Biancardi.
Após a decisão do magistrado, a empresária optou por desistir do processo.
Nesta quinta-feira (7), em razão da notoriedade do caso, a advogada de Bruna voltou a pedir a conversão em sigilo de todos os documentos que contêm informações bancárias pessoais da influencer, além do arquivamento dos autos com máxima urgência.
Tribunal de Portugal aponta inconstitucionalidade em lei anti-imigração
Texto voltará ao Parlamento do país para ser alterado; presidente havia pedido análise da Corte Constitucional
O Tribunal Constitucional de Portugal apontou inconstitucionalidades na Lei de Estrangeiros, um projeto anti-imigração que havia sido aprovado pela Assembleia Nacional do país em 16 de julho. A decisão da corte foi proferida nesta sexta-feira (8).
Agora, o projeto apresentado pelo governo português voltará para o Parlamento e deve ser alterado. O presidente Marcelo Rebelo de Souza havia solicitado que o tribunal analisasse o projeto antes de aprová-lo ou não.
Partidos portugueses já haviam criticado a aprovação do projeto, destacando que não foram ouvidas associações de imigrantes ou constitucionalistas, por exemplo.
Wilson Bicalho, especialista em Direito Migratório, pontuou que a decisão da corte foi correta, avaliando que as alterações previstas no projeto violavam os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana.
O professor disse que isso reforça que o poder dos partidos “vai sempre encontrar a fronteira e a proteção que as pessoas têm na Constituição da República”.
“O próprio tribunal disse [sobre] a importância de se fazer a regra para a entrada, saída e permanência de pessoas, a legislação sobre a imigração, mas também é importante fazer a regra de olho na Constituição”, concluiu.
O que a lei previa?
Entre os principais pontos que haviam sido alterados pelo Parlamento está a questão do reagrupamento familiar — ou seja, de pessoas que conseguiram residência legal em Portugal e querem levar a família para lá.
Segundo o projeto, uma pessoa que conseguisse autorização para residência em Portugal deveria esperar dois anos para reunir a família e ainda precisaria comprovar que morava com essas pessoas no país de origem.
Nesta sexta, o presidente do Tribunal Constitucional confirmou que os juízes entenderam que este é um ponto inconstitucional no texto, sendo “incompatível com a proteção constitucionalmente devida à família”.
Outro ponto que poderia afetar os brasileiros é sobre o visto de procura de trabalho. Ele só seria concedido a profissionais que forem considerados “altamente qualificados”.
À época em que o projeto foi aprovado pela Assembleia, não havia sido especificado o que seria considerado um trabalho qualificado, mas Bicalho explica que, geralmente, diz respeito a uma pessoa com uma graduação ou diploma maior.
Além disso, um outro ponto é que cidadãos de países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa que entrarem em Portugal sem visto teriam restrição para pedir autorização de residência.
Antes, quem entrou regularmente no país (por exemplo, como turista) e foi contratado por uma empresa portuguesa poderia solicitar a autorização de residência.
Fonte: CNN
Vídeo: briga de escola termina com estudante ferida a tesouradas em SP
Imagens mostram momento em que jovens entram em luta corporal dentro de sala de aula; agressões entre elas eram recorrentes, segundo registro
Umabriga dentro da sala de aula de uma escola estadual no Parque São Lucas, na Zona Leste de São Paulo, terminou com uma estudante, de 17 anos, ferida a tesouradas por uma colega. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (7).
Um vídeo obtido, mostra o momento em que as duas jovens da Escola Estadual José Chediak entram em luta corporal. Nas imagens, é possível ver que a responsável pelo ataque com tesouras está por baixo na briga enquanto leva diversos socos.
Em seguida, ela pega a tesoura e golpeia o rosto da colega que está por cima. Com os ataques, o rosto da estudante fica coberto de sangue e a briga é apartada.
Veja o vídeo:
A briga resultou no acionamento da Polícia Militar para a escola. Quando os policiais chegaram no local, encontraram a vítima dos ataques no banheiro tentando estancar os ferimentos no rosto. O resgate foi solicitado e a jovem foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Mooca.
A agressora tem 18 anos e disse à polícia que a briga teria começado após a outra jovem empurrar uma mesa contra ela. Além disso, contou que as duas já haviam se desentendido outras vezes. Na terça-feira (5), por exemplo, elas teriam brigado e ela teria sofrido chutes no rosto.
A jovem ainda relatou que sofria ameaças recorrentes por parte da colega de 17 anos e que seus pais já haviam pedido providências para a unidade de ensino. De acordo com relato do boletim de ocorrência, a jovem teria tomado a atitude das tesouradas “para se defender”.
Como a jovem agredida ficou hospitalizada, ela não pôde comparecer para prestar depoimento. O caso foi registrado como lesão corporal no 42º DP (Parque São Lucas).
Em nota, a Seduc-SP (Secretaria Estadual de Educação) afirmou que a unidade escolar agiu prontamente para conter a situação, separando as estudantes envolvidas e acionando imediatamente o SAMU, o Conselho Tutelar, a Ronda Escolar e os responsáveis legais. Segundo a pasta, a estudante foi atendida, liberada do hospital e passa bem em casa.
“Uma equipe regional do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar acompanha de perto o caso. Estão previstas ações de conscientização voltadas à promoção da cultura de paz na escola. Além disso, uma profissional do programa Psicólogos nas Escolas foi designada para prestar atendimento à estudante”, completa a nota.
Fonte: CNN
